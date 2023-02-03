Определение термина "Условие сиф"

Условие сиф

(англ. CIF — cost, insurance, freight — стоимость, страхование, фрахт) — одно из базисных условий поставки товаров в международной торговле. Согласно условиям СИФ продавец обязан застраховать товар и оплатить фрахт, доставить товар в порт и погрузить его на борт судна в согласованный срок, передать покупателю коносамент (товарную квитанцию) и страховой полис. С момента погрузки товара на борт судна право собственности, все издержки и ответственность, риск за возможную порчу товара или его случайную потерю переходят с продавца на покупателя.