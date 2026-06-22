Коротко С появлением ЕНС сам порядок расчёта налогов не изменился, изменился только механизм уплаты. Вместо отдельных платежей по каждому налогу теперь можно перечислить одну сумму, а дальше ФНС сама распределит её по обязательствам в установленной очерёдности. При этом одного пополнения ЕНС недостаточно — чтобы деньги списались в счёт налога, налоговая должна получить декларацию, расчёт или уведомление.

ЕНС — это единый налоговый счёт, который налоговая автоматически открыла всем физлицам, ИП и компаниям. На нём одновременно учитываются начисленные обязательства и деньги, которые поступили от налогоплательщика, а пополнение идёт через единый налоговый платёж (ЕНП).

Что такое единый налоговый счёт (ЕНС)

Чтобы проще разобраться в работе единого налогового счёта, сначала необходимо разобраться с ключевыми понятиями.

Единый налоговый счёт (ЕНС) — это общий счёт, на котором налоговая учитывает сумму обязательств перед бюджетом и поступившие от налогоплательщика деньги.

Единый налоговый платёж (ЕНП) — это способ пополнения единого налогового счёта.

Сальдо ЕНС — это разница между суммой средств, учтённых на едином налоговом счёте, и совокупной обязанностью по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов и штрафов.

Сальдо ЕНС может быть нулевым, отрицательным или положительным. Положительное означает переплату или свободный остаток, отрицательное — наличие долга, а нулевое — отсутствие как переплаты, так и недоимки.

Благодаря единому налоговому счёту у налогоплательщика больше нет раздельных остатков по каждому налогу, а есть единый счёт с общим сальдо. На практике это упрощает распределение денег — ФНС внутри системы учитывает, какие обязательства подлежат погашению за счёт остатка средств.

У кого есть ЕНС

Единый налоговый счёт есть у всех налогоплательщиков. Он был автоматически открыт 1 января 2023 года всем организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

ПРИМЕР Для ИП доступен общий счёт по обязательствам физического лица и по предпринимательской деятельности.

Преимущества и недостатки ЕНС

Главное преимущество — унификация платежей. Вместо множества платежей по разным КБК достаточно пополнить единый баланс, с которого далее налоговая распределит деньги по обязательствам.

ЕНС снижает количество ошибок в реквизитах и упрощает ежедневную работу бухгалтерии или предпринимателя. Это особенно ощущается, когда одновременно уплачиваются страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль и имущественные платежи.

Прозрачность текущего состояния расчётов — ещё одно преимущество. Сальдо ЕНС и детализация обязательств доступны в личном кабинете налогоплательщика, а при необходимости можно заказать бумажную справку в налоговой. Это позволяет оперативно отслеживать задолженность, переплату, предстоящие списания и историю операций.

Один из главных недостатков — на едином налоговом счёте может не оказаться достаточной суммы для обязательств, даже если она была вовремя переведена. Такое происходит в ситуации, когда ФНС списывает часть имеющихся средств для уплаты других обязательств налогоплательщика, например пени или штрафов.

Чтобы минимизировать риск ошибки и недостачи средств, контроль текущего сальдо является обязательной частью учёта налогов.

Как проверить баланс и состояние ЕНС

Проверить баланс и состояние ЕНС можно тремя основными способами:

В личном кабинете налогоплательщика. В бухгалтерской учётной системе. Заказав справку о сальдо.

Первые два варианта позволяют узнать состояние ЕНС онлайн, когда справку о сальдо можно получить при обращении в налоговый орган. Срок предоставления справки — 5 рабочих дней.

Физические лица

Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц — удобный способ проверить баланс, а также узнать задолженность и уплатить налоги без визита в налоговую инспекцию.

Информация о состоянии ЕНС для физлица доступна на главной странице кабинета налогоплательщика.

ИП

Индивидуальные предприниматели могут проверить состояние ЕНС в Личном кабинете ИП.

На главной странице отображается текущее сальдо с возможностью раскрыть дополнительную детализацию.

Для некоторых задач недостаточно информации на экране, а необходима справка. Для её оформления необходимо в личном кабинете налогоплательщика отправить запрос на справку о сальдо ЕНС.

В приложении к справке можно получить детализацию отрицательного сальдо и дополнительную информацию.

Юридические лица

Организации проверяют состояние ЕНС в Личном кабинете юридического лица. Аналогично физлицам и ИП состояние отображается на главной странице кабинета.

Важно: при работе необходимо контролировать не только остаток денег, но и совокупную обязанность. При наличии средств на счёте система автоматически списывает их сначала по более ранним или более приоритетным обязательствам независимо от воли налогоплательщика.

Как пополнить единый налоговый счёт

Для получения единого налогового счёта предусмотрено сразу несколько способов:

Сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин».

Личный кабинет налогоплательщика.

Интернет-банк или мобильное приложение банка.

В отдельных случаях можно пополнить ЕНС, получив бумажную квитанцию в налоговой инспекции.

Для большинства плательщиков оптимальны первые три варианта, поскольку они минимизируют риск ошибки в реквизитах и не требуют личного визита в налоговую.

«Уплата налогов и пошлин» — официальный сервис ФНС, который позволяет пополнить счёт физлица, юрлица или ИП без доступа к личному кабинету.

Для пополнения необходимо выбрать тип плательщика и действие «Пополнить ЕНС».

Далее необходимо ввести сведения о лице, осуществляющем платёж. При уплате за иное лицо необходимо выбрать соответствующее поле.

Выбрав опцию уплаты за иное лицо, на сайте появится возможность ввести реквизиты лица, чья обязанность по уплате исполняется.

На следующем этапе сервис предоставит несколько способов пополнения — банковской картой, через сайт кредитной организации или с помощью платёжной квитанции.

Пополнение через личный кабинет налогоплательщика

Пополнение через личный кабинет налогоплательщика одинаково работает для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отличаются только кабинеты.

Например, для пополнения ЕНС индивидуального предпринимателя необходимо в Личном кабинете ИП перейти по соответствующей кнопке на главной странице.

Пополнение через личный кабинет возможно несколькими способами — картой или через банк, сформировав квитанцию на уплату. Для этого необходимо ввести сумму пополнения и выбрать способ уплаты.

Выбрав карту в качестве способа уплаты, на следующем этапе можно изменить способ на СБП или уплатить со счёта телефона или с помощью Yandex Pay.

Пополнение через банк

Большинство банков предоставляют возможность пополнить ЕНС из личного кабинета или мобильного приложения.

Например, пополнить единый налоговый счёт предпринимателя или бизнеса можно через Точка Банк. Для этого нужно перейти в раздел «Платежи и переводы» и выбрать «Налоги и взносы».

Далее необходимо выбрать тип платежа «В налоговую».

Указав сумму пополнения, вы автоматически сформируете платёж в налоговую — никакие дополнительные данные вручную подставлять не требуется.

Точка Банк также позволяет быстро пополнить единый налоговый счёт по квитанции, сформированной в сервисе ФНС или личном кабинете налогоплательщика. Для этого необходимо выбрать функцию «Распознать платёж» и загрузить квитанцию со своего компьютера.

Помимо удобной оплаты, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк подскажет, когда требуется пополнить ЕНС или уплатить другие налоги.

Как распределяются налоги в ЕНС

Важное правило — поступившие на единый счёт деньги не лежат отдельно под конкретный налог по выбору налогоплательщика. ФНС распределяет их в счёт исполнения совокупной обязанности на основании деклараций, расчётов и уведомлений об исчисленных суммах.

ФНС распределяет доступные средства с учётом следующей очерёдности:

Недоимка по НДФЛ с наиболее раннего момента её возникновения. Текущий НДФЛ как обязанность налогового агента. Недоимка по иным налогам, сборам и страховым взносам. Текущие иные налоги и взносы. Пени, проценты и штрафы.

На практике это означает, что даже если вы перечислили деньги, например для уплаты штрафа, налоговая сначала направит их на более приоритетные задолженности, например по НДФЛ, если они есть.

Какие налоги входят в ЕНС

Через единый налоговый счёт можно перечислять почти все основные налоги, а также авансовые платежи, сборы и некоторые другие обязательные платежи:

НДС.

Налог на прибыль.

НДФЛ.

Страховые взносы.

Налоги при УСН и ПСН.

Единый сельскохозяйственный налог.

Акцизы.

Имущественные налоги.

Туристический налог.

Ряд обязательств можно уплатить как через единый налоговый платёж, так и напрямую на КБК, а именно: налог на профессиональный доход (НПД), сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Существует ряд платежей, которые нельзя провести через ЕНС, их можно уплатить только на конкретный КБК, — это:

НДФЛ с выплат иностранцам, работающим по патенту.

Различные виды госпошлин.

Административные штрафы.

С 1 января 2025 года ФНС отдельно исключила из перечня ЕНП два вида взносов:

На дополнительное социальное обеспечение членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Ежемесячная доплата к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

Важно: несмотря на своё название, единый налоговый счёт подходит не только для налогов, но и других обязательств. Например, для уплаты некоторых видов пени, штрафов и т.д.

Экспертное мнение ЕНС действительно упростил уплату налогов, но требует постоянного контроля за состоянием счёта и своевременной подачей уведомлений. На практике многие ошибки возникают не из-за недостатка средств, а из-за несвоевременно отражённых обязательств в ФНС. Поэтому важно регулярно проверять сальдо и историю операций, особенно перед сроками уплаты налогов.



Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк помогает автоматизировать этот процесс: сервис рассчитывает налоги, напоминает о важных сроках и позволяет быстро пополнить ЕНС прямо из интернет-банка. Это снижает риск просрочек и помогает держать расчёты с налоговой под контролем. Дарья Жуковская Эксперт-редактор Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Как уплатить налоги с помощью ЕНС

Базовое правило уплаты налога с помощью ЕНС — сначала формируется обязанность через декларацию, расчёт либо уведомление, и затем налогоплательщик обеспечивает достаточное сальдо к моменту списания.

Для уплаты налогов с помощью ЕНС деньги перечисляются на счёт, и после этого ФНС сама распределяет сумму по обязательствам. Этот способ подходит и физическим лицам, и индивидуальным предпринимателям или организациям.

Если платёж допускается либо в составе ЕНП, либо отдельным платёжным поручением на конкретный КБК, плательщик вправе самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Реквизиты для уплаты налогов

С 2026 года действуют новые реквизиты поэтому нельзя использовать старые шаблоны.

Актуальные реквизиты:

Получатель: Казначейство России (ФНС России).

ИНН получателя: 7727406020.

КПП получателя: 770701001 (ранее 770801001).

Банк получателя: ОКЦ №7 ГУ Банка России по ЦФО // УФК по Тульской области, г. Тула.

БИК: 017003983.

Счёт банка получателя (поле 15): 40102810445370000059.

Казначейский счёт (поле 17): 03100643000000018500.

Для перечисления именно единого налогового платежа в счёт ЕНС используется КБК 182 01 06 12 01 01 0000 51.

Реквизиты едины для физлиц, ИП и юридических лиц и не зависят от города или региона России. В платёжке отличаются только данные плательщика — наименование, ИНН и КПП при наличии.

Вручную задавать реквизиты ЕНС для перечисления налога не требуется. Через сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин» можно сформировать платёжный документ со всеми реквизитами, включая индивидуальные данные налогоплательщика.

Онлайн-бухгалтерия для ИП от Точка Банк упрощает не только оплату, но и расчёт обязательств. Не требуется вручную рассчитывать сумму и формировать платёжку, платформа автоматически рассчитает обязательства и позволит пополнить ЕНС за несколько кликов.

Что делать при положительном сальдо на ЕНС

Положительное сальдо на ЕНС означает, что у налогоплательщика есть свободный остаток денежных средств. Существует три варианта, что с этим делать:

Оставить деньги на счёте под будущие обязательства. Зачесть сумму в счёт других обязательств. Вернуть сумму на собственный банковский счёт.

Чтобы оставить деньги на едином налоговом счёте, действий не требуется. В будущем ФНС может использовать положительное сальдо для уплаты обязательств.

Для зачёта или возврата потребуется подать заявление в ФНС. С 2026 года для этого применяются обновлённые формы.

Важно: с 1 января 2026 года суммы, которые попали на ЕНС в счёт возмещения ущерба бюджету по налоговым преступлениям, больше нельзя ни зачесть, ни вернуть.

Учёт платежей

Важно различать два уровня учёта:

Перечисление денег на единый налоговый счёт. Отражение определённой обязанности налогоплательщика.

Сам факт пополнения счёта ещё не означает, что налог или иное обязательство оплачено. Для корректного учёта ФНС должна получить основание для распределения средств, например декларацию или уведомление.

Даже при наличии денег на ЕНС у налогоплательщика может образоваться долг, если обязанность не сформирована или в документах допущены ошибки. Поэтому для учёта важно контролировать сразу несколько параметров:

Обязательства — что именно должен уплатить налогоплательщик.

Текущее сальдо ЕНС — достаточно ли денег для уплаты имеющихся обязательств.

История операций ЕНП — как именно используются деньги.

Такой подход позволяет избежать проблем. Например, своевременное пополнение ЕНС с надлежащим уведомлением ФНС всё равно может не позволить исполнить обязательства, если налоговая ранее автоматически спишет деньги по другому обязательству налогоплательщика.

Сроки и порядок предоставления уведомления об исчисленных суммах

Уведомление об исчисленных суммах подаётся по тем налогам и взносам, по которым срок уплаты наступает раньше срока представления отчётности либо декларация не предусмотрена.

Уведомление об исчисленных суммах подаётся через личный кабинет налогоплательщика в соответствующем разделе сервиса.

Базовый срок подачи уведомлений — не позднее 25-го числа месяца, на который приходится срок уплаты. Если срок представления уведомления совпадает со сроком сдачи декларации или расчёта, уведомление в большинстве случаев представлять не требуется.