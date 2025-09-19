Минфин обсуждает перенос сроков внедрения новых правил ЭДО на 2026 год

Минфин разработал проект приказа о новом порядке обмена электронными документами (ЭДО). Первоначально его планировали ввести с 1 октября 2025 года, но срок, скорее всего, перенесут на 1 апреля 2026 года. Обсуждения о переносе сроков ещё ведутся.
Ключевое изменение – внедрение универсальных сообщений (УС). С их помощью компании смогут подтверждать получение счёта-фактуры, указывать на ошибки или передавать дополнительные сведения. УС заменят извещение о получении (ИоП) и уведомление об уточнении (УоУ).
В отличие от прежних форматов универсальные сообщения не нужно подписывать электронной подписью. Для них предусмотрен единый xml-формат, утверждённый ФНС.
ФНС уже направила операторам обновлённую технологию обмена. Новые правила будут действовать не только для счетов-фактур и УПД, но и для других электронных документов, включая неформализованные.