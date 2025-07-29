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Бухгалтерия

Как понять, нужно ли платить туристический налог

С 2025 года туристический налог заменил курортный сбор, но порядок его применения изменился. Точка Банк поможет разобраться, как действовать предпринимателям и кто освобождён от уплаты.

29.07.2025
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Учёт в надёжных руках Точка Банк

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Туристический налог пришёл на смену курортному сбору, который действовал в России до 31 декабря 2024 года.

Это не просто обновлённая версия старого сбора — механизм его начисления и уплаты изменился кардинально.

Об этом рассказал журналу «Налоговая политика и практика» заместитель начальника Управления налогообложения юридических лиц ФНС России Александр Водовозов. По его словам, решение о введении туристического налога принимают сами муниципалитеты. Сейчас он действует в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории «Сириус».

Объект налогообложения — услуга по временному размещению людей в гостиницах, пансионатах и других объектах, которые входят в федеральный реестр. Поэтому первое, что нужно сделать предпринимателю, — проверить, есть ли его объект в этом списке. 

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Если объект предпринимателя включён в реестр, у него возникает обязанность уплачивать туристический налог и подавать соответствующую декларацию. При этом налог уплачивается только за фактические периоды работы. Если гостиница, например, закрыта в межсезонье, ни платить налог, ни сдавать декларацию в этот период не требуется.

За первый период работы поступило более 8 тысяч налоговых деклараций. Столько же средств размещения зафиксировано в системе. При этом около 75% из них — это номера с посуточной стоимостью до 10 000 рублей.

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Туристический налог 2025: кто платит, как проверить объект и подать декларацию – Точка Банк