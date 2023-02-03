Определение термина "Сопоставимая цена"

Сопоставимая цена

цена, применяемая в аналитических и плановых расчетах в определенный период в целях сравнения объема производимой продукции и других стоимостных технико-экономических показателей эффективности

производства в другой период. Использование С.Ц. позволяет нивелировать влияние изменения цен на показатели динамики объема производства, показателей прибыли производительности труда, фондоотдачи, т.е. всех показателей, в которых используется стоимостное изменение объема производства