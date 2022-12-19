Чем расчётный счёт отличается от лицевого

Коротко Лицевой счёт — способ учёта: вкладов и кредитов в банке, коммунальных платежей в ЖКХ, услуг связи у мобильного оператора, сведений в СФР. Под каждый продукт банк заводит отдельный лицевой счёт — в том числе под расчётный.

Расчётный счёт нужен ИП и компаниям для операций бизнеса: приёма оплаты от клиентов, переводов контрагентам, уплаты налогов и взносов. При этом текущий счёт физлица для предпринимательских целей использовать нельзя.

Основные различия счетов

Путаница возникает, потому что это понятия из разных плоскостей.

Расчётный — вид банковского счёта для бизнеса.

Текущий — то же самое, но для личных нужд человека.

Лицевой — способ учёта: денег, начислений или сведений о человеке либо организации.

Поэтому один и тот же счёт может быть одновременно расчётным и лицевым. Но обратное неверно: лицевой — не всегда расчётный.

Дальше сравниваем расчётный и лицевой — те, которые чаще всего путают.

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Что такое расчётный счёт

Это банковский инструмент для расчётов в бизнесе и частной практике. Через него ИП и компании могут:

Уплачивать налоги и страховые взносы. Компании могут платить налоги и взносы только безналичным расчётом, а ИП — и наличными, и по безналу ( п. 1 ст. 45 п. 4 ст. 58 НК РФ). На практике большинство предпринимателей предпочитает платить дистанционно, поэтому без расчётного счёта сложно обойтись. Рассчитываться с контрагентами. С расчётного счёта можно переводить деньги поставщикам и другим контрагентам без ограничений по сумме. Для наличных расчётов между бизнесами действует лимит — 100 000 ₽ по одному договору ( п. 4 Указания ЦБ №5348-У ). Принимать безналичную оплату от покупателей и клиентов. Например, можно подключить оплату через терминал или по QR-коду. Оплачивать аренду офиса, магазина, склада или другого помещения для работы. А также всего, что нужно для этого помещения: мебели, оборудования, техники, питьевой воды. Выплачивать зарплату сотрудникам. Большинство работников предпочитает получать оплату на банковские карты.

Например, ИП открывает кофейню: арендует помещение, делает ремонт, закупает кофемашины и мебель. Расходы на всё это он оплачивает с расчётного счёта. А когда кофейня откроется, предприниматель сможет подключить эквайринг и оплату по QR-коду, чтобы покупателям было удобно расплачиваться, а деньги поступали туда же.

Комментарий эксперта Расчётный счёт подходит и для других задач: например для участия в тендерах, хранения денег и операций в рублях или валюте.

Открыть его могут не только ИП и компании, но и те, кто ведёт частную практику: нотариусы, адвокаты с собственным кабинетом, оценщики и арбитражные управляющие. Их деятельность не считается предпринимательской, но для профессиональных расчётов счёт тоже нужен.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

По банковским операциям удобно отслеживать траты бизнеса. Часть из них можно учесть в графе «Расходы», если это позволяет режим налогообложения. А если предприниматель работает на разных системах налогообложения или хочет разделить доходы, он может открыть несколько счетов.

Что такое лицевой счёт

Лицевой счёт — учётная запись внутри системы: по ней организация видит, кто клиент и что у него происходит. Такие счета есть не только в банках, но и в государственных и коммерческих структурах.

Для бизнеса — ИП и компаний

В банке лицевой счёт заводят под каждый продукт клиента: под расчётный счёт, депозит, кредит и так далее. Каждому банк присваивает 20-значный номер и ведёт по нему учёт — по правилам положения Банка России от 24.11.2022 №809-П.

Отдельно открывать ничего не нужно: банк сам присваивает номер, когда вы подключаете какой-то продукт.

Для физлиц

Счёт, который физлицо открывает в банке для личных целей, называется текущим. Но в учёте банка он тоже лицевой — как и расчётный у бизнеса, и вклад, и кредит.

В Социальном фонде России есть индивидуальный лицевой счёт (ИЛС). Там содержится информация о стаже, зарплате и страховых взносах, которые за человека уплатил работодатель. К каждому ИЛС привязан уникальный номер — СНИЛС.

Единый лицевой счёт (ЕЛС) используют для расчётов в сфере ЖКХ — по его номеру человек оплачивает коммунальные услуги.

Также лицевой счёт может быть у оператора мобильной связи, интернета или ТВ — его номер вводят при пополнении баланса.

Для госструктур

Лицевые счета бюджетных учреждений ведёт Федеральное казначейство — так государство следит за их тратами.

Какой счёт использовать для коммерческих расчётов

Иногда предприниматели думают, что для бизнеса можно использовать текущий счёт физлица. По правилам Центробанка такие счета не подходят для предпринимательской деятельности — исключение есть только для самозанятых без статуса ИП (п. 2.1 Инструкции ЦБ № 204-И). В итоге у бизнеса есть только два варианта:

Расчёты наличными. Безналичные расчёты через расчётный счёт.

Если платежи укладываются в лимит 100 000 ₽ по одному договору, можно работать с наличными. Для более крупных сумм понадобится расчётный счёт.

На практике большинство ИП планируют принимать безналичную оплату или расплачиваться с контрагентами онлайн, поэтому открывают его.

Комментарий эксперта Самозанятый без статуса ИП расчётный счёт открыть не может — банки оформляют его только бизнесу и лицам, занимающимся частной практикой. А вот ИП на НПД — вправе, хотя и не обязан. Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Что будет, если использовать текущий счёт вместо расчётного

Банк может приостановить или отклонить операции по текущему счёту, если заподозрит, что его используют для бизнеса. Проблемы возможны и с контрагентами: компании и ИП могут отказаться переводить оплату на счёт физлица.

Есть и налоговый риск. Если ФНС при проверке докажет, что такие поступления — это выручка от бизнеса, она может доначислить налог, пени и штраф. При этом сам по себе перевод от другого человека налогом не облагается — ФНС нужно подтвердить, что деньги поступили за товары или услуги.

Сложнее будет и с расходами, если предприниматель уменьшает на них налог. Учесть можно и то, что оплачено с личной карты, но подтверждать такие траты труднее: платёжка показывает, кому и за что ушли деньги, а выписка по карте — нет. К ней придётся прикладывать кассовые чеки.

Как открыть счёт для бизнеса

Сначала нужно зарегистрировать ИП или компанию. Дальше разберём процесс на примере Точка Банка:

Оставить заявку на открытие счёта на сайте . После этого предпринимателю позвонит сотрудник Точка Банка. Он поможет выбрать тариф, ответит на вопросы и назначит встречу с менеджером. Встретиться с менеджером. Это нужно сделать, чтобы подписать документы. После этого банк проверит сведения об ИП или компании и примет решение об открытии счёта. Дождаться решения. Когда счёт откроют, станут доступны интернет-банк, виртуальная карта и другие функции. Если предприниматель переходит из другого банка, Точка Банк поможет перенести данные, сообщит новые реквизиты налоговой и подготовит письмо для контрагентов.

Комментарий эксперта Реквизиты можно получить ещё до открытия, если зарезервировать счёт. Их уже разрешено указывать в договоре или счёте на оплату, но проводить операции получится только после открытия.

Обычно счёт открывают в день подачи заявки или на следующий рабочий день. Срок может увеличиться, например, если встречу с менеджером перенесли или предприниматель находится в отдалённом населённом пункте.

Анастасия Ситникова Специалист по открытию расчётных счетов в Точка Банке

Какие документы нужны для открытия расчётного счёта

Список зависит от выбранного банка. В Точка Банке перечень небольшой, но он различается для ИП и ООО.

Для ИП

Паспорт.

Если ИП ещё нет на сайте налоговой — архив от ФНС, который прислали при регистрации ИП.

Для ООО

Паспорт руководителя, а если руководителей несколько — понадобятся сведения о каждом из них.

Протокол / решение об избрании или продлении полномочий руководителя.

Устав, если он не типовой.

Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале больше 25%: ФИО, паспорт, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства.

Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале 25% и меньше, — ФИО и дата рождения.

Иногда банк запрашивает и другое. Например, сведения о лицензии, если деятельность лицензируемая, а данных о ней нет в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Отдельный пакет могут запросить при подключении зарплатного проекта или оформлении кредита.

На что обратить внимание при выборе банка

Условия отличаются, поэтому банк лучше выбирать под задачи бизнеса.

1. Тарифы. Сравните лимиты и комиссии за платежи, снятие и внесение наличных, переводы физлицам.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

2. Онлайн-банк. Проверьте мобильное приложение, интеграцию с бухгалтерскими сервисами и 1С, а также возможность дать отдельный доступ бухгалтеру.

3. Надёжность банка. Проверьте его в реестре участников системы страхования вкладов на сайте АСВ. Счета ИП застрахованы независимо от реестра МСП, счета компании — только если она в нём есть. Лимит возмещения — 1,4 млн ₽ на одного вкладчика в одном банке.

4. Дополнительные сервисы. Для работы с зарубежными контрагентами может понадобиться валютный контроль, для госзакупок — специальный счёт.