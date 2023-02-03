Определение термина "Точка поддержки"

Точка поддержки

1) предел, по достижении которого центральный банк может осуществить интервенцию с целью поддержания курса валюты, как правило, национальной; 2) уровень, по достижении которого участники рынка могут объединить усилия по поддержанию курса валюты или ценных бумаг.