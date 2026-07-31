Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

Коротко

Ошибки в реквизитах могут привести к задержке зачисления денег на единый налоговый счёт (ЕНС) и начислению пеней. Для перечисления ЕНП в 2026 году применяются единые реквизиты получателя и обновлённые правила заполнения платёжного поручения. Отдельные платежи по-прежнему перечисляются вне системы ЕНП, а состояние единого налогового счёта можно проверить в личном кабинете ФНС. При ошибках в платёжном поручении порядок действий зависит от вида ошибки, а средства с ЕНС налоговая списывает в установленной законодательством очерёдности.



В 2026 году налоги, страховые взносы, пени и штрафы в большинстве случаев перечисляют через единый налоговый платёж (ЕНП). Для всех организаций и ИП действуют единые реквизиты получателя, но важно использовать только актуальные данные. С 1 апреля 2026 года изменились правила заполнения платёжных поручений и часть реквизитов. Перед уплатой лучше свериться с информацией на сайте ФНС.