PIN-Pad: что это такое и в чём отличие от POS-терминала

Чтобы в магазине, аптеке, ресторане расплатиться картой или смартфоном с модулем NFC, их нужно приложить к небольшому терминалу, похожему на калькулятор. Это устройство называется PIN-Pad.

Что такое PIN-Pad?

PIN-Pad — небольшое устройство с клавиатурой и считывателем банковских карт. Оно подключается к POS-терминалу или ККТ (контрольно-кассовой технике) нового образца с помощью провода. ККТ для безналичной оплаты обязательно должен быть у любого продавца товаров или услуг.

Задача PIN-Pad — принимать безналичную оплату за товары или услуги. Устройство похоже на калькулятор с цифровой клавиатурой, несколькими цветными кнопками и маленьким дисплеем.

ПРИМЕР Катя пошла в мини-маркет за продуктами. Продавец стоит за прилавком и пробивает товар. Кассир протягивает Кате PIN-Pad, подключённый к кассовому аппарату, она вставляет или прикладывает свою карту к устройству. Если сумма больше 1000 рублей, покупательница вводит ПИН-код. PIN-Pad списывает с Катиной карты деньги, ККТ отправляет чек в налоговую и печатает его Кате.

Чем PIN-Pad отличается от POS-терминала

PIN-Pad — устройство с клавиатурой, в которой покупатели вводят ПИН-код. Есть модели, куда можно вставить банковскую карту. ПИН-пад подключают к кассе или POS-терминалу, чтобы клиенту было удобнее расплачиваться.

POS-терминал — самостоятельное устройство для приёма безналичной оплаты. У большинства моделей есть принтер, который печатает чеки.

В каком бизнесе используются PIN-Pad

PIN-Pad используют в разных сферах бизнеса. Чаще всего они встречаются в торговле, сфере услуг, на вокзалах. Обычно такой клавиатурой пользуются продавцы и кассиры, которые отделены от покупателя окном или защитным стеклом. Например, на ж/д вокзале или в аптеке. Им неудобно постоянно передавать терминал клиентам, поэтому снаружи у них находится PIN-Pad.

Популярные места использования PIN-Pad:

Крупный супермаркет. Терминал крепят на кронштейне, и продавец после того, как пробьёт покупку, разворачивает устройство к покупателю, чтобы он приложил карту.

Пункт выдачи маркетплейса или интернет-магазина.

Маленький магазин, где мало клиентов, и полноценная касса не нужна.

Аптека.

Касса (автобусная, ж/д, речная).

Кофейня.

Товарный островок в ТЦ.

Виды пинпадов для кассы

PIN-Pad бывает стационарным и мобильным. Также их разделяют на два вида — по устройству, к которому они подключаются: ККТ или POS-терминал.

Стационарный PIN-Pad

Классический (выносной) PIN-Pad — небольшой аппарат с клавиатурой и дисплеем. Самый распространённый тип ПИН-пада. Напрямую подключается к ККТ или POS-терминалу и устанавливается на прилавке или около окна кассира.

Переносной PIN-Pad

Устройство напоминает небольшой калькулятор, работающий на аккумуляторе. Мобильный PIN-Pad можно подключать к смартфонам и носить с собой, поэтому им часто пользуются официанты в кафе и курьеры в службах доставки.

Как работает PIN-Pad, напрямую подключённый к ККТ

Рассмотрим, как PIN-Pad работает с кассой, к которой подключён торговый эквайринг.

Кассир должен выбрать способ расчёта. ПИН-пад работает только с безналичной оплатой. Покупатель вставляет пластиковую карту в специальное отверстие, проводит ей по магнитной полосе или прикладывает её для оплаты через NFC. Покупатель вводит ПИН-код на ПИН-паде. Банк-эквайер через ККТ проверяет, может ли списать нужную сумму, правильно ли введён ПИН-код. Если всё в порядке, то с банковской карты покупателя банк списывает нужную сумму и переводит на счёт продавца. ККТ печатает бумажный чек.

Как подключить PIN-Pad к смарт-терминалу «Эвотор»?

«Эвотор» — самый популярный производитель ККТ в России. Рассмотрим, как подключить ПИН-пад к смарт-терминалу этой компании. Процесс подключения PIN-Pad к устройствам других фирм выглядит аналогично.

В магазине приложений «Эвотор» скачать ПО и библиотеку для нужной модели ПИН-пада. Подключить ПИН-пад к ККТ через USB. Открыть меню ККТ и в настройках выбрать «Оборудование». Последовательно нажать «Добавить терминал» и «Активация PIN-PAD». На кассовом аппарате нажать зелёную кнопку. На ПИН-паде ввести номер терминала и код, который пришлёт банк для активации устройства. Проверить в настройках, добавил ли ККТ новый терминал.

Основные ошибки ПИН-падов у разных операторов