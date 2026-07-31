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Реквизиты для уплаты ЕНП в 2026 году

С 1 апреля 2026 года ФНС обновила реквизиты для перечисления единого налогового платежа. Использование устаревших данных может привести к задержке зачисления средств или другим проблемам с платежом. Точка Банк разберёт, какие реквизиты актуальны, как правильно заполнить платёжное поручение и какие ошибки чаще всего допускают налогоплательщики.

31.07.2026
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Коротко
В 2026 году налоги, страховые взносы, пени и штрафы в большинстве случаев перечисляют через единый налоговый платёж (ЕНП). Для всех организаций и ИП действуют единые реквизиты получателя, но важно использовать только актуальные данные. С 1 апреля 2026 года изменились правила заполнения платёжных поручений и часть реквизитов. Перед уплатой лучше свериться с информацией на сайте ФНС.
Ошибки в реквизитах могут привести к задержке зачисления денег на единый налоговый счёт (ЕНС) и начислению пеней. Для перечисления ЕНП в 2026 году применяются единые реквизиты получателя и обновлённые правила заполнения платёжного поручения. Отдельные платежи по-прежнему перечисляются вне системы ЕНП, а состояние единого налогового счёта можно проверить в личном кабинете ФНС. При ошибках в платёжном поручении порядок действий зависит от вида ошибки, а средства с ЕНС налоговая списывает в установленной законодательством очерёдности.

Где и как найти реквизиты ЕНП

Единый налоговый платёж (ЕНП) — это способ уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, при котором компания или ИП перечисляет деньги одним платежом. Средства поступают на единый налоговый счёт, а затем ФНС самостоятельно распределяет их в счёт исполнения налоговых обязательств — уплаты налогов, страховых взносов, пеней и штрафов.

До введения ЕНП каждый налог необходимо было оплачивать отдельным платёжным поручением. Это требовало заполнения большого количества документов с разными реквизитами и КБК, что увеличивало риск ошибок. 

В 2026 году актуальные реквизиты для перечисления ЕНП и правила заполнения платёжных документов можно проверить в специальном сервисе ФНС, посвящённом единому налоговому счёту.

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Какие налоги платятся единым налоговым платежом

В 2026 году организации и ИП перечисляют большинство налогов и страховых взносов через ЕНП на ЕНС.

В состав платежей, которые перечисляются через систему ЕНП, входят:

Форма правления
Состав платежей ЕНП
ООО и ИПНДС, налог на прибыль, налоги при применении специальных налоговых режимов (УСН, ПСН, ЕСХН), а также страховые взносы за работников. Исключение составляют взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Физлица и ИПНДФЛ, транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц

Реквизиты ЕНП в 2026 году

Для уплаты единого налогового платежа (ЕНП) в 2026 году используются единые реквизиты получателя, действующие для всех регионов России.

С 1 апреля 2026 года применяется порядок, утверждённый приказом Минфина России от 16.05.2025 №58н. Документ устанавливает перечень сведений, которые необходимо указывать при перечислении платежей в бюджет.

При заполнении платёжного поручения важно корректно указать все необходимые реквизиты, чтобы средства были своевременно зачислены на единый налоговый счёт (ЕНС).

  • ИНН/КПП получателя: 7727406020 / 770701001
  • Получатель: Казначейство России (ФНС России)
  • Банк получателя: ОКЦ № 7 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по Тульской области, г. Тула
  • БИК / Счёт банка: 017003983 / 40102810445370000059
  • Номер казначейского счёта: 03100643000000018500
  • КБК ЕНП: 18201061201010000510

Реквизиты ЕНП для разных категорий налогоплательщиков

При заполнении платёжки по ЕНП часть реквизитов зависит от статуса плательщика. Различия минимальные, но их важно учесть, чтобы платёж корректно зачислился. Основные нюансы — в таблице.

Поле

ОрганизацииИПОсобенности
Поле 8 «Плательщик»Краткое наименование организации или обособленного подразделенияФИО + ИПДля предпринимателя (ИП) обязательно указывать статус. Аналогично — нотариус, адвокат, КФХ
Поле 101 «Статус плательщика»0101В обычной ситуации код одинаковый 
Поле 102 «КПП»00КПП указывают только иностранные организации с несколькими филиалами
Поле 104 «КБК»18201061201010000510Для ЕНП используют один код, не зависит от категории плательщика
Поле 105 «ОКТМО»00С 2026 года всегда указывают 0
Поля 106–10900Получатель, банк, счета едины для всех плательщиков
Реквизиты получателяОдинаковыеОдинаковыеПолучатель, банк, счета едины для всех плательщиков

Какие действуют реквизиты единого налогового платежа для ИП и юридических лиц 

Для ИП и организаций действуют одни и те же реквизиты ЕНП — это порядок по всей стране. Он не зависит от региона, инспекции или системы налогообложения.

Разница для ИП и организаций может быть не в самих реквизитах, а в заполнении отдельных полей платёжного поручения. Например, отличаются сведения о плательщике в поле 8. В отдельных ситуациях отличаются правила для статуса плательщика или КПП. 

Всё остальное нужно проверять уже по правилам заполнения самой платёжки.

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Что заменяет ЕНП

ЕНП изменил порядок расчётов с бюджетом. Вместо множества отдельных платежей по каждому налогу, взносу или сбору теперь используют единый налоговый счёт. Плательщик пополняет его одной суммой, а ФНС сама распределяет деньги в счёт обязательств.

Иначе работает и зачёт платежей. Инспекция списывает суммы с ЕНС в установленной очерёдности: сначала закрывает недоимку, потом текущие начисления. Главное — вовремя пополнить счёт и следить, чтобы на нём хватало денег.

Как отправить деньги на ЕНС

ЕНС — это единый налоговый счёт, где ФНС учитывает расчёты бизнеса с бюджетом. Деньги на этот счёт поступают только через ЕНП: компания, ИП или физлицо переводит одну сумму, а налоговая сама распределяет её по налогам и взносам. 

Основные способы уплаты ЕНП

  • Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России — один из самых удобных способов оплаты для ИП, организаций и физических лиц. После входа в систему необходимо открыть раздел «Единый налоговый счёт» и выбрать способ оплаты. Перечислить средства можно с банковской карты или расчётного счёта.
  • Сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России — позволяет сформировать платёжный документ и оплатить налоги онлайн как за себя, так и за другое лицо.
  • Интернет-банк или мобильное приложение банка — в разделе платежей необходимо выбрать оплату налогов, найти ФНС по ИНН или отсканировать QR-код из квитанции. Такой способ доступен в большинстве банковских приложений.
  • Портал «Госуслуги» — подходит для физических лиц и ИП с подтверждённой учётной записью. Информация о начисленных налогах отображается в разделе «Платежи», после чего их можно оплатить онлайн.

Экспертное мнение

При работе с ЕНП важно регулярно проверять актуальные реквизиты перед отправкой платежа, даже если вы используете сохранённый шаблон в интернет-банке. Ошибка всего в одном поле может привести к тому, что деньги не поступят на ЕНС вовремя, а это риск начисления пеней. После каждого платежа полезно контролировать состояние единого налогового счёта, чтобы убедиться, что ФНС правильно распределила средства. 


Если не хотите вручную следить за платежами, сроками и расчётами с бюджетом, Онлайн-бухгалтерия от Точка Банка поможет подготовить платежи, контролировать налоги и работать с ЕНС в одном сервисе.

Дарья ЖуковскаяДарья Жуковская
Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Какие налоговые платежи перечисляются не в рамках ЕНП

В 2026 году ряд обязательных платежей перечисляется отдельно, без использования системы единого налогового платежа (ЕНП):

  • Страховые взносы на травматизм уплачиваются напрямую в Социальный фонд России (СФР).
  • НДФЛ с доходов иностранных граждан, работающих по патенту, перечисляется отдельным платёжным поручением.
  • Государственные пошлины, по которым суд не выдал исполнительный документ.
  • Административные штрафы.

Все остальные основные налоги и страховые взносы, включая НДС, налог на прибыль, НДФЛ с доходов налоговых резидентов, налоги при применении УСН и страховые взносы, администрируемые ФНС, уплачиваются в рамках единого налогового платежа через единый налоговый счёт (ЕНС).

Вопросы по теме

Что делать, если отправил платёж по ЕНП по неправильным реквизитам?

Сначала определить, в каком именно поле допущена ошибка. Особое внимание стоит обратить на ИНН плательщика, счёт казначейства и банк получателя. Если неверно их указать, деньги зачислятся не по назначению, платёж может задержаться или позже отразиться на ЕНС. 

Уточнить реквизиты платёжного поручения по заявлению нельзя. Если ошибка повлияла на зачисление платежа, надо будет вернуть деньги и снова перечислить платёж.  

Отличаются ли реквизиты для уплаты ЕНП у ИП и юрлиц?

Реквизиты получателя для перечисления единого налогового платежа (ЕНП) одинаковы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом в платёжном поручении различаются только сведения о самом плательщике: ИНН, статус и для организаций КПП.

Например, в поле 8 «Плательщик» ИП указывают свои фамилию, имя и отчество, а также статус «ИП». С 1 апреля 2026 года при перечислении ЕНП в поле 102 необходимо указывать значение «0».

Юридические лица в поле 8 указывают полное или сокращённое наименование организации. При перечислении ЕНП с 1 апреля 2026 года в поле 102 необходимо указывать значение «0». Исключение предусмотрено только для отдельных случаев, например для иностранных организаций с несколькими обособленными подразделениями.

Как часто меняются реквизиты для уплаты ЕНП?

Фиксированной периодичности нет: ФНС меняет реквизиты по мере необходимости. В конце 2025 года налоговая обновила банк получателя и КПП получателя, а с 1 апреля 2026 года изменила часть реквизитов и правил заполнения платёжки по ЕНП. Поэтому перед оплатой лучше проверять актуальность данных, даже если у вас уже есть шаблон.

Можно ли использовать реквизиты прошлого года для платежей текущего года?

Старые шаблоны лучше не использовать без проверки. В 2025–2026 годах ФНС меняла реквизиты получателя и отдельные поля платёжного поручения, поэтому старый шаблон может оказаться неверным. Безопаснее каждый раз сверяться с актуальными реквизитами на сайте ФНС или в сервисе для уплаты налогов.

Кто обязан применять ЕНП, а кто может работать по старой системе?

В 2026 году организации и ИП уплачивают налоги и страховые взносы через единый налоговый платёж (ЕНП). Отдельный порядок действует для самозанятых. Для них предусмотрен специальный режим уплаты налога, который позволяет перечислять платежи не только через систему ЕНП.

Какие налоги и взносы можно оплачивать через ЕНП?

Через ЕНП платят большинство налогов, страховых взносов, пеней и штрафов, которые учитывают на ЕНС. Для такого платежа используют единый КБК 18201061201010000510. Но есть исключения: например, взносы на травматизм в СФР и некоторые другие платежи идут вне ЕНП.

Нужно ли физлицам, не ИП, переходить на ЕНП?

Отдельно переходить никуда не нужно: ЕНС у физлиц уже есть в системе ФНС. Это просто действующий порядок учёта налогов и платежей. Для самозанятых действует особый режим, поэтому их порядок оплаты отличается.

Как проверить остаток и движение средств по ЕНП?

Самый удобный способ проверить состояние единого налогового счёта (ЕНС) — воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика.

В сервисе можно увидеть текущее сальдо ЕНС, информацию о поступивших платежах, предстоящих списаниях и историю операций. При необходимости также можно запросить справку о состоянии расчётов с бюджетом.

Можно ли переплатить в ЕНП, и что будет с «лишними» деньгами?

Да, на едином налоговом счёте (ЕНС) может образоваться положительное сальдо. Такие средства не сгорают: ФНС автоматически направит их на погашение будущих налоговых обязательств либо вернёт по заявлению налогоплательщика.

Таким образом, излишне перечисленная сумма остаётся на ЕНС до момента её использования для следующих платежей или оформления возврата.

В какой очерёдности ФНС списывает налоги и взносы с ЕНП?

Сначала ФНС погашает недоимки по НДФЛ, начиная с самой ранней. Затем закрывает остальную недоимку, после этого — текущие налоги и страховые взносы. В последнюю очередь списываются пени, проценты и штрафы. Если денег на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств с одной датой, сумму распределяют пропорционально.

Как узнать, что деньги ушли именно на нужный налог?

Сам платёж ЕНП не привязывает сумму к конкретному налогу. ФНС распределяет деньги по декларациям, расчётам и уведомлениям с учётом очерёдности списания. Проверить результат можно в личном кабинете по операциям ЕНС.

Когда нужно пополнять ЕНП, чтобы избежать пени?

Пополнять единый налоговый счёт (ЕНС) лучше заранее, чтобы к установленной дате уплаты на нём было достаточно денег. 

На практике не стоит откладывать перечисление платежа до конца дня 28-го числа. Хотя налог считается уплаченным с момента передачи в банк платёжного поручения, лучше перечислить средства заранее. Это поможет избежать возможных технических задержек и убедиться, что платёж обработан без ошибок.

Если я внесу деньги позже срока, будет ли считаться, что налог уплачен вовремя?

Нет. Для своевременного исполнения налоговых обязательств нужно, чтобы необходимая сумма уже была зачислена на единый налоговый счёт (ЕНС) к установленному сроку уплаты.

Если средства поступят позже, у налогоплательщика может образоваться задолженность, а ФНС начислит пени за несвоевременное исполнение обязательств.

Нужно ли сдавать отдельные уведомления или декларации при использовании ЕНП?

Введение единого налогового платежа (ЕНП) не отменяет обязанность сдавать налоговую отчётность и представлять уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов.

Уведомления необходимо подавать по тем налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает раньше, чем срок представления декларации. Общий срок подачи уведомления — не позднее 25-го числа месяца, установленного для перечисления платежа.

Если необходимые сведения о сумме налога ФНС получает из своевременно представленной декларации, отдельное уведомление по этому обязательству подавать не надо.

Можно ли через ЕНП заплатить налоги за будущие периоды?

Да, перечислить средства на единый налоговый счёт (ЕНС) можно заранее. В этом случае сумма останется на счёте в виде положительного сальдо. Налоговая автоматически направит её  на погашение обязательств, когда придёт срок уплаты. 

Главное условие — к установленной дате на ЕНС должна находиться достаточная сумма для исполнения налоговых обязательств.

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Реквизиты ЕНП в 2026 году: как заполнить платёжку на налоги — Точка Банк