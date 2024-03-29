Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Как проверить подлинность чека
Эквайринг
Эквайринг

Как проверить подлинность чека

29.03.2024
1432
1432

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

Весь комплект для работы по 54-ФЗ: касса и фискальный накопитель
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса, полностью готовая к работе

Весь комплект для работы по 54-ФЗ: касса и фискальный накопитель
Подробнее

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Когда предприниматель продаёт покупателю товар, он обязан выдать чек. Для покупателя это доказательство приобретения: если товар окажется некачественным или не подойдёт по другой причине, с чеком его можно будет вернуть обратно в магазин. А если продавец не выдал чек, его могут оштрафовать. 

Но можно ли быть уверенным, что тебе выдали корректный чек? Можно! В этой статье расскажем, зачем проверять подлинность чека, как именно её проверять и что делать, если чек оказался некорректным. 

В Точке можно получить кассу, полностью готовую к работе. Вы получите весь комплект для работы по 54-ФЗ: кассу и фискальный накопитель. А если вы хотите подключить торговый эквайринг, можно выбрать онлайн-кассу, в которую уже встроена возможность принимать безналичные платежи. 

Мы бесплатно подготовим кассу к работе и подключим её к ОФД, а затем доставим в вашу торговую точку. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на возникшие вопросы.

Подробнее

Зачем проверять подлинность чека? 

Если чек оформлен некорректно, последствия могут быть и для продавца, и для покупателя. Продавец может получить штраф, а покупатель — потратить больше сил и времени на возврат и обмен товара. 

Точка подробно рассказывала о требованиях к кассовому чеку. Вот как он должен выглядеть. 

Пример чека от ФНС

Предприниматель может проверить чек, чтобы убедиться: 

  • онлайн-касса работает корректно; 
  • ОФД правильно передаёт данные в налоговую.

Покупатель может проверить чек, чтобы: 

  • сравнить купленный товар с позицией в чеке;
  • убедиться, что он оплатил заявленную стоимость товара;
  • проверить оригинальность чека. 

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам в Точке: 

Если кассовый чек не прошёл проверку на подлинность, скорее всего, есть проблема в работе онлайн-кассы. Например, у онлайн-кассы прервалась связь с ОФД, и налоговая не получила данные о покупке. А может быть и человеческий фактор: например, продавец неправильно внёс данные и сформировал некорректный чек. 

У покупателя тоже могут возникнуть проблемы. Например, не получится оформить налоговый вычет из-за того, что в ИФНС не будет данных о соответствующем чеке.

Как проверить кассовый чек?

Есть 3 способа проверки. Расскажем подробнее о каждом.

Сайт ФНС

На официальном сайте можно проверить достоверность фискального документа сразу: достаточно ввести основные реквизиты. Среди них: 

  • номер фискального накопителя;
  • номер фискального документа;
  • значение фискального признака (ФП). 

Также надо указать тип операции, дату, время и итоговую сумму. 

На этой же странице предприниматель может проверить наличие ККТ и ФН в реестре. 

Как проверить чек

Приложение ФНС

Для проверки подлинности чека можно скачать приложение «Проверка чека ФНС России». Этот способ подойдёт для смартфонов с камерами: камерой надо отсканировать QR-код, и в приложении отразится статус чека. Вручную вводить ничего не придётся. 

В приложении можно не только проверить чек онлайн, но и сохранить его в электронном формате. Если при проверке не удалось найти чек, в этом же приложении можно направить в налоговый орган уведомление.

Если пользователь авторизовался через ЛК физического лица ФНС России или учетную запись сайта Госуслуг, он может подать сообщение о нарушении с расширенными реквизитами. 

Сайт ОФД

У каждого оператора фискальных данных есть свой электронный сервис проверки чеков. Проверить на таком сайте можно только чеки конкретного оператора.

Для электронной проверки обычно достаточно ввести: 

  • номер фискального накопителя;
  • номер фискального документа;
  • фискальный признак. 

Этот способ больше подходит для предпринимателей, потому что покупатель обычно не знает ОФД ИП или ООО. На бумажном чеке он может быть вообще не указан. Зато его можно увидеть в электронном. 

Что делать, если чек не настоящий?

Если вы ввели данные чека вручную, убедитесь: всё введено правильно. Если ошибиться хотя бы в одной цифре, система не распознает чек. Это касается и бумажных, и электронных чеков. 

При проверке через приложение по QR-коду тоже стоит убедиться: код хорошо видно, и он полностью попадает в камеру. 

Всё корректно? Тогда проблема может быть связана с одной из этих причин: 

  • пропал интернет, и чек не ушёл в налоговую;
  • сломался кассовый аппарат;
  • произошла проблема на стороне ОФД.

Дарья Щеникова, эксперт по онлайн-кассам: 

Проверять кассовые чеки надо, чтобы вовремя заметить неисправность. Если окажется, что какой-то из чеков не отражается в системе, и налоговая его не видит, надо разобраться в причине и скорее исправить её. Онлайн-касса может не передавать чеки в налоговую в течение 30 дней, но если не исправить сбой в срок, фискальный накопитель заблокируют.

Подробнее

Другие статьи по теме

15 ИЮЛЯ 2026
1741
Ульяна Гром
Как поменять фискальный накопитель в кассе
15 АПРЕЛЯ 2023
10 671
Лена Тарасова
Как сделать отчет по эквайрингу

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как проверить чек на подлинность — Способы проверки чеков онлайн — Банк Точка