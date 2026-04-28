Технологическая карта блюда для заведений общепита

Чтобы вкус и вид блюда не зависели от повара, в кафе и ресторанах используют технологические карты. Это инструкции, где подробно описано, какие ингредиенты использовать, сколько их брать и как готовить блюдо.





В статье Точка Банк разбирает, какие виды технологических карт бывают и как сделать техкарту.