Что такое СНИЛС и зачем он нужен

При устройстве на работу в отделе кадров просят предоставить СНИЛС — без него не оформляют. Для получения льгот на коммунальные услуги тоже просят назвать страховой номер. Но разве он нужен не только для оформления пенсии?

Требования часто меняются, поэтому в статье собрали актуальную информацию о СНИЛС.

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Что такое СНИЛС

СНИЛС присваивается каждому гражданину в России. Этот номер уникален для каждого человека и остаётся неизменным на протяжении всей жизни. С 2023 года введена равнозначная форма АДИ-РЕГ — уведомления о регистрации в системе индивидуального учёта.

При наличии документа старого образца получать АДИ-РЕГ не нужно. Если карточка потерялась или испортилась, можно запросить АДИ-РЕГ в МФЦ лично или через личный кабинет в СФР. Его выдадут на бумаге или в электронном виде.

Тем, кто впервые устраивается на работу, зелёные карточки больше не выдают — вместо этого оформляют АДИ-РЕГ.

Расшифровка и значение термина «СНИЛС»

СНИЛС можно расшифровать как страховой номер индивидуального лицевого счёта. На нём хранятся данные о трудовом стаже и страховых взносах, которые работодатель перечисляет в СФР (раньше — Пенсионный фонд России). Взносы формируют будущую пенсию человека.

Что означают цифры в СНИЛС

Номер состоит из 11 цифр, которые разделены на три группы: ААА-БББ-ВВВ ГГ.

Первые девять цифр — это уникальные цифры, которые присваиваются при регистрации. Последние две ГГ — это контрольное число. Оно необходимо для проверки корректности данных и рассчитывается по специальной формуле.

Как выглядит СНИЛС

До апреля 2019 года документ выглядел как зелёная пластиковая ламинированная карточка

На пластиковой карточке указывались основные данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, дата регистрации в системе пенсионного страхования и сам номер.

Если у вас нет карточки, но лицевой счёт уже открыт, его можно узнать через личный кабинет на сайте СФР или на портале Госуслуг.

Форма уведомления о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учёта (АДИ-РЕГ) утверждена приказом СФР

АДИ-РЕГ формируется в электронном виде, но при желании его можно распечатать на бумаге.

Зачем нужен СНИЛС

Номер связывает человека с государственными системами и обеспечивает доступ к услугам и льготам. Рассмотрим подробнее основные ситуации, когда может потребоваться документ.

В пенсионной системе Для учёта отчислений и пенсионных прав гражданина. В здравоохранении Для получения полиса ОМС, доступа к медицинским услугам и записи к врачу через Госуслуги. В социальной сфере Для оформления социальных льгот, пособий и субсидий, например для получения материнского капитала, льгот на оплату ЖКХ или пенсии по инвалидности. В банковской сфере Для оформления кредита , ипотеки, проверки кредитной истории. На портале Госуслуг Для регистрации и авторизации на портале Госуслуг, где можно получить множество услуг онлайн. При трудоустройстве Для подписания трудового договора и перечисления страховых взносов.

Как и где получить СНИЛС

СНИЛС оформить просто: подаёте документы, ждёте обработку, получаете страховой номер. Далее — разберём каждый шаг подробнее.

Кто может получить СНИЛС

Страховой номер получают все граждане РФ.

Для детей, которые родились после 15 июля 2020 года, счёт создаётся автоматически в течение пяти рабочих дней после регистрации ребёнка в ЗАГСе. Информация приходит на Госуслугах в личный кабинет обоих родителей, если они записаны в свидетельстве о рождении.

Чтобы посмотреть данные, откройте карточку ребёнка в разделе «Семья и дети», проверьте уведомления. Если карточка отсутствует, нужно её создать и добавить реквизиты свидетельства новорождённого. СНИЛС добавится в карточку автоматически.

Для детей младше 14 лет заявление подают родители, а подростки от 14 лет могут сделать это самостоятельно.

Иностранцы, которые временно или постоянно проживают на территории России и работают официально, также могут получить СНИЛС, чтобы работодатели перечисляли страховые взносы.

Пошаговая инструкция оформления

Если по каким-то причинам вы ещё не получили индивидуальный лицевой счёт, оформить его можно за несколько действий.

Шаг 1. Подготовьте документы:

с 14 лет и старше — паспорт гражданина РФ или другой документ, который удостоверяет личность;

для детей до 14 лет — свидетельство о рождении;

для иностранных граждан и лиц без гражданства — паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, с нотариально заверенным переводом;

заявление по форме АДВ-1

Шаг 2. Выберите способ оформления.

Посетите любое отделение СФР. Подайте документы и заявление лично или через представителя с нотариально заверенной доверенностью. Предоставьте документы через МФЦ. Если вы официально трудоустроены, работодатель оформит всё за вас.

Шаг 3. Получите номер в электронном или бумажном виде.

При получении документа о регистрации в пенсионной системе внимательно проверьте свои данные. Если найдёте ошибки, сразу сообщите об этом специалисту. В отделении фонда исправления внесут сразу же.

Сроки выдачи СНИЛС

При личном обращении в СФР или МФЦ Чаще всего в момент обращения день в день. Через работодателя Работодатель отправит данные и анкету в СФР в течение одного рабочего дня после подписания договора. Документ выдадут работодателю через 5 рабочих дней. Автоматически через Госуслуги после рождения ребёнка В течение пяти рабочих дней, при отсутствии в личном кабинете родителя после этого срока — обратитесь лично в СФР. Выдадут сразу же при обращении.

Как восстановить или заменить СНИЛС

На протяжении всей жизни страховой номер не меняется. Даже при смене фамилии, имени, даты рождения он остаётся прежним. Но если у вас что-то изменилось, нужно скорректировать личные данные, чтобы информация в документе была актуальной.

Что делать при утере документа

СНИЛС — это номер, который хранится в системе Социального фонда и потерять его невозможно. Даже если вы не можете найти пластиковую карточку или бумажный документ — это не страшно.

Узнать свой лицевой счёт можно на Госуслугах в личном кабинете → «Документы» → «Личные документы». Там же можно запросить подтверждающий документ, который придёт в течение одного рабочего дня.

Лицевой счёт можно узнать в личном кабинете СФР, в отделе кадров на работе. Бумажный документ с лицевым счётом можно получить по паспорту в СФР или МФЦ.

При потере данных ребёнка номер можно найти через личный кабинет родителя на Госуслугах. Для этого зайдите в раздел «Документы и данные» → «Дети». Если информации нет, включите автообновление или отправьте запрос в ЗАГС.

Обращаться в СФР или МФЦ нужно только тогда, когда найти данные не получилось или требуются данные на бумаге.

Процесс замены при изменении данных

Замена требуется в следующих случаях:

Смена фамилии, имени или отчества по желанию, после замужества, усыновления.

Изменение даты или места рождения (в редких случаях).

Обнаружение ошибок в данных на карточке лицевого счёта, например опечатка в фамилии.

Изменить данные можно через работодателя, в СФР или МФЦ по паспорту и заявлению об изменении анкетных данных (форма АДВ-2). При личном обращении документ с новой фамилией или исправленной ошибкой выдадут сразу же.

Закон не требует срочно менять СНИЛС, но лучше сделать это как можно быстрее, иначе могут возникнуть проблемы, например при получении паспорта или загранпаспорта. Ошибки в данных могут помешать регистрации или получению услуг, вызвать задержки в выплатах или оформлении льгот.

Замена — это бесплатная услуга. Никаких госпошлин платить не нужно.

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Проблемы при отсутствии СНИЛС

Если страхового номера нет, могут возникнуть проблемы.