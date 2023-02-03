Определение термина "Валютный арбитраж"

Валютный арбитраж

валютная операция между банками, представляющая покупку (продажу) валют с последующим совершением обратной сделки в целях получения прибыли за счет разницы в курсах на разных валютных рынках (пространственный В.А.) или за счет колебаний курса в течение определенного периода времени (вре-

менной В.А.). В.А. может осуществляться с двумя валютами (простой) или тремя и более валютами (сложный), на условиях «спот» или «форвард».