Электронные деньги: что это и как они работают

Электронные деньги упрощают расчёты, повышают скорость операций и снижают риски, связанные с наличными и безналичными банковскими переводами. В этой статье Точка Банк разъясняет, как работают электронные деньги, чем они отличаются от других видов средств и как безопасно ими пользоваться.

Коротко Существует несколько видов ЭД: банковские и небанковские электронные кошельки, цифровой рубль и криптовалюты. Электронные деньги похожи на безналичные, но хранятся в электронных системах, а не на банковских счетах. ЭД удобны и безопасны для повседневных платежей: даже при риске мошенничества потеря ограниченна, а все средства не оказываются под угрозой сразу. Бизнес может принимать электронные деньги за товары и услуги, переводить их другим людям и выводить на карту. Электронные деньги (ЭД) — это цифровые средства для оплаты товаров и услуг, переводов и онлайн-покупок.

Что такое электронные деньги и как они работают

Электронные деньги — это цифровой вариант обычных денег. Ими можно расплачиваться в интернете, переводить другим людям или оплачивать покупки через терминалы и приложения.

По сути, это те же рубли или доллары, только не на банковском счёте, а в специальном электронном кошельке. Такие кошельки создают небанковские организации, например ЮМани или WebMoney. Поэтому у электронных денег нет жёсткой привязки к конкретному счёту в банке.

Отличие электронных денег от безнала

Многие путают электронные деньги с безналичными. На первый взгляд они похожи: и там, и там есть сумма, доступная для оплаты. Разница в том, что безналичные средства хранятся в банке, а электронные — в отдельной платёжной системе. Это удобно: можно пользоваться и тем, и другим, выбирая подходящий способ оплаты.

Иногда электронные деньги можно переводить средства анонимно, без указания фамилии и имени отправителя. Их легко обменять на обычные деньги и обратно. Поэтому они популярны для онлайн-покупок, быстрых переводов и повседневных платежей.

Отличие электронных денег от криптовалюты

Электронные деньги и криптовалюта выглядят похоже — это цифры в телефоне или компьютере. Но разница большая.

Электронные деньги всегда равны обычным рублям: пополнил кошелёк с карты — получил ту же сумму, и потом можно перевести обратно. Они стабильны и удобны для покупок и переводов.

Криптовалюта — это отдельный вид цифровых денег, не привязанный к рублю или другой валюте. Её цена постоянно меняется: сегодня биткоин стоит одну сумму, завтра — совсем другую. Электронные деньги больше подходят для повседневных трат, а криптовалюту вкладывают в инвестиции.

Когда электронные деньги появились в России

В России электронные деньги появились в конце 1990-х. Первой известной системой стала WebMoney, запущенная в 1998 году. Она позволяла хранить средства в цифровом виде и переводить их другим пользователям, что в то время было настоящей новинкой. В начале 2000-х появились Яндекс Деньги (сейчас — YooMoney), которые сделали электронные кошельки массовым инструментом для оплаты покупок в интернете и переводов между людьми.

Сначала электронные деньги воспринимались как новинка: государство их не контролировало, и правил работы с ними не устанавливали. Потом ввели закон «О национальной платёжной системе» от 27.06.2011 №161-ФЗ и другие нормативные акты, чтобы защитить пользователей и обеспечить безопасность переводов.

Сегодня электронные деньги — обычный способ оплаты товаров и услуг, перевода денег друзьям и онлайн-покупок. Они безопасны и удобны, а кошельки стали надёжным дополнением к банковским счетам.

Виды электронных денег

Электронные деньги бывают разных видов, в зависимости от того, кто их выпускает и как ими пользуются.

Банковские электронные деньги. Это средства, которые хранятся на счёте в банке и доступны через интернет-банк или мобильное приложение. Фактически это цифровой эквивалент ваших денег на счёте, удобный для переводов и оплат. Небанковские электронные деньги. Их выпускают специальные платёжные системы, например YooMoney или WebMoney. Эти деньги привязаны к национальной валюте, но хранятся в электронных кошельках, а не на банковских счетах. Их можно использовать для онлайн-покупок, переводов другим пользователям и оплаты услуг. Цифровой рубль — это официальная электронная версия рубля, выпускаемая Банком России. Он полностью равен обычным деньгам, безопасен и регулируется государством. Его можно использовать для переводов и оплаты товаров так же, как привычные электронные деньги. Криптовалюта, например биткоин или эфириум — это децентрализованные цифровые деньги, не привязанные к рублю и не контролируемые государством. Их стоимость меняется в зависимости от рынка, поэтому криптовалюту чаще используют для инвестиций или переводов без посредников, а не для повседневных платежей.

Каждый вид электронных денег подходит для разных задач: привычные электронные кошельки и цифровой рубль удобны для повседневных операций, а криптовалюта — для инвестиций и переводов за пределами банковской системы.

Чем обеспечиваются электронные деньги

Электронные деньги обеспечены реальными средствами: каждый рубль или доллар в кошельке соответствует деньгам у эмитента — организации, которая их выпускает и хранит. При пополнении кошелька деньги поступают эмитенту, а в аккаунте пользователя появляется цифровая запись. Электронные деньги можно обменять на наличные и использовать для оплаты товаров, услуг или переводов.

Цифровой рубль поддерживается государством, а небанковские системы работают по требованиям Центробанка. Это делается, чтобы максимально обезопасить деньги пользователей

Недостатки классических платежей

Классические платежи — это расчёты наличными деньгами или переводы с банковских счетов. У них есть несколько недостатков.

Низкая скорость обработки — межбанковские переводы могут идти до трёх дней.

Берут комиссию — за классические переводы часто взимают комиссию, из-за чего операция становится дороже.

Лимиты на транзакции — банки могут ограничивать сумму или количество операций через мобильный банкинг.

Иногда происходят сбои и ошибки в системе, а при использовании мобильного банка есть риск перехвата данных. Наличные неудобны для больших сумм и онлайн-покупок.

Где применяются электронные деньги

Электронными деньгами оплачивают покупки в интернет-магазинах, мобильную связь, интернет, телевидение, коммунальные счета, а также хостинг и домены для сайтов.

Электронные деньги безопаснее для онлайн-покупок. При оплате картой на сайте нужно вводить номер, срок действия и CVV — при мошенничестве злоумышленники могут получить полный доступ к счёту. С электронными деньгами риск меньше: даже если средства попадут к мошенникам, потеря обычно ограничена и все сбережения не оказываются под угрозой.

Как начать пользоваться электронными деньгами

Для начала работы с электронными деньгами нужно создать электронный кошелёк (ЭК) — специальный аккаунт, где будут храниться ваши цифровые средства. Понадобится телефон или компьютер, создание кошелька займёт 5–10 минут.

При регистрации обычно указывают ФИО человека, дату рождения, номер телефона и электронную почту. Затем на телефон или почту приходит код для подтверждения аккаунта. Многие системы предлагают верификацию личности. Она необязательна, но если её нет, то действуют ограничения. Например, ежемесячный лимит трат до 15 000 рублей.

Баланс можно пополнить разными способами: с банковской карты, через терминал, переводом от других пользователей того же сервиса или в офисе компании. В ближайшее время электронные деньги будут доступны через цифровой рубль: цифровой кошелёк открывают в банковском приложении, подключённом к платформе Центробанка. С его помощью можно оплачивать покупки по QR-коду, переводить деньги и получать выплаты от государства.

Хранить большие суммы в электронном кошельке не стоит. Они не застрахованы, и при прекращении обслуживания государство не компенсирует деньги. Лимит безопасного хранения — 1,4 млн рублей. Электронные деньги удобны для платежей и переводов, но не для накоплений.

Обналичивание и перевод электронных денег

Электронные деньги можно перевести на карту, счёт или через систему быстрых переводов. Для этого в кошельке выберите перевод, укажите реквизиты и дождитесь зачисления — обычно деньги приходят почти сразу. При подключении к СБП комиссия часто не взимается.

В будущем цифровым рублём будут пользоваться через банковские приложения. Оплата — по QR-коду, переводы — по номеру телефона, вывод — на счёт или карту. Операции проходят быстро и с минимальными комиссиями, что делает ЭД удобной альтернативой привычным платежам.

Преимущества и недостатки электронных денег

Электронные деньги становятся всё более популярным способом оплаты и переводов. Они удобны и безопасны для онлайн-операций, но имеют и ограничения.

Преимущества

Скорость — платить и переводить деньги можно мгновенно.

Простота использования — кошелёк открывается за несколько минут, без визита в офис.

Безопасность — не нужно вводить данные карты, меньше риск мошенничества.

Гибкость — можно оплачивать товары, услуги, переводы и международные расчёты.

Низкие комиссии — некоторые переводы, например через СБП, проходят бесплатно.

Недостатки

Нужен интернет — без связи или при отключении электричества пользоваться ЭД нельзя.

Могут быть сбои — иногда сервисы дают сбой и доступ к кошельку теряется.

Есть риск взлома — хакеры могут пытаться получить доступ к средствам.

Могут не принять в магазине — не все работают с ЭД.

Есть ограничения — лимиты на хранение и переводы.

Проблемы обращения электронных денег

Электронные деньги зависят от интернета и электричества: при сбоях или отключении их использовать нельзя. Риски создают технические ошибки, кибератаки и повреждения телефона или карты — в этих случаях деньги могут быть потеряны.