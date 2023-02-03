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Определение термина "Валютный арбитраж"

Валютный арбитраж -
валютная операция между банками, представляющая покупку (продажу) валют с последующим совершением обратной сделки в целях получения прибыли за счет разницы в курсах на разных валютных рынках (пространственный В.А.) или за счет колебаний курса в течение определенного периода времени (вре-
менной В.А.). В.А. может осуществляться с двумя валютами (простой) или тремя и более валютами (сложный), на условиях «спот» или «форвард».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Валютный арбитраж -
"операция, сочетающая покупку или продажу валюты с соответствующей контрсделкой для извлечения прибыли за счет разницы в курсах валют на разных валютных рынках (пространственный) или в течение определенного периода (временной валютный арбитраж). Простой валютный арбитраж — с двумя валютами, сложный — с тремя и более валютами. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Валютный арбитраж: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка