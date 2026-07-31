Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Где и как найти реквизиты ЕНП
Единый налоговый платёж (ЕНП) — это способ уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, при котором компания или ИП перечисляет деньги одним платежом. Средства поступают на единый налоговый счёт, а затем ФНС самостоятельно распределяет их в счёт исполнения налоговых обязательств — уплаты налогов, страховых взносов, пеней и штрафов.
До введения ЕНП каждый налог необходимо было оплачивать отдельным платёжным поручением. Это требовало заполнения большого количества документов с разными реквизитами и КБК, что увеличивало риск ошибок.
В 2026 году актуальные реквизиты для перечисления ЕНП и правила заполнения платёжных документов можно проверить в специальном сервисе ФНС, посвящённом единому налоговому счёту.
Какие налоги платятся единым налоговым платежом
В 2026 году организации и ИП перечисляют большинство налогов и страховых взносов через ЕНП на ЕНС.
В состав платежей, которые перечисляются через систему ЕНП, входят:
|Форма правления
|Состав платежей ЕНП
|ООО и ИП
|НДС, налог на прибыль, налоги при применении специальных налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕСХН), а также страховые взносы за работников. Исключение составляют взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
|Физлица и ИП
|НДФЛ, транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц
Реквизиты ЕНП в 2026 году
Для уплаты единого налогового платежа (ЕНП) в 2026 году используются единые реквизиты получателя, действующие для всех регионов России.
С 1 апреля 2026 года применяется порядок, утверждённый приказом Минфина России от 16.05.2025 №58н. Документ устанавливает перечень сведений, которые необходимо указывать при перечислении платежей в бюджет.
При заполнении платёжного поручения важно корректно указать все необходимые реквизиты, чтобы средства были своевременно зачислены на единый налоговый счёт (ЕНС).
- ИНН/КПП получателя: 7727406020 / 770701001
- Получатель: Казначейство России (ФНС России)
- Банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
- БИК / Счёт банка: 017003983 / 40102810445370000059
- Номер казначейского счёта: 03100643000000018500
- КБК ЕНП: 18201061201010000510
Реквизиты ЕНП для разных категорий налогоплательщиков
При заполнении платёжки по ЕНП часть реквизитов зависит от статуса плательщика. Различия минимальные, но их важно учесть, чтобы платёж корректно зачислился. Основные нюансы — в таблице.
|Поле
|Организации
|ИП
|Особенности
|Поле 8 «Плательщик»
|Краткое наименование организации или обособленного подразделения
|ФИО + ИП
|Для предпринимателя (ИП) обязательно указывать статус. Аналогично — нотариус, адвокат, КФХ
|Поле 101 «Статус плательщика»
|01
|01
|В обычной ситуации код одинаковый
|Поле 102 «КПП»
|0
|0
|КПП указывают только иностранные организации с несколькими филиалами
|Поле 104 «КБК»
|18201061201010000510
|Для ЕНП используют один код, не зависит от категории плательщика
|Поле 105 «ОКТМО»
|0
|0
|С 2026 года всегда указывают 0
|Поля 106–109
|0
|0
|Получатель, банк, счета едины для всех плательщиков
|Реквизиты получателя
|Одинаковые
|Одинаковые
|Получатель, банк, счета едины для всех плательщиков
Какие действуют реквизиты единого налогового платежа для ИП и юридических лиц
Для ИП и организаций действуют одни и те же реквизиты ЕНП — это порядок по всей стране. Он не зависит от региона, инспекции или системы налогообложения.
Разница для ИП и организаций может быть не в самих реквизитах, а в заполнении отдельных полей платёжного поручения. Например, отличаются сведения о плательщике в поле 8. В отдельных ситуациях отличаются правила для статуса плательщика или КПП.
Всё остальное нужно проверять уже по правилам заполнения самой платёжки.
Что заменяет ЕНП
ЕНП изменил порядок расчётов с бюджетом. Вместо множества отдельных платежей по каждому налогу, взносу или сбору теперь используют единый налоговый счёт. Плательщик пополняет его одной суммой, а ФНС сама распределяет деньги в счёт обязательств.
Иначе работает и зачёт платежей. Инспекция списывает суммы с ЕНС в установленной очерёдности: сначала закрывает недоимку, потом текущие начисления. Главное — вовремя пополнить счёт и следить, чтобы на нём хватало денег.
Как отправить деньги на ЕНС
ЕНС — это единый налоговый счёт, где ФНС учитывает расчёты бизнеса с бюджетом. Деньги на этот счёт поступают только через ЕНП: компания, ИП или физлицо переводит одну сумму, а налоговая сама распределяет её по налогам и взносам.
Основные способы уплаты ЕНП
- Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России — один из самых удобных способов оплаты для ИП, организаций и физических лиц. После входа в систему необходимо открыть раздел «Единый налоговый счёт» и выбрать способ оплаты. Перечислить средства можно с банковской карты или расчётного счёта.
- Сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России — позволяет сформировать платёжный документ и оплатить налоги онлайн как за себя, так и за другое лицо.
- Интернет-банк или мобильное приложение банка — в разделе платежей необходимо выбрать оплату налогов, найти ФНС по ИНН или отсканировать QR-код из квитанции. Такой способ доступен в большинстве банковских приложений.
- Портал «Госуслуги» — подходит для физических лиц и ИП с подтверждённой учётной записью. Информация о начисленных налогах отображается в разделе «Платежи», после чего их можно оплатить онлайн.
Какие налоговые платежи перечисляются не в рамках ЕНП
В 2026 году ряд обязательных платежей перечисляется отдельно, без использования системы единого налогового платежа (ЕНП):
- Страховые взносы на травматизм уплачиваются напрямую в Социальный фонд России (СФР).
- НДФЛ с доходов иностранных граждан, работающих по патенту, перечисляется отдельным платёжным поручением.
- Государственные пошлины, по которым суд не выдал исполнительный документ.
- Административные штрафы.
Все остальные основные налоги и страховые взносы, включая НДС, налог на прибыль, НДФЛ с доходов налоговых резидентов, налоги при применении УСН и страховые взносы, администрируемые ФНС, уплачиваются в рамках единого налогового платежа через единый налоговый счёт (ЕНС).