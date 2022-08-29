Порядок выдачи кредита юридическим лицам в 2026 году

Какие бывают виды кредитов для юридических лиц
Некоторые займы можно получить одной суммой, другие — несколькими платежами. Есть программы, по которым банк не выдаёт деньги, а сам покупает для бизнеса оборудование или транспорт. Расскажем обо всём подробнее.
Разовый кредит
Разовый кредит — это займ, который бизнес получает сразу за раз. Например, если сумма займа — 1 млн ₽, то банк переведёт на расчётный счёт компании сразу весь миллион.
Разовый кредит подойдёт для крупной покупки, например офиса или спецтехники.
Получить кредит в Точка Банк можно в 3 шага:
2. Нажмите на кнопку «Получить решение» и введите телефон, имя, ИНН.
3. Подождите 5 минут, и мы дадим ответ: одобрена заявка или нет.
Если да, то вам нужно будет заполнить анкету, а после мы подготовим персональное предложение. Если вас устроят условия — откройте счёт и получите деньги.
Кредитная линия
Кредитная линия — это формат кредитования, при котором бизнес получает деньги несколькими суммами, или траншами. Например, миллион можно забрать за пять дней траншами по 200 000 ₽.
Банк начисляет проценты только за те деньги, которые компания получила фактически. Поэтому линия выгодна, если бизнесу не нужна вся сумма сразу. Например, чтобы сделать ремонт или закупать товар у разных поставщиков поочерёдно.
Кредитные линии бывают двух типов:
- Невозобновляемые, когда деньги можно использовать только один раз.
- Возобновляемые, когда можно взять всю сумму, затем вернуть долг, а после взять деньги снова.
Овердрафт
Овердрафт— это кредитный лимит, который привязывается к расчётному счёту. С овердрафтом бизнес может уходить в минус по счёту, то есть тратить больше денег, чем у него фактически есть. Погашается задолженность обычно автоматически из поступлений на счёт.
Овердрафт часто используют не для конкретных целей, а как запасной кошелёк. Например, он выручает при кассовых разрывах.
Другие банковские продукты
Кроме кредитов многие банки выдают лизинг и факторинг.
Лизинг — это аренда имущества с возможностью его выкупа в будущем. Он работает по такой схеме:
- Банк покупает оборудование или технику, которые нужны бизнесу.
- Предприниматель берёт в аренду у банка это имущество на долгий срок и каждый месяц платит за пользование.
- В конце срока бизнес покупает имущество у банка по остаточной стоимости.
Лизинг помогает снизить налоговую нагрузку тем компаниям, которые платят:
- налог на прибыль;
- налог на имущество;
- НДС (при этом применяют вычеты).
Факторинг — это покупка дебиторской задолженности, то есть той, которую клиент должен бизнесу. Он устроен так:
- Компания продаёт товар с отсрочкой. Например, отгружает партию сейчас, а деньги за неё получает только через месяц.
- Чтобы не ждать месяц, компания продаёт свой долг банку за комиссию.
- Банк выплачивает компании деньги вместо покупателя, поэтому теперь покупатель должен деньги не компании, а банку.
Факторинг помогает бизнесу получить свои деньги сразу после сделки и быстрее пустить их в оборот. Он бывает двух видов:
- Открытый — когда покупатель тоже участвует в сделке. Он подписывает соглашение и знает, что теперь должен расплатиться с банком.
- Закрытый — когда покупателю не сообщают о продаже долга. Он своевременно перечисляет деньги продавцу, а бизнес уже сам переводит их банку.
Подытожим в таблице, чем отличаются друг от друга разные продукты банка по порядку выдачи.
|Услуга
|Для чего подходит больше всего
|Порядок выдачи
|Разовый кредит
|Для крупной покупки: недвижимости, транспорта, оборудования
|Одной суммой на расчётный счёт
|Кредитная линия
|Для расходов, растянутых во времени: закупки товара, ремонта
|Частями на расчётный счёт
|Овердрафт
|Для покрытия кассовых разрывов
|Деньги не выдаются, бизнес уходит в минус по счёту
|Лизинг
|Если бизнесу на ОСНО нужно имущество на долгий срок
|Оборудованием, техникой или другим имуществом в аренду
|Факторинг
|Если бизнес работает с длительной отсрочкой платежа
|Одной суммой за каждую задолженность на расчётный счёт
Правила выдачи кредита зависят также от цели займа. Например, если бесцелевой кредит банк выдаст сразу после подписания договора, то коммерческую ипотеку получить сложнее — она выдаётся только на покупку и под залог коммерческой недвижимости.
Какие требования есть у банков при кредитовании юридических лиц
Чаще всего деньги в долг получат компании, у которых:
Есть официальная регистрация. Бизнес должен стоять на учёте в ФНС и платить налоги.
Срок работы — не менее трёх месяцев. У компании должны быть постоянные поступления на счёт хотя бы в течение квартала. Правда, у некоторых банков бывают кредитные программы на открытие бизнеса с нуля.
Хорошая кредитная история. Ни у компании, ни у собственников не должно быть длительных просрочек по действующим и закрытым кредитам.
Нет долгов. Например, исполнительных производств, штрафов, недоимок по налогам.
Стабильный доход. Поступлений компании должно быть достаточно, чтобы справиться с кредитными платежами.
Дополнительные требования зависят от вида и суммы кредита. Например, по кредитам от 5–10 млн ₽ обычно нужен залог. Поэтому в собственности у компании или учредителей должны быть недвижимость, автомобили или оборудование.
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Какие документы нужны для получения кредита юридическому лицу
Чтобы понять, подходит ли клиент под все требования, банку нужны документы. В таблице собрали те, что просят чаще всего.
|Тип документов
|Название
|Общие
|— анкета банка;
— согласия на обработку персональных данных собственников и генерального директора
|Юридические
|— устав с дополнениями;
— протокол или решение о создании компании;
— ИНН;
— ОГРН (лист записи);
— одобрение крупной сделки или сделки с заинтересованностью;
— приказ о назначении генерального директора;
— лицензии и разрешения, СРО;
— паспорта учредителей и генерального директора;
— договоры с арендодателями, поставщиками, покупателями;
— кредитные договоры и договоры займов
|Бухгалтерские
|— баланс;
— отчет о финансовых результатах;
налоговые декларации за последний год;
— выписки по расчётным счетам
|Залоговые
|— на недвижимость: свидетельство о праве собственности (при наличии), выписка ЕГРН, техплан, отчет независимого оценщика;
— на оборудование: техпаспорт, договор купли-продажи;
— на транспорт: СТС, ПТС, договор купли-продажи; страховые полисы
|Дополнительные
|— бизнес-план (для запуска новой деятельности);
— договоры о намерениях (для подтверждения будущих доходов)
Как увеличить шансы на кредит
Чтобы наверняка получить положительное решение банка, подготовьтесь к кредитованию заранее:
Проверьте бизнес. Узнайте, нет ли за вами долгов, неоплаченных штрафов, исполнительных производств или просрочек по займам.
Даже если вы уверены в своей деловой репутации, лучше проверить её перед заявкой. Бывает так, что вы погасили задолженность давно, а в открытых источниках она всё ещё числится.
Клиенты Точка Банка могут узнать о новых арбитражных делах и исполнительных производствах прямо в личном кабинете интернет-банка через сервис «Риски бизнеса».
Снизьте кредитную нагрузку. Если у вас есть займы, по которым осталось несколько платежей, закройте их досрочно. Тогда по новой заявке банк рассчитает вам сумму больше.
Подготовьте залог. Продумайте заранее, что вы предложите в обеспечение, поскольку будущий залог тоже нужно успеть подготовить. Например, найти или заказать на него документы, привести их в порядок.
Обратитесь в банк, где открыт расчётный счёт. У этого банка уже есть часть документов для заявки, например юридические и выписки по счёту. А значит, вы быстрее подготовите остальные документы и получите решение.
Как скоро банк рассмотрит заявку на кредит
Сроки рассмотрения зависят от кредитной программы, суммы займа, наличия залога. Например, по экспресс-кредитам на суммы до 5–10 млн ₽ банки готовы дать ответ за несколько дней или даже часов. А по кредитам под залог недвижимости можно получить деньги только через несколько месяцев.
Как получить кредит: пошаговая инструкция на примере Точка Банка
Оформить кредит в Точка Банке можно в три действия.
1. Заполните форму на странице кредитов: внесите ИНН и ФИО руководителя компании, а также контактный номер телефона. Мы проверим данные и покажем предварительное решение.
2. Загрузите документы: заполните анкету о бизнесе и прикрепите сведения об оборотах на расчётных счетах. По этим данным мы подберём подходящую программу и рассчитаем сумму.
3. Получите кредит: если решение положительное, откройте расчётный счёт в Точка Банке, на который мы перечислим деньги. Если у вас уже есть счёт, останется присоединиться к условиям кредитования с помощью электронной подписи, получить кредит и использовать его в бизнесе.
Как подтвердить целевое использование кредита
После выдачи деньги нужно правильно использовать. Чаще всего бизнес-кредиты выдаются на конкретную цель, например на покупку оборудования или закупку товара. Это значит, что направить деньги на другие цели нельзя. Банк это проверяет: вам нужно будет отчитаться перед ним после покупки, а иногда даже до того, как возьмёте деньги.
Чтобы подтвердить закупку товара, подойдут счета, выставленные поставщиками. Выплату зарплаты можно доказать зарплатной ведомостью, а покупку имущества — договором купли-продажи.
Если нарушить условия или не подтвердить цель, банк может потребовать деньги обратно (ст. 814 Гражданского кодекса РФ).
На что нельзя потратить бизнес-кредит
Есть направления, которые банк не одобрит. Из кредитных денег нельзя:
- Погасить другие займы — если это не специальная программа по рефинансированию.
- Направить на личные нужды собственника или на развитие другой компании.
- Направить на благотворительность. Банк поддерживает бизнес, но не его социальные инициативы.
- Обналичить. Некоторые банки выдают небольшие суммы наличными при условии, что позже вы за них отчитаетесь. Например, кафе может закупить продукты на рынке и предоставить чеки в банк. Но получить наличными всю сумму безотчётно точно не выйдет.
Информация в статье — для ознакомления. Условия кредитования в разных банках отличаются. Перед подачей заявки уточняйте актуальные требования у менеджера.