До 2030 года в России действует мораторий на большинство плановых проверок бизнеса. Из-за этого многие предприниматели решили, что налоговая перестала отслеживать работу. Однако ФНС просто сменила тактику: вместо массовых проверок перешла на точечный контроль. Точка Банк разбирает, как налоговая выбирает кандидатов на проверку в 2026 году, что ищут инспекторы и как избежать штрафов.

Коротко Плановые проверки до 2030 года под мораторием, но внеплановые мероприятия, контрольные закупки и дистанционный мониторинг работают в полном объёме.

Кассовая проверка — это контрольное мероприятие. Налоговая проверяет, правильно ли бизнес использует ККТ: пробивает ли чеки, передаёт ли данные и соблюдает ли требования к реквизитам.

Мораторий на проверки ККТ

Мораторий, установленный постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 №336, запрещает только плановые проверки. Это проверки из ежегодного графика, о которых бизнес предупреждали заранее.

Но надзор за применением контрольно-кассовой техники (ККТ) сохраняется. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия (КНМ), контрольные закупки и дистанционный мониторинг полноценно работают. Более того, с сентября 2025 года ИФНС стали активно использовать дистанционные форматы контроля — по видеосвязи или через специальное приложение «Инспектор».

Поэтому расслабляться рано: если касса работает с нарушениями, налоговая об этом узнает и отреагирует.

Как налоговая выбирает, кого проверять

Все данные с онлайн-касс стекаются в единую систему, а алгоритмы анализируют эти массивы информации и ищут аномалии. Если показатели компании выходят за пределы нормы, срабатывает индикатор риска.

Минфин официально утвердил три таких индикатора.

Касса неактивна 60 дней. Предприниматель зарегистрировал ККТ, но она не передаёт фискальные данные в налоговую два месяца подряд.

Слишком много возвратов. Доля чеков с признаком «Возврат прихода» за 30 дней превышает 30% от пробитых чеков. Исключение сделали только для ломбардов.

Слишком много чеков коррекции. Доля чеков коррекции за 30 дней превышает установленный порог от общего числа чеков.

Срабатывание индикатора — это ещё не штраф. Но это сигнал для инспектора, что бизнес нужно проверить.

Какие проверки проводит налоговая в 2026 году

Контрольные мероприятия делятся на две группы: где инспектор взаимодействует с предпринимателем и где налоговая всё делает сама.

Наблюдение за соблюдением требований

Это дистанционный контроль без взаимодействия с бизнесом. Инспектор сидит за компьютером и анализирует данные из систем ИФНС, жалобы покупателей и открытые источники. Он проверяет, не использует ли компания кассу, которую исключили из реестра, и вовремя ли регистрирует технику.

Если инспектор находит нарушения, то выписывает предостережение. Штрафовать по итогам наблюдения нельзя.

Документарная проверка

Инспектор запрашивает у организации документы и сверяет с теми данными, которые есть в базе ФНС. Если цифры не сходятся, предпринимателя попросят дать пояснения.

Обычно налоговая согласует такую проверку с прокуратурой. Согласование не нужно, если:

Есть требование прокурора о проверке. Есть информация, что компания работает без обязательного разрешения или регистрации. Например, если продают товары с маркировкой и не указывают это или работают без лицензии. Есть прямое поручение президента или правительства РФ. Наступило событие, предусмотренное программой проверок.

Выездное обследование и контрольная закупка

Выездное обследование проходит без предупреждения. Инспектор приходит в магазин или кафе под видом покупателя и смотрит, как работает касса. Если он видит нарушение, например продавец не пробил чек, обследование превращается в контрольную закупку.

Налоговик покупает товар, фиксирует факт невыдачи чека, а затем предъявляет удостоверение. Согласовывать такую закупку с прокуратурой заранее не нужно — ФНС просто уведомляет прокурора в течение 24 часов после выявления нарушения.

Выездная проверка

Самый серьёзный вид контроля. Инспекторы осматривают торговую точку, опрашивают сотрудников, проверяют документы и кассовые аппараты. Выездную проверку могут назначить, если контрольная закупка подтвердила серьёзные нарушения.

Сроки проведения кассовых проверок

Сроки зависят от вида контрольного мероприятия.

Документарная проверка — обычно 10 рабочих дней.

Выездная проверка — обычно 10 рабочих дней.

Контрольная закупка — проходит незамедлительно, акт составляется в течение пяти рабочих дней.

Выездное обследование — один рабочий день на один объект.

Что проверяет ФНС

Во время проверок инспекторы смотрят на весь цикл работы с наличными и безналичными платежами. ФНС проверяет:

пробивает ли продавец чеки при каждом расчёте;

получает ли клиент бумажный или электронный чек;

стоит ли касса на учёте в ИФНС под регистрационным номером;

не истёк ли срок действия фискального накопителя;

все ли обязательные реквизиты в чеке заполнены верно: наименование товара, ставка НДС и должность кассира;

уходят ли чеки оператору фискальных данных и далее в налоговую.

Что вправе делать инспектор во время проверки

Во время выездной проверки или контрольной закупки инспектор вправе проходить в помещения, где установлена касса. Он может требовать все относящиеся к предмету проверки документы — договоры с оператором фискальных данных (ОФД) и технические паспорта касс. Также он вправе получать прямой доступ к самому аппарату и фискальному накопителю для снятия данных.

Проверяющий вправе запрашивать письменные пояснения у рядовых сотрудников и у руководителя предприятия.

Контрольные закупки налоговики осуществляют не только лично, но и дистанционно, например совершая проверочные заказы через интернет-магазин.

Что обязан сделать предприниматель во время проверки

В компании не могут закрыть дверь перед инспектором. Предприниматель или его представитель обязаны:

обеспечить инспекторам доступ к ККТ;

предоставить запрошенные документы в установленный срок;

дать пояснения по выявленным расхождениям, если налоговая их запросит;

не препятствовать проведению контрольной закупки.

Какие документы выдаются после проверки

Каждое контрольное мероприятие заканчивается оформлением бумаг. Если инспектор не нашёл нарушений, то он составит только акт о проведении проверки. Но если нарушения есть, пакет документов будет больше.

Акт проверки. В нём фиксируют обстоятельства: кто проверял, что проверяли, какие нарушения нашли.

Предписание об устранении нарушений. Документ с чётким сроком, до которого нужно исправить ошибки, например зарегистрировать кассу или пробить чеки коррекции.

Протокол об административном правонарушении. Основание для назначения штрафа.

Постановление по делу об административном правонарушении. Итоговый документ, в котором указан размер штрафа.

Штрафы за нарушения при применении ККТ в 2026 году

Размеры штрафов зависят от статуса нарушителя (ИП или юрлицо) и тяжести проступка. В апреле 2026 года действуют нормы статьи 14.5 КоАП РФ, но в Госдуме уже прошёл первое чтение законопроект, который кратно увеличит эти суммы.

Невыдача чека покупателю

ИП — предупреждение или штраф 2 000 ₽.

Юрлицам — предупреждение или штраф 10 000 ₽ (законопроект предлагает поднять до 50 000 ₽).

Применение ККТ с нарушениями (ошибки в чеках, незарегистрированная касса)

ИП — предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 ₽.

Для юрлиц — предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 ₽.

Неприменение ККТ (работа без кассы)

Для ИП и должностных лиц штраф составит от 25 до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽. По новому законопроекту минимальный порог хотят поднять до 30 000 ₽.

Для юрлиц — от 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽. Законопроект предлагает увеличить минимум до 150 000 ₽.

Если организация попадётся на работе без кассы повторно, а сумма расчётов превысит 1 000 000 ₽, налоговая вправе приостановить деятельность бизнеса на срок до 90 суток.

Как подготовиться к проверке кассы

Лучше всего не давать налоговой поводов для проверки. Чтобы не попасть в зону риска, нужно регулярно проверять кассовую дисциплину.

Следите за связью с ОФД. Касса должна быть подключена к интернету. Если связь пропала, фискальный накопитель сохранит чеки, но передать их нужно не позднее чем через 30 дней. Иначе касса будет заблокирована, а ИФНС получит сигнал о нарушении.

Анализируйте возвраты и чеки коррекции. Если продавцы постоянно ошибаются в операциях и делают возвраты, налоговая решит, что вы скрываете выручку. Обучите персонал правильно пробивать чеки с первого раза.

Проверяйте реквизиты. Убедитесь, что в чеках верно указаны система налогообложения, названия товаров и данные кассира.

Используйте чеки коррекции правильно. Штрафы за работу без кассы привязаны к сумме непробитой выручки, а в 2026 году минимальные лимиты взысканий могут вырасти в несколько раз. При этом Федеральный закон №54-ФЗ даёт возможность исправить ошибку без последствий: если пробить чек коррекции и уведомить налоговую до того, как она сама обнаружит нарушение, можно избежать штрафа.

Как оспорить результат проверки

Если предприниматель не согласен с выводами инспектора или размером штрафа, он вправе обжаловать решение.

Сначала нужно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган. Сделать это можно в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС или портал «Госуслуги». На подачу жалобы есть 30 дней с момента, когда бизнес узнал о нарушении своих прав, или 10 дней с момента получения постановления о штрафе.

Налоговая рассматривает жалобу в течение 15 рабочих дней. Если вышестоящий орган оставил штраф в силе, предприниматель может идти в суд.

Выводы и рекомендации для бизнеса

Налоговая автоматизировала контроль за кассами. Инспекторам больше не нужно ходить по всем магазинам подряд — алгоритмы сами показывают, кто нарушает правила. Поэтому любой сбой в передаче данных или аномальное количество возвратов автоматически привлекают внимание ФНС.