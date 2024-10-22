Как подключить приём платежей на сайте для интернет-магазина?

По закону, для приёма платежей в интернете нужны две вещи: онлайн-касса и интернет-эквайринг. В этой статье расскажем, что это такое и как всё это подключить.

Выбор онлайн-кассы: облачная или стационарная

№54-ФЗ говорит, что предприниматели, принимающие оплату от физлиц, должны пользоваться онлайн-кассой. Она автоматизирует продажи, упрощает ведение бухгалтерии и снижает риски ошибок при расчёте налогов.

Это работает так: касса фиксирует фискальные данные о каждом онлайн-платеже для интернет-магазина, автоматически передаёт их в ОФД. А дальше ОФД передаёт их в налоговую службу. Получается, что ФНС видит все расчёты в режиме реального времени.

Онлайн-кассы бывают двух видов – облачные и стационарные. Выбор зависит от объёма продаж, бюджета и потребностей бизнеса.

Заказать онлайн-кассу для интернет-магазина можно в Точке. Предоставим всё для работы по 54-ФЗ: кассу, фискальный накопитель и подписку на ОФД. Настроим и зарегистрируем онлайн-кассу в ФНС, подключим эквайринг и настроим приём платежей по QR-коду. Подробнее об интернет-эквайринге

Облачная касса. Это не касса в привычном понимании, а сервис. Она находится не в офисе продавца, а в дата-центре.

Облачная касса работает через интернет, автоматически обновляется и удалённо управляется с любых устройств. Она дешевле стационарных касс, так как к ней не нужно докупать дорогое оборудование. А ещё – она может принимать платежи круглосуточно, даже ночью. Это важно для онлайн-продаж.

Облачные кассы выбирают, когда принимают оплату через курьера или онлайн. Физических чеков она не выдаёт, только высылает электронные на e-mail или в SMS. Это удобно для приёма платежей на сайте для ИП.

Стационарная касса. Это физическое устройство, которое устанавливают в прикассовой зоне в точке продаж.

Стационарные кассы не зависят от интернет-соединения, но они подходят только для оффлайн-торговли. Поэтому для интернет-магазина нужно выбрать облачную.

Регистрация кассы в налоговой

После того как вы приобрели онлайн-кассу, её нужно зарегистрировать. Это обязательная процедура. Она состоит из нескольких шагов.

1 шаг. Заключите договор с ОФД

Оператор фискальных данных – это посредник между кассой и налоговой службой. Он передаёт фискальные данные о каждом онлайн-платеже для интернет-магазина в налоговую. Это обязательное условие – сам предприниматель не может передавать данные напрямую.

Чтобы заключить договор с ОФД, зайдите к нему на сайт и зарегистрируйтесь – нужно создать личный кабинет. Если на сайте нет ссылки для регистрации, оставьте заявку – ссылку вышлют на электронную почту.

2 шаг. Подготовьтесь к регистрации

Убедитесь, что на кассе установлен фискальный накопитель. Он нужен для хранения и шифрования данных о расчётах. Фискальный накопитель должен быть сертифицирован и иметь достаточный срок службы.

3 шаг. Зарегистрируйтесь через личный кабинет налогоплательщика

Войдите в личный кабинет на сайте ФНС, выберите раздел «Учёт ККТ» и подайте заявление на регистрацию кассы. Нужно указать:

модель кассы;

заводской номер;

данные о фискальном накопителе;

фискальном накопителе; приложить договор с ОФД.

4 шаг. Получите регистрационный номер

После подачи заявления налоговая присваивает кассе регистрационный номер, который необходимо ввести в устройство. После этого касса передаёт данные в ОФД, а налоговая подтверждает успешную регистрацию.

5 шаг. Протестируйте платежи и начинайте работу

После регистрации стоит провести тестовые платежи, чтобы убедиться в корректной работе кассы и передаче данных в налоговые органы. После этого можно смело начинать продажи.

Подключение платёжного сервиса: агрегаторы или интернет-эквайринг

Платёжный сервис позволяет принимать и обрабатывать онлайн-платежи. Благодаря ему можно принимать оплату разными способами: через банковские карты, электронные кошельки, мобильные платежи, через Систему быстрых платежей (СБП) и другие методы.

Как это работает: после завершения заказа клиент видит электронную форму с полями для ввода данных. Выбирает удобный способ оплаты, вводит данные и нажимает кнопку «Оплатить».

Есть два пути, как подключить кассу к интернет-эквайрингу – через агрегаторы или интернет-эквайринг.

Агрегаторы платежей

Агрегаторы платежей — это сервисы-посредники между продавцом и покупателем, позволяющие принимать разные виды платежей.

Преимущества агрегаторов

Простое подключение. Агрегаторы предлагают лёгкую регистрацию и минимальные технические требования. Большой выбор способов оплаты. Один из главных плюсов агрегаторов — поддержка множества вариантов оплаты. Покупатели могут использовать удобный способ: банковские карты, электронные деньги, системы мобильных платежей и другие методы. Единый договор. Заключив договор с агрегатором, продавец получает доступ ко всем представленным платежным системам без необходимости заключать отдельные соглашения с каждым провайдером. Безопасность. Агрегаторы берут на себя ответственность за защиту платёжных данных и соответствие требованиям PCI DSS. Это снимает с продавца обязательства по обеспечению безопасной обработки данных.

Недостатки агрегаторов

Комиссии. Агрегаторы берут комиссию за каждую транзакцию, и она обычно выше, чем при работе напрямую с банком. Это существенный минус, если у вас много транзакций. Длительные выплаты. Агрегаторы могут задерживать выплаты на счёт продавца до нескольких дней или даже недель. Это минус, если вам нужен быстрый оборот средств. Ограниченный контроль. При использовании агрегаторов у продавца меньше возможностей для настройки платежного процесса, так как большинство параметров контролируется самим сервисом.

Интернет-эквайринг

Интернет-эквайринг — это банковская услуга, позволяющая принимать онлайн-платежи.

Подключить интернет-эквайринг можно в Точке. Вы сможете добавить платёжную форму на сайт или в приложение, а также создавать ссылки на оплату в личном кабинете. Комиссия — от 0,4% до 0,7% за платежи по QR-коду. За платёжные операции по банковским картам — от 1,5%. Подробнее об интернет-эквайринге

Преимущества интернет-эквайринга

Низкие комиссии. При работе напрямую с банком комиссии за транзакции ниже, чем у агрегаторов. Прямые выплаты. Деньги от транзакций поступают на счёт продавца быстрее — часто в течение одного рабочего дня. Детальная настройка и контроль. Продавцы могут настроить платёжный процесс более детально, адаптируя его под свои нужды. Например, внедрить сложные сценарии оплаты. Прямые отношения с банком. Наличие договора с банком полезно в долгосрочной перспективе. Оно позволяет выстраивать более гибкие финансовые условия, например, по кредитам.

Недостатки интернет-эквайринга

Сложность подключения. Подключение интернет-эквайринга требует больше времени и усилий, чем работа с агрегаторами. Необходимо пройти процесс проверки, предоставить пакет документов и выполнить техническую интеграцию. Ограниченность способов оплаты. При работе с интернет-эквайрингом основным методом оплаты будут банковские карты и СБП. Чтобы расширить выбор, нужно дополнительно подключать другие платежные системы за деньги. Требования к безопасности. В отличие от агрегаторов, которые берут на себя защиту данных, при интернет-эквайринге продавец должен самостоятельно обеспечивать соответствие требованиям безопасности.

Требования для подключения интернет-эквайринга и платёжных сервисов

Требования для подключения интернет-эквайринга и платёжных сервисов регулируют законы РФ.

Официальная регистрация бизнеса

Компания должна быть зарегистрирована как индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо (ООО). Это позволяет налоговым органам отслеживать финансовую деятельность и получать отчисления.

Открытие расчётного счета

Все деньги, которые поступают от клиентов, переводятся на расчётный счёт. Иногда банки подключают интернет-эквайринг, только если оплата будет приходить на их счёт. Если у предпринимателя счёт в другом банке, есть три пути:

Закрыть старый счёт и открыть новый с интернет-эквайрингом. Сохранить оба счёта; Найти другой банк, который подключит услугу на нужный счёт.

Если у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, можете открыть его бесплатно. Оставьте заявку, и наш сотрудник позвонит вам. Вы сможете задать все возникшие вопросы, проконсультироваться по тарифам и сервисам для ведения бизнеса, подобрать наиболее подходящие условия обслуживания. Подробнее

Требования к сайту

На сайте интернет-магазина должны быть только разрешённые к продаже в онлайне товары. К запрещённым относятся табак, алкоголь, драгметаллы, лекарства по рецепту, электрошокеры, оружие, ртутные термометры и многое другое. Полный список запрещённых товаров здесь.

Способы приёма платежей в интернете

Оплатить покупку в интернете можно разными способами:

Электронные кошельки. Покупатели платят с виртуального счёта. У таких платежей высокая скорость обработки.

Покупатели платят с виртуального счёта. У таких платежей высокая скорость обработки. Система быстрых платежей (СБП). Покупатели оплачивают покупки, сканируя QR-коды через банковское приложение. Деньги поступают на счёт моментально и с низкой комиссией. Предприниматели, у которых уже есть счёт в Точке, могут подключить возможность оплаты по QR через интернет-банк.

Покупатели оплачивают покупки, сканируя QR-коды через банковское приложение. Деньги поступают на счёт моментально и с низкой комиссией. Предприниматели, у которых уже есть счёт в Точке, могут подключить возможность оплаты по QR через интернет-банк. Системы интернет-банкинга. Клиенты переводят деньги напрямую со своего счёта через онлайн-банк. Такие транзакции считаются надёжными, но не все банки их поддерживают.

Клиенты переводят деньги напрямую со своего счёта через онлайн-банк. Такие транзакции считаются надёжными, но не все банки их поддерживают. Мобильные платежи. Клиенты оплачивают покупку, списывая средства с мобильного счёта. Минус для продавца — высокая комиссия оператора.

Клиенты оплачивают покупку, списывая средства с мобильного счёта. Минус для продавца — высокая комиссия оператора. Банковской картой. Клиент переводит деньги напрямую на расчётный счёт продавца. Подходят платёжные системы Visa, Mastercard и «Мир».

Как быстро деньги придут на счёт при оплате на сайте?

После того как клиент оплатил покупку, деньги на счёт предпринимателя поступают не сразу. Как быстро – зависит от нескольких факторов.

Сколько компаний участвуют в сделке. Например, бизнес подключает эквайринг через агрегатор, но операции проводит банк. В этом случае банк получает команды через агрегатора, а это может замедлить процесс. Работа в выходные и праздники. Не все компании переводят деньги на счёт в нерабочие дни. Платежи, отправленные в пятницу, могут прийти на счёт только в понедельник. Расчётный счёт в банке эквайринга. Если у вас счёт в том же банке, который предоставляет эквайринг, деньги поступают быстрее. На счета в других банках зачисление может занимать больше времени. Использование СБП. Если банк подключен к Системе быстрых платежей, деньги могут поступить в день оплаты. Без этой системы переводы осуществляются медленнее.

Подключение онлайн-кассы к интернет-магазину

Процесс оплаты товара и создание фискального чека — это два разных этапа. Первый выполняет интернет-эквайринг, а второй — облачная онлайн-касса. Терминал и онлайн-касса – это разные технологии.

Отличие интернет-эквайринга от онлайн-кассы

Первым в цепочке работает интернет-эквайринг. Бизнес выставляет счёт на оплату, покупатель вводит данные, и интернет-эквайринг переводит деньги с карты клиента на счёт компании. При этом данные могут сохраняться в системе эквайринга, но не направляются ни в налоговую, ни клиенту.

Чтобы оплата стала законной, нужна фискализация: информация должна быть передана в налоговую службу и покупателю. Этот шаг выполняет облачная онлайн-касса: она генерирует чек и отправляет его в налоговую и клиенту.

Таким образом, продажу приходится оформлять дважды: сначала через интерфейс интернет-эквайринга, потом через облачную кассу. Оформление нельзя отложить — чеки должны выдаваться сразу.

Двойное оформление занимает время и может привести к ошибкам. Поэтому оптимально интегрировать интернет-эквайринг с облачной кассой. Это позволит синхронизировать оба процесса: чек будет создаваться одновременно с оплатой. Это автоматизирует процесс продаж.

Подключение онлайн-кассы

Есть два способа, как интегрировать интернет-эквайринг и облачную кассу – отдельно или в готовом пакете.

При отдельном подключении нужно заключить два договора с поставщиками и самостоятельно организовать интеграцию. В этом случае важно учесть совместимость оборудования. Не каждая облачная касса может работать с любым интернет-эквайрингом.

При подключении готовым пакетом поставщик берёт всё на себя: подключает эквайринг, оформляет облачную кассу и настраивает их работу. Некоторые агрегаторы предлагают такие услуги. Готовое решение часто удобнее, но может стоить дороже.

Коротко