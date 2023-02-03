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Определение термина "Страховая компания"

Страховая компания -
организация, оказывающая страховые услуги, выступающая в роль страховщика, т.е. принимающая на себя обязанность возместить страхователю ущерб при наступлении страхового случая. С.К. осуществляет страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности и пр.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Страховая компания -
"договором признается соглашение двух и более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Данное соглашение устанавливает обязанности страхователя по уплате страховой премии и несению иных обязательств, в соответствие с заключенным договором страхования, и обязанности страховой компании по осуществлению выплаты страхового возмещения, при наступлении страхового случая.

В практике страховых компаний, за редким исключением, используются договор страхования (полис) и правила страхования (являющиеся приложением к договору), куда вынесены наиболее важные условия договора.

Как правило, потребитель (Страхователь) внимательно изучает договор страхования (полис), но оставляет без должного внимания правила страхования, что приводит к возникновению вопросов при урегулировании убытков.

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Что такое Страховая компания: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка