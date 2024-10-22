Как подключить приём платежей на сайте для интернет-магазина?

По закону, для приёма платежей в интернете нужны две вещи: онлайн-касса и интернет-эквайринг. В этой статье расскажем, что это такое и как всё это подключить.
Выбор онлайн-кассы: облачная или стационарная
№54-ФЗ говорит, что предприниматели, принимающие оплату от физлиц, должны пользоваться онлайн-кассой. Она автоматизирует продажи, упрощает ведение бухгалтерии и снижает риски ошибок при расчёте налогов.
Это работает так: касса фиксирует фискальные данные о каждом онлайн-платеже для интернет-магазина, автоматически передаёт их в ОФД. А дальше ОФД передаёт их в налоговую службу. Получается, что ФНС видит все расчёты в режиме реального времени.
Онлайн-кассы бывают двух видов – облачные и стационарные. Выбор зависит от объёма продаж, бюджета и потребностей бизнеса.
Заказать онлайн-кассу для интернет-магазина можно в Точке. Предоставим всё для работы по 54-ФЗ: кассу, фискальный накопитель и подписку на ОФД.
Настроим и зарегистрируем онлайн-кассу в ФНС, подключим эквайринг и настроим приём платежей по QR-коду.
Облачная касса. Это не касса в привычном понимании, а сервис. Она находится не в офисе продавца, а в дата-центре.
Облачная касса работает через интернет, автоматически обновляется и удалённо управляется с любых устройств. Она дешевле стационарных касс, так как к ней не нужно докупать дорогое оборудование. А ещё – она может принимать платежи круглосуточно, даже ночью. Это важно для онлайн-продаж.
Облачные кассы выбирают, когда принимают оплату через курьера или онлайн. Физических чеков она не выдаёт, только высылает электронные на e-mail или в SMS. Это удобно для приёма платежей на сайте для ИП.
Стационарная касса. Это физическое устройство, которое устанавливают в прикассовой зоне в точке продаж.
Стационарные кассы не зависят от интернет-соединения, но они подходят только для оффлайн-торговли. Поэтому для интернет-магазина нужно выбрать облачную.
Регистрация кассы в налоговой
После того как вы приобрели онлайн-кассу, её нужно зарегистрировать. Это обязательная процедура. Она состоит из нескольких шагов.
1 шаг. Заключите договор с ОФД
Оператор фискальных данных – это посредник между кассой и налоговой службой. Он передаёт фискальные данные о каждом онлайн-платеже для интернет-магазина в налоговую. Это обязательное условие – сам предприниматель не может передавать данные напрямую.
Чтобы заключить договор с ОФД, зайдите к нему на сайт и зарегистрируйтесь – нужно создать личный кабинет. Если на сайте нет ссылки для регистрации, оставьте заявку – ссылку вышлют на электронную почту.
2 шаг. Подготовьтесь к регистрации
Убедитесь, что на кассе установлен фискальный накопитель. Он нужен для хранения и шифрования данных о расчётах. Фискальный накопитель должен быть сертифицирован и иметь достаточный срок службы.
3 шаг. Зарегистрируйтесь через личный кабинет налогоплательщика
Войдите в личный кабинет на сайте ФНС, выберите раздел «Учёт ККТ» и подайте заявление на регистрацию кассы. Нужно указать:
- модель кассы;
- заводской номер;
- данные о фискальном накопителе;
- приложить договор с ОФД.
4 шаг. Получите регистрационный номер
После подачи заявления налоговая присваивает кассе регистрационный номер, который необходимо ввести в устройство. После этого касса передаёт данные в ОФД, а налоговая подтверждает успешную регистрацию.
5 шаг. Протестируйте платежи и начинайте работу
После регистрации стоит провести тестовые платежи, чтобы убедиться в корректной работе кассы и передаче данных в налоговые органы. После этого можно смело начинать продажи.
Подключение платёжного сервиса: агрегаторы или интернет-эквайринг
Платёжный сервис позволяет принимать и обрабатывать онлайн-платежи. Благодаря ему можно принимать оплату разными способами: через банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи, через Систему быстрых платежей (СБП) и другие методы.
Как это работает: после завершения заказа клиент видит электронную форму с полями для ввода данных. Выбирает удобный способ оплаты, вводит данные и нажимает кнопку «Оплатить».
Есть два пути, как подключить кассу к интернет-эквайрингу – через агрегаторы или интернет-эквайринг.
Агрегаторы платежей
Агрегаторы платежей — это сервисы-посредники между продавцом и покупателем, позволяющие принимать разные виды платежей.
Преимущества агрегаторов
- Простое подключение. Агрегаторы предлагают лёгкую регистрацию и минимальные технические требования.
- Большой выбор способов оплаты. Один из главных плюсов агрегаторов — поддержка множества вариантов оплаты. Покупатели могут использовать удобный способ: банковские карты, электронные деньги, системы мобильных платежей и другие методы.
- Единый договор. Заключив договор с агрегатором, продавец получает доступ ко всем представленным платежным системам без необходимости заключать отдельные соглашения с каждым провайдером.
- Безопасность. Агрегаторы берут на себя ответственность за защиту платёжных данных и соответствие требованиям PCI DSS. Это снимает с продавца обязательства по обеспечению безопасной обработки данных.
Недостатки агрегаторов
- Комиссии. Агрегаторы берут комиссию за каждую транзакцию, и она обычно выше, чем при работе напрямую с банком. Это существенный минус, если у вас много транзакций.
- Длительные выплаты. Агрегаторы могут задерживать выплаты на счёт продавца до нескольких дней или даже недель. Это минус, если вам нужен быстрый оборот средств.
- Ограниченный контроль. При использовании агрегаторов у продавца меньше возможностей для настройки платежного процесса, так как большинство параметров контролируется самим сервисом.
Интернет-эквайринг
Интернет-эквайринг — это банковская услуга, позволяющая принимать онлайн-платежи.
Подключить интернет-эквайринг можно в Точке. Вы сможете добавить платёжную форму на сайт или в приложение, а также создавать ссылки на оплату в личном кабинете.
Комиссия — от 0,4% до 0,7% за платежи по QR-коду. За платёжные операции по банковским картам — от 1,5%.
Преимущества интернет-эквайринга
- Низкие комиссии. При работе напрямую с банком комиссии за транзакции ниже, чем у агрегаторов.
- Прямые выплаты. Деньги от транзакций поступают на счёт продавца быстрее — часто в течение одного рабочего дня.
- Детальная настройка и контроль. Продавцы могут настроить платёжный процесс более детально, адаптируя его под свои нужды. Например, внедрить сложные сценарии оплаты.
- Прямые отношения с банком. Наличие договора с банком полезно в долгосрочной перспективе. Оно позволяет выстраивать более гибкие финансовые условия, например, по кредитам.
Недостатки интернет-эквайринга
- Сложность подключения. Подключение интернет-эквайринга требует больше времени и усилий, чем работа с агрегаторами. Необходимо пройти процесс проверки, предоставить пакет документов и выполнить техническую интеграцию.
- Ограниченность способов оплаты. При работе с интернет-эквайрингом основным методом оплаты будут банковские карты и СБП. Чтобы расширить выбор, нужно дополнительно подключать другие платежные системы за деньги.
- Требования к безопасности. В отличие от агрегаторов, которые берут на себя защиту данных, при интернет-эквайринге продавец должен самостоятельно обеспечивать соответствие требованиям безопасности.
Требования для подключения интернет-эквайринга и платёжных сервисов
Требования для подключения интернет-эквайринга и платёжных сервисов регулируют законы РФ.
Официальная регистрация бизнеса
Компания должна быть зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо (ООО). Это позволяет налоговым органам отслеживать финансовую деятельность и получать отчисления.
Открытие расчётного счета
Все деньги, которые поступают от клиентов, переводятся на расчётный счёт. Иногда банки подключают интернет-эквайринг, только если оплата будет приходить на их счёт. Если у предпринимателя счёт в другом банке, есть три пути:
- Закрыть старый счёт и открыть новый с интернет-эквайрингом.
- Сохранить оба счёта;
- Найти другой банк, который подключит услугу на нужный счёт.
Если у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, можете открыть его бесплатно. Оставьте заявку, и наш сотрудник позвонит вам. Вы сможете задать все возникшие вопросы, проконсультироваться по тарифам и сервисам для ведения бизнеса, подобрать наиболее подходящие условия обслуживания.
Требования к сайту
На сайте интернет-магазина должны быть только разрешённые к продаже в онлайне товары. К запрещённым относятся табак, алкоголь, драгметаллы, лекарства по рецепту, электрошокеры, оружие, ртутные термометры и многое другое. Полный список запрещённых товаров здесь.
Способы приёма платежей в интернете
Оплатить покупку в интернете можно разными способами:
- Электронные кошельки. Покупатели платят с виртуального счёта. У таких платежей высокая скорость обработки.
- Система быстрых платежей (СБП). Покупатели оплачивают покупки, сканируя QR-коды через банковское приложение. Деньги поступают на счёт моментально и с низкой комиссией. Предприниматели, у которых уже есть счёт в Точке, могут подключить возможность оплаты по QR через интернет-банк.
- Системы интернет-банкинга. Клиенты переводят деньги напрямую со своего счёта через онлайн-банк. Такие транзакции считаются надёжными, но не все банки их поддерживают.
- Мобильные платежи. Клиенты оплачивают покупку, списывая средства с мобильного счёта. Минус для продавца — высокая комиссия оператора.
- Банковской картой. Клиент переводит деньги напрямую на расчётный счёт продавца. Подходят платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир».
Как быстро деньги придут на счёт при оплате на сайте?
После того как клиент оплатил покупку, деньги на счёт предпринимателя поступают не сразу. Как быстро – зависит от нескольких факторов.
- Сколько компаний участвуют в сделке. Например, бизнес подключает эквайринг через агрегатор, но операции проводит банк. В этом случае банк получает команды через агрегатора, а это может замедлить процесс.
- Работа в выходные и праздники. Не все компании переводят деньги на счёт в нерабочие дни. Платежи, отправленные в пятницу, могут прийти на счёт только в понедельник.
- Расчётный счёт в банке эквайринга. Если у вас счёт в том же банке, который предоставляет эквайринг, деньги поступают быстрее. На счета в других банках зачисление может занимать больше времени.
- Использование СБП. Если банк подключен к Системе быстрых платежей, деньги могут поступить в день оплаты. Без этой системы переводы осуществляются медленнее.
Подключение онлайн-кассы к интернет-магазину
Процесс оплаты товара и создание фискального чека — это два разных этапа. Первый выполняет интернет-эквайринг, а второй — облачная онлайн-касса. Терминал и онлайн-касса – это разные технологии.
Отличие интернет-эквайринга от онлайн-кассы
Первым в цепочке работает интернет-эквайринг. Бизнес выставляет счёт на оплату, покупатель вводит данные, и интернет-эквайринг переводит деньги с карты клиента на счёт компании. При этом данные могут сохраняться в системе эквайринга, но не направляются ни в налоговую, ни клиенту.
Чтобы оплата стала законной, нужна фискализация: информация должна быть передана в налоговую службу и покупателю. Этот шаг выполняет облачная онлайн-касса: она генерирует чек и отправляет его в налоговую и клиенту.
Таким образом, продажу приходится оформлять дважды: сначала через интерфейс интернет-эквайринга, потом через облачную кассу. Оформление нельзя отложить — чеки должны выдаваться сразу.
Двойное оформление занимает время и может привести к ошибкам. Поэтому оптимально интегрировать интернет-эквайринг с облачной кассой. Это позволит синхронизировать оба процесса: чек будет создаваться одновременно с оплатой. Это автоматизирует процесс продаж.
Подключение онлайн-кассы
Есть два способа, как интегрировать интернет-эквайринг и облачную кассу – отдельно или в готовом пакете.
При отдельном подключении нужно заключить два договора с поставщиками и самостоятельно организовать интеграцию. В этом случае важно учесть совместимость оборудования. Не каждая облачная касса может работать с любым интернет-эквайрингом.
При подключении готовым пакетом поставщик берёт всё на себя: подключает эквайринг, оформляет облачную кассу и настраивает их работу. Некоторые агрегаторы предлагают такие услуги. Готовое решение часто удобнее, но может стоить дороже.
Коротко
- Чтобы принимать онлайн-платежи, необходимо настроить онлайн-кассу и интернет-эквайринг. Интернет-эквайринг отвечает за обработку оплаты от клиента, а онлайн-касса — за легальное оформление транзакции. Эти системы работают независимо друг от друга, но их можно подключить как вместе, так и отдельно.
- Интернет-эквайринг предоставляют банки и платежные агрегаторы.
- Банки и платежные агрегаторы предоставляют разные варианты оплаты: банковские карты, электронные кошельки, СБП и т.д. Вы не обязаны подключать все сразу — выбирайте удобные для себя и клиентов способы.
- Для подключения онлайн-оплаты нужен расчётный счёт, сайт или мобильное приложение, а также регистрация в качестве ИП или юридического лица.
- Средства от покупок, как правило, зачисляются на расчётный счёт бизнеса спустя время. Одни компании осуществляют перевод на следующий день, независимо от выходных, другие — могут делать выплаты реже, например, один раз в месяц. При заключении договора важно уточнять график выплат.