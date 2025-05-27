Договор с НДС при УСН: оформление, учёт, условия

НДС надо внести в договор, даже если есть освобождение. В этой статье разбираем, как правильно указать НДС в договоре и что делать, если договор был заключён до 2025 года.

Оформление договора с НДС при УСН с 1 января 2025 года

С 2025 года ИП на упрощёнке с доходом от 60 млн рублей прописывают в договорах цену с НДС.

ПРИМЕР При утрате освобождения от НДС поставщик уведомляет об этом клиента. Срок уведомления — 3 (три) рабочих дня с даты выявления факта утраты. В этой ситуации поставщик вправе в одностороннем порядке повысить цены на продукцию. Это касается поставок, которые отгружены с 1-го числа месяца после месяца утраты права. Повышение будет произведено на сумму НДС сверх цены по договору.

Такое увеличение цены можно предусмотреть по разным ставкам НДС — базовым или пониженным.

Если компания только что создана или доход меньше 60 млн, НДС не начисляется. В договоре прописывается цена без НДС. Также в нём можно указать возможность одностороннего увеличения цен. Она понадобится, когда доход станет больше лимита.

В 2026 году предприниматели с доходом выше 10 млн ₽ могут стать плательщиками НДС. Госдума рассматривает законопроект от Минфина №1026190-8. Если его примут, нагрузка на ИП увеличится. Придётся работать с электронными счетами-фактурами, вести книги покупок и продаж и каждый квартал сдавать декларации по НДС.

Нюансы в договоре с УСН по НДС с 1 января 2025 года

При оформлении НДС в договоре придерживайтесь нескольких правил.

1. Стороны сделки заранее определяют условия, при которых цена может поменяться. Кроме того, они согласуют, на кого лягут риски увеличения ставки.

2. Общие условия заключённого договора изменяются тремя методами:

по соглашению между сторонами;

в одностороннем порядке без суда;

по решению судебных органов.

Когда стороны согласны изменить договор, они подписывают допсоглашение.

3. Цена по ст. 424 ГК РФ — это значимое условие контракта. Если не указано иное, цена изменяется лишь по согласию между сторонами. Контрагент вправе отказаться подписывать допсоглашение на изменение цены. Тогда НДС считается с суммы из договора, т.е. без допсоглашения нагрузку по налогу берёт на себя продавец.

4. Когда стороны договорились, кто берёт на себя риски повышения ставки, рассчитывается НДС. Его начисляют сверх цены или выделяют из утверждённой цены.

5. В договоре указывают сроки выдачи счетов-фактур. Нужно предусмотреть ответственность за невыполнение правил работы с этими документами. Важно помнить — счёт-фактуру выдают не позже 5 календарных дней с момента отгрузки или поступления предоплаты. К примеру, прописать ответственность в договоре можно так:

«При несоблюдении срока выдачи счёта-фактуры Продавец платит неустойку — 0,5% за каждый день нарушения срока от стоимости отгруженной продукции, по которой документ не передали в срок»

или

«Продавец обязан в полном объёме возместить Покупателю убытки, которые образовались из-за несоблюдения им сроков выдачи счетов-фактур, в т.ч. налогов, пени, штрафов, которые доначислены Покупателю по операциям с Продавцом».

Даже если ИП на упрощёнке освобождён от НДС, т.к. не достиг дохода 60 млн руб., ему важно понимать:

какую ставку НДС он будет применять при утрате освобождения;

как будет исчисляться НДС из цены договора — налог будет считаться «в том числе» или «кроме того», т.е. входить в цену или начисляться сверх неё.

Пример указания НДС в договоре

Если доход >60 млн, включите НДС в стоимость товара с 2025 года. В допсоглашении с клиентом укажите новые цены и ставку НДС.

Также можете заключить новый договор. В нём укажите обновлённые условия сотрудничества.

Как указать НДС в контракте 1. Цена продаваемой позиции — X руб., в т.ч. НДС Y%. 2. Цена продаваемой позиции — X руб., в т.ч. НДС Z руб. 3. Цена продаваемой позиции — Х руб., в т.ч. НДС Y% — Z руб. Где Х — цена товара, Y% — ставка, по которой будут облагаться объекты продажи, Z — сумма исчисленного НДС.

На практике лучше использовать третий вариант из примера, причем для указания НДС в договоре как «в том числе», так и «сверх цены».

НДС с пониженной ставкой в договоре с УСН

По пониженным ставкам нужно учесть: изначально используете ставку 5%. Далее годовой доход может превысить лимит. Поэтому перейдите на 7%. Если предполагаете, что такое возможно, отразите это в документе.

Пример формулировки Если Поставщик в течение года утратит право на пониженную ставку НДС 5%, т.е. его доходы превысят ограничение в 250 млн руб., он уведомляет об этом Клиента в течение 5 рабочих дней с момента утраты этого права. По продукции, отгруженной с даты этого уведомления, но не раньше 1-го числа месяца после месяца превышения, Поставщик предъявляет Клиенту НДС по ставке 7% с повышением цены в договоре.

Когда нужно составлять договор с НДС при УСН

Если доход за 2024 год больше 60 млн руб., в конце прошлого года следовало:

пересчитать цены продаж, включив в них налог;

разработать допсоглашения, указав обновлённые цены и тариф НДС;

оценить вероятность перехода на ЭДО для обмена документами с партнёрами.

Если доход за 2024 год не больше лимита, эти действия проводить не надо . Но оговорка в части НДС при УСН в договоре всё же указывается. О нюансах её формулировки расскажем ниже.

Если в 2024 году не сделали этого, сделайте как можно скорее. С 2025 года работа с НДС при УСН существенно изменилась. Надо скорректировать порядок применения НДС на упрощёнке с начала текущего года.

Нужно ли менять договор, если ранее продавали с НДС

До 2025 года плательщик уже мог проводить сделки с НДС. Например, если выдавал счета-фактуры или был на ОСНО, но решил перейти на УСН. В этом случае в договоре уже была оговорка про НДС. Есть три распространённые формулировки.

Примеры формулировок НДС в договорах на УСН

Исходная формулировка Что нужно сделать Обновлённая формулировка «Цена Х руб., в т.ч. НДС 20%»

или

«Цена Х руб., в т.ч. НДС Y руб.» Изменить ставку, если с 2025 года перешли на уплату НДС по сниженной ставке «Цена Х руб., в т.ч. НДС 5%» «Цена Х руб. + НДС» Уточнить ставку или точную сумму НДС «Цена Х руб. + НДС 7%» «Цена Х руб. без НДС» Добавить условие об изменении цены в случае утраты права на освобождение от НДС Дополнение к договору:

«Если Поставщик утратит право на освобождение от НДС из-за превышения лимита по доходам, он в течение 5 рабочих дней с момента утраты права уведомляет об этом Покупателя. По товарам, отгруженным с даты этого уведомления (но не раньше 1-го числа месяца после месяца превышения), НДС будет предъявляться по ставке 5% сверх цены, определённой контрактом».

Нужно ли менять договор, если получено освобождение от НДС

Если договор заключён до 2025 года, в нём есть ссылка на закон о том, что поставщик на упрощённой налоговой системе не платит НДС:

для юрлица — п. 2 ст. 346.11 НК РФ;

для ИП — п. 3 ст. 346.11 НК РФ.

С текущего года эти пункты изменились. И теперь не получится ссылаться на них. Все ИП на УСН стали плательщиками НДС. Для некоторых из них действует освобождение.

Если оно есть, договоры с клиентами исправляют. К примеру, в них можно указать формулировку по типу:

«Поставщик продаёт клиенту продукцию по графику и ценам из спецификации к договору. Цены указываются без НДС. Поставщик находится на УСН и по п. 1 ст. 145 НК РФ освобождён от обязанностей по НДС».

Тогда счета-фактуры выдавать не обязательно, но можно по желанию или просьбе покупателя. В счетах на оплату можно писать «Без НДС». Если в счёте есть поле «В том числе НДС», в нём ставится прочерк.

Можно предположить, что годовая выручка будет больше 60 млн руб. В договоре прописывается этот момент:

«Если Поставщик утратит право на освобождение от НДС из-за превышения лимита по доходам, он в течение 5 рабочих дней с момента утраты права уведомляет об этом Покупателя. По товарам, отгруженным с даты этого уведомления (но не раньше 1-го числа месяца после месяца превышения), НДС будет предъявляться по ставке 20% сверх цены, определённой контрактом».

Что указывать в договоре по льготным товарам

ИП на упрощёнке может продавать освобождённые от НДС товары (ст. 149 НК РФ). Также может проводить сделки с теми товарами, которые не являются объектом налогообложения НДС (ст. 146 НК РФ). В контракте указывается норма НК РФ, на основании которой налог не платится по ним.

Давайте разберём на примерах.

№ 1. Компания продаёт медицинские изделия, освобождённые от НДС. В контракте ссылаются на ст. 149 НК РФ.

ПРИМЕР «Стоимость медизделий — 200 000 (двести тысяч) руб. без НДС. Реализация медизделий освобождается от НДС — пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ».

№ 2. Компания продаёт земельный участок, по реализации которого есть освобождение от НДС. В договоре ссылаются на ст. 146 НК РФ.

ПРИМЕР «Стоимость земельного участка составляет 12 (двенадцать) млн руб. без НДС. Продажа земельных участков не облагается НДС — пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ».

В этих ситуациях счёт-фактуру выдавать не надо. В счёте на оплату ставится «Без НДС». Если в счёте есть поле «В том числе НДС», в нём ставится прочерк.

Особая ситуация — одновременное освобождение от НДС и по размеру годового дохода, и по ст. 146, 149. В договоре можно сослаться на ст. 145 НК РФ, но лучше всё же указывать основание, которое точно неизменно, — ст. 146 или ст. 149 НК РФ.

Отказ от льготного НДС

Упрощенец с НДС может отказаться от льготных операций. Тогда он платит налог по обычным правилам. Условия этого отказа — в п. 5 ст. 149 НК РФ. При отказе от льготного НДС цена указывается с учётом налога. И нужно оформить счёт-фактуру.

Отказываться от льготы целесообразно, когда планируется применять ставку 20% и использовать вычеты. Но при этом доля необлагаемых операций в общем объёме продаж будет незначительна. В такой ситуации при отказе не нужен раздельный учёт по НДС.

Нужен ли НДС, если заказчик и исполнитель на УСН

Сторонами контракта могут быть упрощенцы. Оговорку про НДС в договоре указывают. Её формулировка зависит от того, есть ли освобождение от налога у продавца или нет.

Особенности учёта договора с НДС при УСН

Пункт контракта про НДС при УСН зависит от таких моментов:

кто является сторонами сделки;

какую налоговую систему они применяют;

какой тип сделки проводится.

С учётом этих моментов определяют, кто и сколько налога платит, есть ли у продавца или покупателя право на вычеты. Также корректное указание НДС защитит от споров с ИФНС.

Как составлялся договор до налоговой реформы 2025 года

Реформу по налогам провели в 2025 году. До неё упрощенцы в основном не считали и не платили НДС. Были исключения — если выдали счёт-фактуру или импортировали зарубежную продукцию.

В договоре указывали сумму и далее текст про налог:

«НДС не облагается, т.к. Поставщик применяет УСН. Основание — п. 2 ст. 346.11 НК РФ».

Этот пункт про НДС в контракте могли и не прописывать. Но всё равно исполнитель не считался плательщиком налога. ФНС указывала, что даже если в документе стоит «с НДС», его при УСН перечислять не надо. Конечно, если не выдали счёт-фактуру.

Сумма налога в договоре: продавец на УСН с НДС

ИП на упрощёнке не включает в доходы НДС, выставленный клиенту и обозначенный в счёте-фактуре. И он не отражает его в КУДиР, т.е. выручка показывается без налога. Но его нужно заплатить и указать в декларации.

Проводки по НДС такие же, как для поставщика на ОСНО. Если же упрощенец освобождён от НДС, то налог отдельно никак не отражается.

ПРИМЕР Продавец на УСН освобождён от НДС. Он продал материалы на 111 600 руб. Себестоимость материалов — 72 980 руб. Проводки по операции: Дт 45 Кт 43 — 72 980 руб. — отразили себестоимость отгруженных материалов. Дт 51 Кт 62 — 111 600 руб. — поступила оплата за материалы. Дт 62 Кт 90.1 — 111 600 руб. — учли выручку от реализации. Дт 90.2 Кт 45 — 72 980 руб. — списали себестоимость отгруженных материалов.

НДС в договоре: исполнитель на ОСНО, заказчик на УСН

Исполнитель на ОСНО включает сумму НДС в цену.

ПРИМЕР Продавец на ОСНО продал материалы на 111 600 руб. (в т.ч. НДС — 18 600 руб.). Себестоимость материалов — 72 980 руб. Проводки по операции: Дт 45 Кт 43 — 72 980 руб. — отражена поставка материалов по себестоимости. Дт 51 Кт 62 — 111 600 руб. — поступила оплата за материалы. Дт 62 Кт 90.1 — 111 600 руб. — провели выручку от реализации. Дт 90.2 Кт 45 — 72 980 руб. — списали себестоимость отгруженных материалов. Дт 90.3 Кт 68. Расчёты по НДС — 18 600 руб. — учли налог с выручки от продажи.

Заказчик на УСН, уплачивающий НДС, может принять к вычету входящий НДС при стандартных ставках. Если пониженные, то такого права нет. Налог включается в стоимость купленных товаров, работ, услуг.

Можно не использовать счёт 19 для входящего НДС. Данный момент фиксируется в учётной политике для целей бухгалтерского учёта.

ПРИМЕР Продолжим пример выше. Корреспонденция счетов по материалам и НДС 5% у заказчика на УСН «Доходы-Расходы» такие: Дт 10 Кт 60 — 111 600 руб. — оприходовали купленные материалы. Дт 60 Кт 51 — 111 600 руб. — оплатили купленные материалы. Дт 20 Кт 10 — 53 019 руб. — часть материалов передали в производство.

Заказчик на УСН «Доходы-Расходы», освобождённый от уплаты НДС, может учесть входящий налог в расходы. Главное, чтобы стоимость товаров, работ, услуг, к которым относится НДС, тоже была списана в расходы.