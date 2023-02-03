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Определение термина "Взимание убытков"

Взимание убытков -
возмещение расходов, компенсация расходов или потерь, восстановление израсходованных факторов в натуральной или в денежной форме лицу, которое понесло убытки или расходы. Возмещение производится страховыми компаниями, виновниками убытков, органами, по решению которых осуществлены расходы.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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