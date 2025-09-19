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ЭДО
ЭДО

Минфин обсуждает перенос сроков внедрения новых правил ЭДО на 2026 год

Компании ждут изменения в электронном документообороте: вместо привычных извещений появятся универсальные сообщения (УС), а сроки внедрения новых правил могут сдвинуться. Точка Банк разобрал, что предлагает Минфин и какие документы ФНС уже обновил.

19.09.2025
162
162

Документы по новым правилам — без лишних хлопот

Точка Банк сам следит за изменениями в законах — обновляет форматы документов и сообщает о важных новостях в документообороте.
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Документы по новым правилам — без лишних хлопот

Точка Банк сам следит за изменениями в законах — обновляет форматы документов и сообщает о важных новостях в документообороте.
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Автор

Минфин разработал проект приказа о новом порядке обмена электронными документами (ЭДО). Первоначально его планировали ввести с 1 октября 2025 года, но срок, скорее всего, перенесут на 1 апреля 2026 года. Обсуждения о переносе сроков ещё ведутся.

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Ключевое изменение – внедрение универсальных сообщений (УС). С их помощью компании смогут подтверждать получение счёта-фактуры, указывать на ошибки или передавать дополнительные сведения. УС заменят извещение о получении (ИоП) и уведомление об уточнении (УоУ).

В отличие от прежних форматов универсальные сообщения не нужно подписывать электронной подписью. Для них предусмотрен единый xml-формат, утверждённый ФНС.

ФНС уже направила операторам обновлённую технологию обмена. Новые правила будут действовать не только для счетов-фактур и УПД, но и для других электронных документов, включая неформализованные.

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Перенос сроков внедрения новых правил ЭДО и универсальных сообщений на 2026 год — Точка Банк