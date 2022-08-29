Порядок выдачи кредита юридическим лицам в 2026 году

Коротко Если знать, что ждёт на каждом из этапов и как подготовиться к заявке, можно получить деньги быстро и без лишних усилий. — Банки выдают для бизнеса разовые кредиты, открывают кредитные линии и овердрафты. В некоторых банках можно оформить также лизинг или факторинг. — Чтобы получить кредит на ООО, нужно официально вести бизнес больше трёх месяцев, получать стабильный доход, иметь хорошую кредитную историю и не иметь долгов. — В Точка Банке оформить кредит можно в несколько шагов. Начните с формы на странице кредитов Некоторые владельцы бизнеса считают, что оформить кредит сложно: у банков жёсткие требования, а программ кредитования так много, что в них не разобраться. Часто это не так.

Какие бывают виды кредитов для юридических лиц

Некоторые займы можно получить одной суммой, другие — несколькими платежами. Есть программы, по которым банк не выдаёт деньги, а сам покупает для бизнеса оборудование или транспорт. Расскажем обо всём подробнее.

Разовый кредит

Разовый кредит — это займ, который бизнес получает сразу за раз. Например, если сумма займа — 1 млн ₽, то банк переведёт на расчётный счёт компании сразу весь миллион.

Разовый кредит подойдёт для крупной покупки, например офиса или спецтехники.

Кредитная линия

Кредитная линия — это формат кредитования, при котором бизнес получает деньги несколькими суммами, или траншами. Например, миллион можно забрать за пять дней траншами по 200 000 ₽.

Банк начисляет проценты только за те деньги, которые компания получила фактически. Поэтому линия выгодна, если бизнесу не нужна вся сумма сразу. Например, чтобы сделать ремонт или закупать товар у разных поставщиков поочерёдно.

ПРИМЕР Магазин закупает одежду на лето за счёт кредитной линии. Сначала он купил платья и сарафаны на 500 000 ₽ у одного поставщика, затем купальники на 300 000 ₽ — у другого, в последнюю очередь аксессуары на 200 000 ₽ — у третьего.

Кредитные линии бывают двух типов:

Невозобновляемые , когда деньги можно использовать только один раз.

Возобновляемые, когда можно взять всю сумму, затем вернуть долг, а после взять деньги снова.

Овердрафт

Овердрафт— это кредитный лимит, который привязывается к расчётному счёту. С овердрафтом бизнес может уходить в минус по счёту, то есть тратить больше денег, чем у него фактически есть. Погашается задолженность обычно автоматически из поступлений на счёт.

Лимит овердрафта зависит от того, сколько денег поступает на счёт бизнеса. Например, овердрафт для поставщиков маркетплейсов может достигать 70% от продаж на площадках. При этом платить процент нужно только за ту сумму, которую вы реально используете. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Овердрафт часто используют не для конкретных целей, а как запасной кошелёк. Например, он выручает при кассовых разрывах.

ПРИМЕР Маркетинговое агентство платит за аренду офиса 15-го числа каждого месяца, а оплату от клиентов получает только 20-го числа. Агентство оплачивает счёт арендодателю из овердрафта, а через пять дней долг закрывается из выручки.

Другие банковские продукты

Кроме кредитов многие банки выдают лизинг и факторинг.

Лизинг — это аренда имущества с возможностью его выкупа в будущем. Он работает по такой схеме:

Банк покупает оборудование или технику, которые нужны бизнесу. Предприниматель берёт в аренду у банка это имущество на долгий срок и каждый месяц платит за пользование. В конце срока бизнес покупает имущество у банка по остаточной стоимости.

ПРИМЕР Кафе нужен автомобиль для доставки горячих обедов. Компания берёт машину в лизинг у банка, пользуется ей пять лет и платит банку ежемесячно. Через пять лет кафе выкупает машину за 100 000 ₽, хотя изначально она стоила 1 млн ₽.

Лизинг помогает снизить налоговую нагрузку тем компаниям, которые платят:

налог на прибыль;

налог на имущество;

НДС (при этом применяют вычеты).

Факторинг — это покупка дебиторской задолженности, то есть той, которую клиент должен бизнесу. Он устроен так:

Компания продаёт товар с отсрочкой. Например, отгружает партию сейчас, а деньги за неё получает только через месяц. Чтобы не ждать месяц, компания продаёт свой долг банку за комиссию. Банк выплачивает компании деньги вместо покупателя, поэтому теперь покупатель должен деньги не компании, а банку.

Факторинг помогает бизнесу получить свои деньги сразу после сделки и быстрее пустить их в оборот. Он бывает двух видов:

Открытый — когда покупатель тоже участвует в сделке. Он подписывает соглашение и знает, что теперь должен расплатиться с банком.

Закрытый — когда покупателю не сообщают о продаже долга. Он своевременно перечисляет деньги продавцу, а бизнес уже сам переводит их банку.

Подытожим в таблице, чем отличаются друг от друга разные продукты банка по порядку выдачи.

Услуга Для чего подходит больше всего Порядок выдачи Разовый кредит Для крупной покупки: недвижимости, транспорта, оборудования Одной суммой на расчётный счёт Кредитная линия Для расходов, растянутых во времени: закупки товара, ремонта Частями на расчётный счёт Овердрафт Для покрытия кассовых разрывов Деньги не выдаются, бизнес уходит в минус по счёту Лизинг Если бизнесу на ОСНО нужно имущество на долгий срок Оборудованием, техникой или другим имуществом в аренду Факторинг Если бизнес работает с длительной отсрочкой платежа Одной суммой за каждую задолженность на расчётный счёт

Правила выдачи кредита зависят также от цели займа. Например, если бесцелевой кредит банк выдаст сразу после подписания договора, то коммерческую ипотеку получить сложнее — она выдаётся только на покупку и под залог коммерческой недвижимости.

ПРИМЕР Оптовая компания хочет купить в ипотеку склад. Предварительно заявка одобрена. Но прежде чем получить деньги, компании нужно найти подходящее здание, заказать оценку у независимого оценщика, собрать документы и отдать их на экспертизу в банк. Если со зданием, его оценкой и документами всё в порядке, банк выдаст ипотеку.



Какие требования есть у банков при кредитовании юридических лиц

Чаще всего деньги в долг получат компании, у которых:

Есть официальная регистрация. Бизнес должен стоять на учёте в ФНС и платить налоги.

Срок работы — не менее трёх месяцев. У компании должны быть постоянные поступления на счёт хотя бы в течение квартала. Правда, у некоторых банков бывают кредитные программы на открытие бизнеса с нуля.

Хорошая кредитная история. Ни у компании, ни у собственников не должно быть длительных просрочек по действующим и закрытым кредитам.

Нет долгов. Например, исполнительных производств, штрафов, недоимок по налогам.

Стабильный доход. Поступлений компании должно быть достаточно, чтобы справиться с кредитными платежами.

Дополнительные требования зависят от вида и суммы кредита. Например, по кредитам от 5–10 млн ₽ обычно нужен залог. Поэтому в собственности у компании или учредителей должны быть недвижимость, автомобили или оборудование.

Чтобы узнать, получится ли оформить бизнес-кредит в Точка Банке, оставьте заявку в онлайн-форме. Покажем решение автоматически через пять минут.

Какие документы нужны для получения кредита юридическому лицу

Чтобы понять, подходит ли клиент под все требования, банку нужны документы. В таблице собрали те, что просят чаще всего.

Тип документов Название Общие — анкета банка;



— согласия на обработку персональных данных собственников и генерального директора

Юридические — устав с дополнениями;



— протокол или решение о создании компании;



— ИНН;



— ОГРН (лист записи);



— одобрение крупной сделки или сделки с заинтересованностью;



— приказ о назначении генерального директора;



— лицензии и разрешения, СРО;



— паспорта учредителей и генерального директора;



— договоры с арендодателями, поставщиками, покупателями;



— кредитные договоры и договоры займов

Бухгалтерские — баланс;



— отчет о финансовых результатах;

налоговые декларации за последний год;



— выписки по расчётным счетам

Залоговые — на недвижимость: свидетельство о праве собственности (при наличии), выписка ЕГРН, техплан, отчет независимого оценщика;



— на оборудование: техпаспорт, договор купли-продажи;



— на транспорт: СТС, ПТС, договор купли-продажи; страховые полисы

Дополнительные — бизнес-план (для запуска новой деятельности);



— договоры о намерениях (для подтверждения будущих доходов)



ВАЖНО Перед тем как собирать документы, уточните у банка, что нужно в вашем случае. Банк учтёт особенности бизнеса и программы кредитования, а затем скорректирует перечень конкретно под вас.

Как увеличить шансы на кредит

Чтобы наверняка получить положительное решение банка, подготовьтесь к кредитованию заранее:

Проверьте бизнес. Узнайте, нет ли за вами долгов, неоплаченных штрафов, исполнительных производств или просрочек по займам.

Даже если вы уверены в своей деловой репутации, лучше проверить её перед заявкой. Бывает так, что вы погасили задолженность давно, а в открытых источниках она всё ещё числится.

Клиенты Точка Банка могут узнать о новых арбитражных делах и исполнительных производствах прямо в личном кабинете интернет-банка через сервис «Риски бизнеса».

Снизьте кредитную нагрузку. Если у вас есть займы, по которым осталось несколько платежей, закройте их досрочно. Тогда по новой заявке банк рассчитает вам сумму больше.

Подготовьте залог. Продумайте заранее, что вы предложите в обеспечение, поскольку будущий залог тоже нужно успеть подготовить. Например, найти или заказать на него документы, привести их в порядок.

ПРИМЕР Предприниматель хочет отдать в залог офис, но в техническом плане и выписке ЕГРН его площадь расходится на один квадратный метр. Скорее всего, банк не примет в залог такую недвижимость — нужно исправить документы или найти другой залог.

Если компания не может предложить в залог собственное имущество, можно оформить зонтичное поручительство Корпорации МСП, которая поддерживает малый бизнес. По некоторым программам в качестве обеспечения подойдут также банковские гарантии. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Обратитесь в банк, где открыт расчётный счёт. У этого банка уже есть часть документов для заявки, например юридические и выписки по счёту. А значит, вы быстрее подготовите остальные документы и получите решение.

Как скоро банк рассмотрит заявку на кредит

Сроки рассмотрения зависят от кредитной программы, суммы займа, наличия залога. Например, по экспресс-кредитам на суммы до 5–10 млн ₽ банки готовы дать ответ за несколько дней или даже часов. А по кредитам под залог недвижимости можно получить деньги только через несколько месяцев.

Как получить кредит: пошаговая инструкция на примере Точка Банка

Оформить кредит в Точка Банке можно в три действия.

1. Заполните форму на странице кредитов: внесите ИНН и ФИО руководителя компании, а также контактный номер телефона. Мы проверим данные и покажем предварительное решение.

2. Загрузите документы: заполните анкету о бизнесе и прикрепите сведения об оборотах на расчётных счетах. По этим данным мы подберём подходящую программу и рассчитаем сумму.

3. Получите кредит: если решение положительное, откройте расчётный счёт в Точка Банке, на который мы перечислим деньги. Если у вас уже есть счёт, останется присоединиться к условиям кредитования с помощью электронной подписи, получить кредит и использовать его в бизнесе.

Как подтвердить целевое использование кредита

После выдачи деньги нужно правильно использовать. Чаще всего бизнес-кредиты выдаются на конкретную цель, например на покупку оборудования или закупку товара. Это значит, что направить деньги на другие цели нельзя. Банк это проверяет: вам нужно будет отчитаться перед ним после покупки, а иногда даже до того, как возьмёте деньги.

Чтобы подтвердить закупку товара, подойдут счета, выставленные поставщиками. Выплату зарплаты можно доказать зарплатной ведомостью, а покупку имущества — договором купли-продажи.

Если нарушить условия или не подтвердить цель, банк может потребовать деньги обратно (ст. 814 Гражданского кодекса РФ).

На что нельзя потратить бизнес-кредит

Есть направления, которые банк не одобрит. Из кредитных денег нельзя:

Погасить другие займы — если это не специальная программа по рефинансированию.

Направить на личные нужды собственника или на развитие другой компании.

Направить на благотворительность. Банк поддерживает бизнес, но не его социальные инициативы.

Обналичить. Некоторые банки выдают небольшие суммы наличными при условии, что позже вы за них отчитаетесь. Например, кафе может закупить продукты на рынке и предоставить чеки в банк. Но получить наличными всю сумму безотчётно точно не выйдет.