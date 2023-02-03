Определение термина "Уникальный номер контракта"

Уникальный номер контракта

это специальный код, который выдает банк при регистрации крупных внешнеторговых сделок между резидентом и нерезидентом. Крупный экспортный контракт — от 10 млн рублей. Крупный импортный или договор займа — от 3 млн рублей. Состоит из пяти частей, разделённых косой чертой, например: 24037777 / 4444 / 9999 / 1 / 2. - 24 — цифры года, когда контракт был зарегистрирован. - 03 — месяц. - 7777 — порядковый номер контракта. - 4444 — номер кредитной организации из Книги госрегистрации кредитных организаций. - 9999 — номер филиала. - 1 — код вида контракта. 1 означает экспорт товаров из России, 2 — импорт товаров, 3 — экспорт услуг, 4 — импорт услуг, 5 — выдачу займа, 6 — получение займа, 9 — смешанные договоры. - 2 — код резидента. 1 — юридическое лицо, 2 — ИП, 3 — физлицо. Зарегистрировать крупный внешнеторговый контракт можно в Точке.