Определение термина "Устойчивые пассивы"

Устойчивые пассивы

заемные оборотные средства, которые не принадлежат предприятию, но по условиям хозяйственного оборота постоянно находятся в его распоряжении, например, задолженность персоналу по заработной плате, резерв предстоящих платежей, образуемый для оплаты отпусков и пр. В определенных пределах приравниваются к собственным и включаются в расчет фактического наличия собственных оборотных и приравненных к ним средств.