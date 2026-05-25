Коротко

К зачёту принимаются страховые взносы за себя в размере 57 390 ₽, дополнительный взнос 1% с потенциального дохода, взносы за работников и больничные за первые три дня болезни.

Для оформления вычета необходимо уплатить взносы, заполнить уведомление и подать его в ФНС. Налоговая инспекция может отказать, если сальдо ЕНС отрицательное, превышен лимит вычета или допущены ошибки в форме.



В 2026 году ИП на ПСН вправе уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов. Размер вычета зависит от наличия наёмных работников. ИП без сотрудников может снизить налог до 100%, а при наличии хотя бы одного работника — максимум на 50% от стоимости патента.