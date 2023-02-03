Определение термина "Закон сэя"

Закон сэя

закон, в соответствии с которым реальный совокупный спрос будет автоматически поглощать весь объем продукции, произведенный в соответствии с существующей технологией и ресурсами, в условиях экономики с гибкими ценами. Таким образом, согласно закону Сэя спрос и предложение всегда уравновешиваются, что, однако, не подтверждается реальной экономической практикой.