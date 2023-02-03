Определение термина "Всемирная торговая организация (вто)"

Всемирная торговая организация (вто)

"созданная в 1994 г. международная организация, регулирующая мировую торговлю. Образована посредством реорганизации Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Цели ВТО — выработка антидемпинговых мер, снижение таможенных барьеров, благоприятствование развитию международной торговли. Штаб-квартира ВТО находится в Женеве. "