Определение термина "Условный вклад"

Условный вклад

1) сбере жения, внесенные другим лицом на имя вкладчика, который может распоряжаться вкладом только при соблюдении определенных условий или наступлении обстоятельств, указанных при открытии счета (например, в случае смерти основного вкладчика или при достижении другим лицом определенного возраста);

2) срочный или сберегательный вклад, подразумевающий выплату денег при определенных условиях, оговоренных при заключении договора, например праздничный вклад.