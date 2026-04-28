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Эквайринг

Технологическая карта блюда для заведений общепита

Чтобы вкус и вид блюда не зависели от повара, в кафе и ресторанах используют технологические карты. Это инструкции, где подробно описано, какие ингредиенты использовать, сколько их брать и как готовить блюдо. 


В статье Точка Банк разбирает, какие виды технологических карт бывают и как сделать техкарту.

29.06.2026
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Коротко
Технологическая карта блюда — это документ, по которому готовят блюда на кухне ресторана, кафе или столовой. В ней указаны ингредиенты, нормы продуктов, технология приготовления и выход готового блюда.
Техкарта помогает соблюдать единый стандарт приготовления, контролировать себестоимость и подтверждать соблюдение санитарных требований.

Что такое технологическая карта

Технологическая карта — это пошаговый рецепт для кухни. В нём расписано, сколько продуктов взять, как их обработать и на какой тарелке подать гостю.

Благодаря техкарте любой повар может открыть документ и увидеть точную схему приготовления. В результате блюдо будет одинаково выглядеть и иметь один и тот же вкус.

Технологическая карта для общепита обычно содержит:

  • наименование блюда;
  • список ингредиентов и их массу;
  • раскладку продуктов (брутто и нетто);
  • технологию приготовления;
  • выход готового изделия;
  • требования к оформлению и подаче.

Обычно технологические карты разрабатывает шеф-повар, технолог или управляющий кухней. В небольших кафе это может делать владелец или старший повар.

Обязательно ли нужна технологическая карта

Требования к технологической документации закреплены в санитарных правилах СанПиН 2.3/2.4.3590-20. При проверках сотрудники Роспотребнадзора могут запросить эти документы и сравнить их с фактическим приготовлением блюд.

Технологические карты помогают зафиксировать рецептуру, количество ингредиентов и технологию приготовления. Это упрощает контроль качества блюд и помогает соблюдать требования санитарных правил.

Прямого штрафа именно за отсутствие технологической карты нет. Но отсутствие документации могут расценить как нарушение санитарных требований и привлечь к административной ответственности.

В итоге заведение могут оштрафовать на десятки тысяч рублей, а при серьёзных нарушениях — временно закрыть.

Кто и для чего использует технологическую карту

Техкарты используют почти все предприятия общественного питания: ресторан, кафе, столовая, кулинария.

Этот документ помогает:

  • повару — правильно готовить блюда;
  • новому сотруднику — быстро войти в рабочий процесс без долгого обучения;
  • владельцу — точно считать себестоимость и прибыль.

Техкарта позволяет быстро обучить нового сотрудника кухни. Повар может прочитать документ и сразу понять, как готовить блюдо и какие продукты использовать.

Техкарты обычно хранят на кухне или в технологической папке предприятия, чтобы сотрудники могли использовать их в работе и показывать при проверках.

Виды технологических карт

В заведениях общественного питания используется несколько видов документации.

1. Технологическая карта

Описывает состав блюда и схему приготовления. Это основной рабочий документ кухни.

2. Технико-технологическая карта

Отражает не только состав и план приготовления, но и другие детали. Например, требования к сырью, пищевую ценность, условия хранения и технологические процессы.

3. Калькуляционная карта

Используется для расчёта себестоимости блюда и стоимости ингредиентов.

Ресторан может использовать технологическую карту для кухни, технико-технологическую — для контроля качества продукции и производства, а калькуляционную — для расчётов.

Как сделать технологическую карту блюда

Составление техкарты обычно проходит в несколько этапов.

1. Определить рецепт блюда.

Сначала выбирают рецептуру и список ингредиентов. Источником могут быть:

  • сборники рецептур;
  • авторские разработки кухни;
  • меню ресторана или кафе.

2. Сделать раскладку продуктов.

В таблице указывают массу ингредиентов:

  • брутто;
  • нетто;
  • выход готового блюда.

Это помогает точно рассчитать расход продуктов.

3. Описать технологию приготовления.

В документе указывают пошаговую схему работы повара:

  • подготовка ингредиентов;
  • обработка продуктов;
  • термическая обработка;
  • оформление блюда.

4. Указать подачу.

Например, как должно выглядеть готовое блюдо, какие столовые приборы используются и какая температура подачи.

В результате получается рабочий документ кухни, по которому любой повар сможет приготовить блюдо одинаково.

Меню, оплата и чаевые по QR‑коду
Когда вы обновляете техкарты и добавляете новые позиции, важно сразу показать это гостям. Перепечатывать бумажное меню каждый раз — долго и неудобно.
С сервисом «Клик» от Точка Банк можно обойтись без этого. Помимо приёма платежей по QR‑коду с низкой комиссией в сервисе есть QR‑меню: в нём можно за пару минут изменить состав блюда, цены или добавить новые позиции — и гости сразу увидят обновления.

Образец технологической карты блюда

Ниже — пример структуры документа.

Такой образец технологической карты можно использовать как шаблон для кухни ресторана, кафе или столовой.

Чем технологическая карта отличается от технико-технологической карты

ПараметрТехнологическая картаТехнико-технологическая карта
НазначениеИнструкция для кухниПолный технический документ
СодержаниеИнгредиенты, приготовлениеТребования к сырью, хранению
ИспользованиеПовара кухниКонтроль производства
Нормативная базаВнутренний документТехнологическая документация предприятия

Проще говоря, ТК нужна повару, чтобы готовить по рецепту. ТТК нужна государству, чтобы видеть КБЖУ, сроки хранения и ГОСТы на сырьё.

Вопросы по теме

На какие блюда нужно составлять технологическую карту?

Техкарты составляют на все блюда меню: супы, горячее, десерты, салаты и кулинарные изделия. Это помогает кухне соблюдать единый стандарт приготовления.

Нужна ли технологическая карта для напитков?

Да, если напиток готовится на кухне. Например, для лимонадов, коктейлей или фирменных напитков в кафе создаётся отдельная технологическая карта приготовления.

Можно ли пользоваться готовыми технологическими картами?

Можно использовать готовые шаблоны и образцы техкарт, которые можно скачать бесплатно. Однако их обычно дорабатывают под кухню конкретного ресторана или столовой: меняют ингредиенты, технологию приготовления и нормы продуктов.

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Технологические карты блюд для ресторанов и общепита: виды, как составить, образец — Точка Банк