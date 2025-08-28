PIN-Pad: что это такое и в чём отличие от POS-терминала

Чтобы в магазине, аптеке, ресторане расплатиться картой или смартфоном с модулем NFC, их нужно приложить к небольшому терминалу, похожему на калькулятор. Это устройство называется PIN-Pad.
Что такое PIN-Pad?
PIN-Pad — небольшое устройство с клавиатурой и считывателем банковских карт. Оно подключается к POS-терминалу или ККТ (контрольно-кассовой технике) нового образца с помощью провода. ККТ для безналичной оплаты обязательно должен быть у любого продавца товаров или услуг.
Задача PIN-Pad — принимать безналичную оплату за товары или услуги. Устройство похоже на калькулятор с цифровой клавиатурой, несколькими цветными кнопками и маленьким дисплеем.
Чем PIN-Pad отличается от POS-терминала
PIN-Pad — устройство с клавиатурой, в которой покупатели вводят ПИН-код. Есть модели, куда можно вставить банковскую карту. ПИН-пад подключают к кассе или POS-терминалу, чтобы клиенту было удобнее расплачиваться.
POS-терминал — самостоятельное устройство для приёма безналичной оплаты. У большинства моделей есть принтер, который печатает чеки.
В каком бизнесе используются PIN-Pad
PIN-Pad используют в разных сферах бизнеса. Чаще всего они встречаются в торговле, сфере услуг, на вокзалах. Обычно такой клавиатурой пользуются продавцы и кассиры, которые отделены от покупателя окном или защитным стеклом. Например, на ж/д вокзале или в аптеке. Им неудобно постоянно передавать терминал клиентам, поэтому снаружи у них находится PIN-Pad.
Популярные места использования PIN-Pad:
- Крупный супермаркет. Терминал крепят на кронштейне, и продавец после того, как пробьёт покупку, разворачивает устройство к покупателю, чтобы он приложил карту.
- Пункт выдачи маркетплейса или интернет-магазина.
- Маленький магазин, где мало клиентов, и полноценная касса не нужна.
- Аптека.
- Касса (автобусная, ж/д, речная).
- Кофейня.
- Товарный островок в ТЦ.
Виды пинпадов для кассы
PIN-Pad бывает стационарным и мобильным. Также их разделяют на два вида — по устройству, к которому они подключаются: ККТ или POS-терминал.
Стационарный PIN-Pad
Классический (выносной) PIN-Pad — небольшой аппарат с клавиатурой и дисплеем. Самый распространённый тип ПИН-пада. Напрямую подключается к ККТ или POS-терминалу и устанавливается на прилавке или около окна кассира.
Переносной PIN-Pad
Устройство напоминает небольшой калькулятор, работающий на аккумуляторе. Мобильный PIN-Pad можно подключать к смартфонам и носить с собой, поэтому им часто пользуются официанты в кафе и курьеры в службах доставки.
Точка Банк поможет подобрать терминал для бизнеса, настроить и подключить к кассе и CRM. Терминалы и кассы можно выкупить сразу, взять в аренду или рассрочку. При обороте от 500 000 ₽/мес аренда терминала — 1 ₽.
Как работает PIN-Pad, напрямую подключённый к ККТ
Рассмотрим, как PIN-Pad работает с кассой, к которой подключён торговый эквайринг.
- Кассир должен выбрать способ расчёта. ПИН-пад работает только с безналичной оплатой.
- Покупатель вставляет пластиковую карту в специальное отверстие, проводит ей по магнитной полосе или прикладывает её для оплаты через NFC.
- Покупатель вводит ПИН-код на ПИН-паде.
- Банк-эквайер через ККТ проверяет, может ли списать нужную сумму, правильно ли введён ПИН-код.
- Если всё в порядке, то с банковской карты покупателя банк списывает нужную сумму и переводит на счёт продавца.
- ККТ печатает бумажный чек.
Как подключить PIN-Pad к смарт-терминалу «Эвотор»?
«Эвотор» — самый популярный производитель ККТ в России. Рассмотрим, как подключить ПИН-пад к смарт-терминалу этой компании. Процесс подключения PIN-Pad к устройствам других фирм выглядит аналогично.
- В магазине приложений «Эвотор» скачать ПО и библиотеку для нужной модели ПИН-пада.
- Подключить ПИН-пад к ККТ через USB.
- Открыть меню ККТ и в настройках выбрать «Оборудование».
- Последовательно нажать «Добавить терминал» и «Активация PIN-PAD».
- На кассовом аппарате нажать зелёную кнопку.
- На ПИН-паде ввести номер терминала и код, который пришлёт банк для активации устройства.
- Проверить в настройках, добавил ли ККТ новый терминал.
Основные ошибки ПИН-падов у разных операторов
|Ошибка
|Причина
|Как решить
|99
|Касса не видит ПИН-пад
|Обновить драйверы ПИН-пада на кассе, проверить кабель на наличие повреждений, проверить правильность подключения ККТ к терминалу, перезагрузить ПИН-пад, связаться с банком-эквайером, если причина в его технических работах
|248
|Динамическая память заполнена
|Перезагрузить ПИН-пад
|253
|Аппаратный сбой
|Перезагрузить ПИН-пад и ККТ
|361, 361
|Пин-пад не считывает чип карты
|Протереть карту мягкой тканью
|403
|Покупатель ввёл неправильный ПИН-код
|Попросить покупателя повторно ввести ПИН-код
|4100
|Нет связи с банком
|Обратиться в службу поддержки банка
|065
|Требуется ПИН-код
|Попросить покупателя ввести ПИН-код
|076
|На карте нет денег для оплаты
|Предложить покупателю другой вариант оплаты
|898
|Ошибка шифрования
|Обратиться в банк
|901
|Истёк срок действия карты
|Предложить покупателю другой вариант оплаты