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Эквайринг
Эквайринг

PIN-Pad: что это такое и в чём отличие от POS-терминала

В статье расскажем о видах PIN-Pad, принципе работы и основных ошибках. В конце дадим несколько советов о том, какой терминал выбрать предпринимателю.

28.08.2025
963
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Чтобы в магазине, аптеке, ресторане расплатиться картой или смартфоном с модулем NFC, их нужно приложить к небольшому терминалу, похожему на калькулятор. Это устройство называется PIN-Pad.

Что такое PIN-Pad?

PIN-Pad — небольшое устройство с клавиатурой и считывателем банковских карт. Оно подключается к POS-терминалу или ККТ (контрольно-кассовой технике) нового образца с помощью провода. ККТ для безналичной оплаты обязательно должен быть у любого продавца товаров или услуг.

Задача PIN-Pad — принимать безналичную оплату за товары или услуги. Устройство похоже на калькулятор с цифровой клавиатурой, несколькими цветными кнопками и маленьким дисплеем.

ПРИМЕР
Катя пошла в мини-маркет за продуктами. Продавец стоит за прилавком и пробивает товар. 
Кассир протягивает Кате PIN-Pad, подключённый к кассовому аппарату, она вставляет или прикладывает свою карту к устройству. Если сумма больше 1000 рублей, покупательница вводит ПИН-код. PIN-Pad списывает с Катиной карты деньги, ККТ отправляет чек в налоговую и печатает его Кате.

Чем PIN-Pad отличается от POS-терминала

PIN-Pad — устройство с клавиатурой, в которой покупатели вводят ПИН-код. Есть модели, куда можно вставить банковскую карту. ПИН-пад подключают к кассе или POS-терминалу, чтобы клиенту было удобнее расплачиваться. 

POS-терминал — самостоятельное устройство для приёма безналичной оплаты. У большинства моделей есть принтер, который печатает чеки.

В каком бизнесе используются PIN-Pad

PIN-Pad используют в разных сферах бизнеса. Чаще всего они встречаются в торговле, сфере услуг, на вокзалах. Обычно такой клавиатурой пользуются продавцы и кассиры, которые отделены от покупателя окном или защитным стеклом. Например, на ж/д вокзале или в аптеке. Им неудобно постоянно передавать терминал клиентам, поэтому снаружи у них находится PIN-Pad.

Популярные места использования PIN-Pad:

  • Крупный супермаркет. Терминал крепят на кронштейне, и продавец после того, как пробьёт покупку, разворачивает устройство к покупателю, чтобы он приложил карту.
  • Пункт выдачи маркетплейса или интернет-магазина.
  • Маленький магазин, где мало клиентов, и полноценная касса не нужна.
  • Аптека.
  • Касса (автобусная, ж/д, речная).
  • Кофейня.
  • Товарный островок в ТЦ.

Виды пинпадов для кассы

PIN-Pad бывает стационарным и мобильным. Также их разделяют на два вида — по устройству, к которому они подключаются: ККТ или POS-терминал. 

Стационарный PIN-Pad

Классический (выносной) PIN-Pad — небольшой аппарат с клавиатурой и дисплеем. Самый распространённый тип ПИН-пада. Напрямую подключается к ККТ или POS-терминалу и устанавливается на прилавке или около окна кассира.

Переносной PIN-Pad

Устройство напоминает небольшой калькулятор, работающий на аккумуляторе. Мобильный PIN-Pad можно подключать к смартфонам и носить с собой, поэтому им часто пользуются официанты в кафе и курьеры в службах доставки. 

Принимайте все виды платежей

Точка Банк поможет подобрать терминал для бизнеса, настроить и подключить к кассе и CRM. Терминалы и кассы можно выкупить сразу, взять в аренду или рассрочку. При обороте от 500 000 ₽/мес аренда терминала — 1 ₽.

Как работает PIN-Pad, напрямую подключённый к ККТ 

Рассмотрим, как PIN-Pad работает с кассой, к которой подключён торговый эквайринг.

  1. Кассир должен выбрать способ расчёта. ПИН-пад работает только с безналичной оплатой.
  2. Покупатель вставляет пластиковую карту в специальное отверстие, проводит ей по магнитной полосе или прикладывает её для оплаты через NFC.
  3. Покупатель вводит ПИН-код на ПИН-паде.
  4. Банк-эквайер через ККТ проверяет, может ли списать нужную сумму, правильно ли введён ПИН-код.
  5. Если всё в порядке, то с банковской карты покупателя банк списывает нужную сумму и переводит на счёт продавца.
  6. ККТ печатает бумажный чек.

Как подключить PIN-Pad к смарт-терминалу «Эвотор»?

«Эвотор» — самый популярный производитель ККТ в России. Рассмотрим, как подключить ПИН-пад к смарт-терминалу этой компании. Процесс подключения PIN-Pad к устройствам других фирм выглядит аналогично.

  1. В магазине приложений «Эвотор» скачать ПО и библиотеку для нужной модели ПИН-пада.
  2. Подключить ПИН-пад к ККТ через USB.
  3. Открыть меню ККТ и в настройках выбрать «Оборудование».
  4. Последовательно нажать «Добавить терминал» и «Активация PIN-PAD».
  5. На кассовом аппарате нажать зелёную кнопку.
  6. На ПИН-паде ввести номер терминала и код, который пришлёт банк для активации устройства.
  7. Проверить в настройках, добавил ли ККТ новый терминал.

Основные ошибки ПИН-падов у разных операторов

ОшибкаПричинаКак решить
99Касса не видит ПИН-падОбновить драйверы ПИН-пада на кассе, проверить кабель на наличие повреждений, проверить правильность подключения ККТ к терминалу, перезагрузить ПИН-пад, связаться с банком-эквайером, если причина в его технических работах
248Динамическая память заполненаПерезагрузить ПИН-пад
253Аппаратный сбой
Перезагрузить ПИН-пад и ККТ
361, 361Пин-пад не считывает чип картыПротереть карту мягкой тканью
403Покупатель ввёл неправильный ПИН-кодПопросить покупателя повторно ввести ПИН-код
4100Нет связи с банкомОбратиться в службу поддержки банка
065Требуется ПИН-кодПопросить покупателя ввести ПИН-код
076На карте нет денег для оплатыПредложить покупателю другой вариант оплаты
898Ошибка шифрованияОбратиться в банк
901Истёк срок действия картыПредложить покупателю другой вариант оплаты

Вопросы по теме

Как перезагрузить PIN-Pad?

Чтобы перезагрузить устройство, можно: 

  • Одновременно зажать и удерживать жёлтую кнопку и «.». Через несколько секунд терминал перезагрузится. Об этом он оповестит сообщением на дисплее или звуковым сигналом.

  • Выключить и включить кассу, от которой питается ПИН-пад.

  • Перезагрузить POS-терминал, если PIN-Pad подключён к нему. 

Можно ли использовать PIN-Pad без POS-терминала?

ПИН-пад нельзя использовать без POS-терминала или любого другого ККТ. Он нужен только для того, чтобы считывать данные карты. Все операции с деньгами проводит POS-терминал.

Как выбрать PIN-Pad?

При выборе устройства определите:

  • Условия, в которых будете его использовать. 

  • Задачи, которые устройство должно решать.

  • Функционал — какие карты принимает, есть ли NFC-модуль.

  • Разъёмы — подойдут ли они к кассовому аппарату или POS-терминалу.

  • Объём аккумулятора, если нужен мобильный ПИН-пад.

  • Тип связи — подключение по локальной сети или Wi-Fi.

  • Дополнительные функции — цветной дисплей, подсветка кнопок, усиленный корпус.

Устройство, принимающее все виды карт, оплату по NFC, с ударопрочным корпусом и большим аккумулятором будет стоить дороже простых моделей без дополнительных функций.  

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