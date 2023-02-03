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Определение термина "Страховой риск"

Страховой риск -
1) случайности и опасности, вследствие возможного возникновения которых страховщик берет на себя обязательство выплатить пострадавшей стороне сумму страхового возмещения. Обстоятельства, которые могут служить причиной убытка, не должны быть следствием умышленных или грубых действий со стороны страхователя. Событие, рассматриваемое в качестве С.Р., должно обладать признаками вероятности и случайности его наступления.Круг рисков, покрытых страхованием, строго оговаривается в условиях страхования; 2) распределение между страховщиком и страхователем неблагоприятных экономических последствий при наступлении страхового случая; 3)в международной практике — конкретный объект страхования, например полная гибель судна.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Страховой риск: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка