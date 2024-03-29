Как проверить подлинность чека

Когда предприниматель продаёт покупателю товар, он обязан выдать чек. Для покупателя это доказательство приобретения: если товар окажется некачественным или не подойдёт по другой причине, с чеком его можно будет вернуть обратно в магазин. А если продавец не выдал чек, его могут оштрафовать.

Но можно ли быть уверенным, что тебе выдали корректный чек? Можно! В этой статье расскажем, зачем проверять подлинность чека, как именно её проверять и что делать, если чек оказался некорректным.

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Зачем проверять подлинность чека?

Если чек оформлен некорректно, последствия могут быть и для продавца, и для покупателя. Продавец может получить штраф, а покупатель — потратить больше сил и времени на возврат и обмен товара.

Точка подробно рассказывала о требованиях к кассовому чеку. Вот как он должен выглядеть.

Предприниматель может проверить чек, чтобы убедиться:

онлайн-касса работает корректно;

ОФД правильно передаёт данные в налоговую.

Покупатель может проверить чек, чтобы:

сравнить купленный товар с позицией в чеке;

позицией в чеке; убедиться, что он оплатил заявленную стоимость товара;

он оплатил заявленную стоимость товара; проверить оригинальность чека.

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам в Точке: Если кассовый чек не прошёл проверку на подлинность, скорее всего, есть проблема в работе онлайн-кассы. Например, у онлайн-кассы прервалась связь с ОФД, и налоговая не получила данные о покупке. А может быть и человеческий фактор: например, продавец неправильно внёс данные и сформировал некорректный чек. У покупателя тоже могут возникнуть проблемы. Например, не получится оформить налоговый вычет из-за того, что в ИФНС не будет данных о соответствующем чеке.

Как проверить кассовый чек?

Есть 3 способа проверки. Расскажем подробнее о каждом.

Сайт ФНС

На официальном сайте можно проверить достоверность фискального документа сразу: достаточно ввести основные реквизиты. Среди них:

номер фискального накопителя;

номер фискального документа;

значение фискального признака (ФП).

Также надо указать тип операции, дату, время и итоговую сумму.

На этой же странице предприниматель может проверить наличие ККТ и ФН в реестре.

Приложение ФНС

Для проверки подлинности чека можно скачать приложение «Проверка чека ФНС России». Этот способ подойдёт для смартфонов с камерами: камерой надо отсканировать QR-код, и в приложении отразится статус чека. Вручную вводить ничего не придётся.

В приложении можно не только проверить чек онлайн, но и сохранить его в электронном формате. Если при проверке не удалось найти чек, в этом же приложении можно направить в налоговый орган уведомление.

Если пользователь авторизовался через ЛК физического лица ФНС России или учетную запись сайта Госуслуг, он может подать сообщение о нарушении с расширенными реквизитами.

Сайт ОФД

У каждого оператора фискальных данных есть свой электронный сервис проверки чеков. Проверить на таком сайте можно только чеки конкретного оператора.

Для электронной проверки обычно достаточно ввести:

номер фискального накопителя;

номер фискального документа;

фискальный признак.

Этот способ больше подходит для предпринимателей, потому что покупатель обычно не знает ОФД ИП или ООО. На бумажном чеке он может быть вообще не указан. Зато его можно увидеть в электронном.

Что делать, если чек не настоящий?

Если вы ввели данные чека вручную, убедитесь: всё введено правильно. Если ошибиться хотя бы в одной цифре, система не распознает чек. Это касается и бумажных, и электронных чеков.

При проверке через приложение по QR-коду тоже стоит убедиться: код хорошо видно, и он полностью попадает в камеру.

Всё корректно? Тогда проблема может быть связана с одной из этих причин:

пропал интернет, и чек не ушёл в налоговую;

чек не ушёл в налоговую; сломался кассовый аппарат;

произошла проблема на стороне ОФД.