Определение термина "Затраты"

Затраты

"выраженные в денежной форме расходы предприятий, предпринимателей, частных производителей на производство, обращение, сбыт продукции. Экономическое содержание понятия ""затраты"" аналогично ""издержкам"", однако на практике в бухгалтерском учете чаще употребляются словосочетания с ""затратами"", в экономическом анализе — с ""издержками"". Принято выделять виды затрат: материальные, на оплату труда, на ремонт и восстановление основных средств, дополнительные (на обучение, социально-культурные нужды) и др. См. также ИЗДЕРЖКИ."