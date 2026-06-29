До 2030 года в России действует мораторий на большинство плановых проверок бизнеса. Из-за этого многие предприниматели решили, что налоговая перестала отслеживать работу. Однако ФНС просто сменила тактику: вместо массовых проверок перешла на точечный контроль. Точка Банк разбирает, как налоговая выбирает кандидатов на проверку в 2026 году, что ищут инспекторы и как избежать штрафов.
Мораторий на проверки ККТ
Мораторий, установленный постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336, запрещает только плановые проверки. Это проверки из ежегодного графика, о которых бизнес предупреждали заранее.
Но надзор за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) сохраняется. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (КНМ), контрольные закупки и дистанционный мониторинг полноценно работают. Более того, с сентября 2025 года ИФНС стали активно использовать дистанционные форматы контроля — по видеосвязи или через специальное приложение «Инспектор».
Поэтому расслабляться рано: если касса работает с нарушениями, налоговая об этом узнает и отреагирует.
Как налоговая выбирает, кого проверять
Все данные с онлайн-касс стекаются в единую систему, а алгоритмы анализируют эти массивы информации и ищут аномалии. Если показатели компании выходят за пределы нормы, срабатывает индикатор риска.
Минфин официально утвердил три таких индикатора.
- Касса неактивна 60 дней. Предприниматель зарегистрировал ККТ, но она не передаёт фискальные данные в налоговую два месяца подряд.
- Слишком много возвратов. Доля чеков с признаком «Возврат прихода» за 30 дней превышает 30% от пробитых чеков. Исключение сделали только для ломбардов.
- Слишком много чеков коррекции. Доля чеков коррекции за 30 дней превышает установленный порог от общего числа чеков.
Срабатывание индикатора — это ещё не штраф. Но это сигнал для инспектора, что бизнес нужно проверить.
Какие проверки проводит налоговая в 2026 году
Контрольные мероприятия делятся на две группы: где инспектор взаимодействует с предпринимателем и где налоговая всё делает сама.
Наблюдение за соблюдением требований
Это дистанционный контроль без взаимодействия с бизнесом. Инспектор сидит за компьютером и анализирует данные из систем ИФНС, жалобы покупателей и открытые источники. Он проверяет, не использует ли компания кассу, которую исключили из реестра, и вовремя ли регистрирует технику.
Если инспектор находит нарушения, то выписывает предостережение. Штрафовать по итогам наблюдения нельзя.
Документарная проверка
Инспектор запрашивает у организации документы и сверяет с теми данными, которые есть в базе ФНС. Если цифры не сходятся, предпринимателя попросят дать пояснения.
Обычно налоговая согласует такую проверку с прокуратурой. Согласование не нужно, если:
- Есть требование прокурора о проверке.
- Есть информация, что компания работает без обязательного разрешения или регистрации. Например, если продают товары с маркировкой и не указывают это или работают без лицензии.
- Есть прямое поручение президента или правительства РФ.
- Наступило событие, предусмотренное программой проверок.
Выездное обследование и контрольная закупка
Выездное обследование проходит без предупреждения. Инспектор приходит в магазин или кафе под видом покупателя и смотрит, как работает касса. Если он видит нарушение, например продавец не пробил чек, обследование превращается в контрольную закупку.
Налоговик покупает товар, фиксирует факт невыдачи чека, а затем предъявляет удостоверение. Согласовывать такую закупку с прокуратурой заранее не нужно — ФНС просто уведомляет прокурора в течение 24 часов после выявления нарушения.
Выездная проверка
Самый серьёзный вид контроля. Инспекторы осматривают торговую точку, опрашивают сотрудников, проверяют документы и кассовые аппараты. Выездную проверку могут назначить, если контрольная закупка подтвердила серьёзные нарушения.
Сроки проведения кассовых проверок
Сроки зависят от вида контрольного мероприятия.
- Документарная проверка — обычно 10 рабочих дней.
- Выездная проверка — обычно 10 рабочих дней.
- Контрольная закупка — проходит незамедлительно, акт составляется в течение пяти рабочих дней.
- Выездное обследование — один рабочий день на один объект.
Что проверяет ФНС
Во время проверок инспекторы смотрят на весь цикл работы с наличными и безналичными платежами. ФНС проверяет:
- пробивает ли продавец чеки при каждом расчёте;
- получает ли клиент бумажный или электронный чек;
- стоит ли касса на учёте в ИФНС под регистрационным номером;
- не истёк ли срок действия фискального накопителя;
- все ли обязательные реквизиты в чеке заполнены верно: наименование товара, ставка НДС и должность кассира;
- уходят ли чеки оператору фискальных данных и далее в налоговую.
Что вправе делать инспектор во время проверки
Во время выездной проверки или контрольной закупки инспектор вправе проходить в помещения, где установлена касса. Он может требовать все относящиеся к предмету проверки документы — договоры с оператором фискальных данных (ОФД) и технические паспорта касс. Также он вправе получать прямой доступ к самому аппарату и фискальному накопителю для снятия данных.
Проверяющий вправе запрашивать письменные пояснения у рядовых сотрудников и у руководителя предприятия.
Контрольные закупки налоговики осуществляют не только лично, но и дистанционно, например совершая проверочные заказы через интернет-магазин.
Что обязан сделать предприниматель во время проверки
В компании не могут закрыть дверь перед инспектором. Предприниматель или его представитель обязаны:
- обеспечить инспекторам доступ к ККТ;
- предоставить запрошенные документы в установленный срок;
- дать пояснения по выявленным расхождениям, если налоговая их запросит;
- не препятствовать проведению контрольной закупки.
Какие документы выдаются после проверки
Каждое контрольное мероприятие заканчивается оформлением бумаг. Если инспектор не нашёл нарушений, то он составит только акт о проведении проверки. Но если нарушения есть, пакет документов будет больше.
- Акт проверки. В нём фиксируют обстоятельства: кто проверял, что проверяли, какие нарушения нашли.
- Предписание об устранении нарушений. Документ с чётким сроком, до которого нужно исправить ошибки, например зарегистрировать кассу или пробить чеки коррекции.
- Протокол об административном правонарушении. Основание для назначения штрафа.
- Постановление по делу об административном правонарушении. Итоговый документ, в котором указан размер штрафа.
Штрафы за нарушения при применении ККТ в 2026 году
Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя (ИП или юрлицо) и тяжести проступка. В апреле 2026 года действуют нормы статьи 14.5 КоАП РФ, но в Госдуме уже прошёл первое чтение законопроект, который кратно увеличит эти суммы.
Невыдача чека покупателю
- ИП — предупреждение или штраф 2 000 ₽.
- Юрлицам — предупреждение или штраф 10 000 ₽ (законопроект предлагает поднять до 50 000 ₽).
Применение ККТ с нарушениями (ошибки в чеках, незарегистрированная касса)
- ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 ₽.
- Для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 ₽.
Неприменение ККТ (работа без кассы)
- Для ИП и должностных лиц штраф составит от 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽. По новому законопроекту минимальный порог хотят поднять до 30 000 ₽.
- Для юрлиц — от 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽. Законопроект предлагает увеличить минимум до 150 000 ₽.
Если организация попадётся на работе без кассы повторно, а сумма расчётов превысит 1 000 000 ₽, налоговая вправе приостановить деятельность бизнеса на срок до 90 суток.
Как подготовиться к проверке кассы
Лучше всего не давать налоговой поводов для проверки. Чтобы не попасть в зону риска, нужно регулярно проверять кассовую дисциплину.
- Следите за связью с ОФД. Касса должна быть подключена к интернету. Если связь пропала, фискальный накопитель сохранит чеки, но передать их нужно не позднее чем через 30 дней. Иначе касса будет заблокирована, а ИФНС получит сигнал о нарушении.
- Анализируйте возвраты и чеки коррекции. Если продавцы постоянно ошибаются в операциях и делают возвраты, налоговая решит, что вы скрываете выручку. Обучите персонал правильно пробивать чеки с первого раза.
- Проверяйте реквизиты. Убедитесь, что в чеках верно указаны система налогообложения, названия товаров и данные кассира.
- Используйте чеки коррекции правильно. Штрафы за работу без кассы привязаны к сумме непробитой выручки, а в 2026 году минимальные лимиты взысканий могут вырасти в несколько раз. При этом Федеральный закон №54-ФЗ даёт возможность исправить ошибку без последствий: если пробить чек коррекции и уведомить налоговую до того, как она сама обнаружит нарушение, можно избежать штрафа.
Как оспорить результат проверки
Если предприниматель не согласен с выводами инспектора или размером штрафа, он вправе обжаловать решение.
Сначала нужно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган. Сделать это можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги». На подачу жалобы есть 30 дней с момента, когда бизнес узнал о нарушении своих прав, или 10 дней с момента получения постановления о штрафе.
Налоговая рассматривает жалобу в течение 15 рабочих дней. Если вышестоящий орган оставил штраф в силе, предприниматель может идти в суд.
Выводы и рекомендации для бизнеса
Налоговая автоматизировала контроль за кассами. Инспекторам больше не нужно ходить по всем магазинам подряд — алгоритмы сами показывают, кто нарушает правила. Поэтому любой сбой в передаче данных или аномальное количество возвратов автоматически привлекают внимание ФНС.
Чтобы работать спокойно, настраивайте автоматическую передачу чеков, обучайте кассиров и регулярно проверяйте статус кассы в личном кабинете налогоплательщика.