Реестр МСП: как в него попасть предпринимателю и получить льготы

Предпринимателю выгодно быть в реестре МСП: меньше отчётности, сниженные страховые взносы, доступ к господдержке. Компании и ИП могут брать льготные кредиты, получать гранты и субсидии, участвовать в госзакупках на особых условиях. В статье Точка Банк разберёт, кто ведёт реестр, какие требования нужно выполнить и как попасть в этот список.

Коротко Попадание в реестр даёт льготы: сниженные страховые взносы, упрощённую отчётность, льготные кредиты, субсидии и доступ к госзакупкам. Проверить статус и получить выписку можно на сайте ФНС.

Реестр МСП — это список компаний и ИП, которые официально относятся к малому и среднему бизнесу. Налоговая формирует его автоматически, без заявлений от предпринимателей.

Что такое реестр МСП

Реестр МСП — это список компаний и ИП, которые относятся к малому и среднему бизнесу. Реестр работает на основании Федерального закона № 209-ФЗ. В нём размещаются данные о статусе компании или ИП. Там можно узнать:

название организации или ФИО ИП;

ИНН;

адрес регистрации юрлица либо место жительства предпринимателя;

дату внесения в единый реестр малых и средних предприятий;

категорию — микро-, малое или среднее предприятие;

сведения о среднесписочной численности работников (если они опубликованы на сайте ФНС);

основной и дополнительные коды деятельности по ОКВЭД;

информацию о выпускаемой продукции;

наличие лицензий;

данные о партнёрских обязательствах;

сведения об участии в закупках по Федеральному закону № 44-ФЗ

Портал реестра доступен для проверки информации как по собственной организации, так и по потенциальным партнёрам или контрагентам.

По состоянию на август 2025 года в нём числится более 6,4 млн участников. Для бизнеса присутствие в списке подтверждает официальный статус, даёт доступ к льготам и упрощает взаимодействие с государственными структурами.

Кто ведёт реестр МСП

Реестр МСП формирует и поддерживает в актуальном состоянии Федеральная налоговая служба. Она получает данные из заявлений, отчётов, деклараций и от других госорганов. Участников распределяют по регионам, размерам бизнеса и статусу — юрлицо или ИП, отдельно выделяют социально ориентированные предприятия. Обновление происходит автоматически: сведения передают уполномоченные ведомства, например Минпромторг.

Кто такие субъекты МСП

Субъектами МСП считаются компании и предприниматели, соответствующие критериям по численности и доходу. К ним относятся ООО, АО, товарищества, партнёрства, кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и ИП.

По размеру они делятся на микропредприятия, малые и средние. Категория определяется по наибольшему показателю — численности или доходу. ФНС обновляет реестр таких субъектов ежемесячно, а исключение из него проводит раз в год.

Критерии отбора в реестр МСП

Субъектом МСП может быть организация или ИП, если они соответствуют критериям по доходу, численности сотрудников, а для некоторых организаций — и по составу участников.

Юридический критерий применяется только к ООО, АО, товариществам и партнёрствам. Доля государства, регионов, муниципалитетов или НКО в уставном капитале не должна превышать 25%, а иностранных компаний, не являющихся МСП, — 49%.

Критерий по доходу рассчитывается по данным налогового учёта без НДС, суммируются все виды деятельности за предыдущий год:

до 120 млн рублей — микропредприятие;

до 800 млн рублей — малое предприятие;

до 2 млрд рублей — среднее предприятие.

ВАЖНО Учитываются доходы от всех направлений бизнеса. Например, ИП, владеющий кофейней, может дополнительно сдавать помещение для проведения праздников. В таком случае под лимит дохода МСП попадёт совокупная прибыль и от продажи еды, и от аренды зала.

Критерий по численности определяется по среднесписочной численности (ССЧ) работников за прошлый год по методике Росстата. В расчёт включают всех сотрудников по трудовым договорам, включая тех, кто находится в отпуске, на больничном, в командировке, работает неполный день или удалённо. Не учитываются совместители, работники по договорам ГПХ, учредители без трудового договора, мобилизованные.

Количество сотрудников:

до 15 человек — микропредприятие;

16–100 — малое;

101–250 — среднее.

ПРИМЕР ИП Петров владеет небольшой кофейней. За год он заработал 4,8 млн рублей от продажи напитков и ещё 700 000 рублей от сдачи зала в аренду для праздников. Всего — 5,5 млн рублей. В штате 6 сотрудников по трудовым договорам, включая одного работника на удалёнке и одного в отпуске. По критериям дохода и ССЧ такой предприниматель относится к микропредприятиям и может быть внесён в реестр МСП.



Как предпринимателю попасть в реестр МСП

Подавать заявление для включения в реестр не требуется — ФНС сама проверяет соответствие бизнеса критериям. Новые организации и ИП, включая тех, кто применяет только патентную систему, автоматически получают статус микропредприятия и вносятся в реестр 10-го числа месяца, следующего за регистрацией. Этот статус сохраняется до 10 июля следующего года, после чего категорию определяют по общим критериям.

Исключение делают для компаний, созданных путём преобразования. Если предпринимателя исключили из списка из-за несданной отчётности, его вернут в реестр уже в следующем месяце после её подачи. Чтобы не потерять статус, важно вовремя сдавать отчётность и соблюдать условия для отнесения к МСП.

Для чего предпринимателю быть в реестре МСП

Бизнес в реестре МСП получает ряд льгот и государственной поддержки.

— Компании и ИП платят страховые взносы по сниженным тарифам: 30% с дохода в пределах МРОТ и 15% с суммы сверх него. Они оплачивают административные штрафы меньше — как ИП, а в некоторых случаях со скидкой 50%.

— Организации из МСП ведут упрощённый бухгалтерский учёт с меньшей отчётностью и могут применять кассовый метод. Также они участвуют в госзакупках с меньшим количеством документов, получают больший аванс и быстрее получают оплату.

— МСП берут льготные кредиты, в том числе с процентной ставкой ниже рыночной (в 2025 году — до 10,75% годовых), получают субсидии и гранты, арендуют государственное имущество со скидкой, пользуются программами «Корпорации МСП». В некоторых регионах бизнес получает дополнительную поддержку.

Попадание в реестр подтверждает статус малого или среднего бизнеса и повышает доверие клиентов и партнёров. Если предприятие исключают из списка, все эти возможности становятся недоступными.

Как данные попадают в реестр

Информация поступает в реестр МСП и обновляется автоматически. Налоговики получают её из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, налоговой отчётности, данных о численности сотрудников, а также из других источников. Например, биржа ценных бумаг и ведомства, передающие сведения о лицензиях, продукции и участии в госзакупках.

Обновления вносят 10-го числа месяца, следующего за поступлением информации, при этом учитываются данные, актуальные на 1-е число. Например, если предприниматель сменил место жительства и зарегистрировался по новому адресу, эти сведения автоматически отразятся в реестре без подачи заявления.

Как получить выписку из реестра МСП

Чтобы получить выписку из реестра МСП, предприниматель может обратиться на официальный сайт ФНС. На главной странице в поле поиска введите ИНН, ОГРН (для ИП), название компании или ФИО предпринимателя. Наиболее точный результат дают запросы по ИНН или ОГРН (ИП).

Выписка подтверждает, что компания или ИП являются субъектом малого или среднего бизнеса. В ней указаны название, ИНН, адрес, категория, количество сотрудников, виды деятельности и лицензии. Её можно скачать онлайн или получить в бумажном виде.

Обновление данных в реестре

Если компании или ИП нет в реестре МСП или указан неверный статус, стоит обратиться в налоговую инспекцию. Подать обращение можно через официальный сайт ФНС. После проверки специалисты исправят ошибки в данных или добавят недостающую информацию, чтобы пользователи реестра видели актуальные и полные сведения.

Если компанию или ИП исключили из реестра МСП, уведомления об этом не поступит — проверять наличие в списке нужно самостоятельно. Дальнейшие действия зависят от того, была ли вовремя подана налоговая отчётность.

Если предприниматель не сдавал отчётность или сдал её не полностью, его могут исключить из реестра. Чтобы вернуться в реестр, необходимо подать все недостающие отчёты и документы. Если бизнес соответствует критериям МСП, его автоматически восстановят в списке 10-го числа месяца, следующего за месяцем сдачи отчётности.

Почему могут исключить из реестра МСП

Из реестра МСП исключают организации и ИП, которые перестают соответствовать критериям малого и среднего бизнеса. Ежегодно 10 июля ФНС проверяет данные по численности сотрудников и доходу за предыдущий год.

Например, если у ИП Иванова в 2023 году работало 240 сотрудников, а в 2024-м — 255, то 10 июля 2025 года его исключат из реестра.

Также из списка убирают компании и предпринимателей, которые не предоставили сведения о среднесписочной численности и налоговую отчётность до 1 июля.

Категорию организации или ИП пересматривают, если доход или численность сотрудников превышает или не достигает предельных значений для своей группы три года подряд. Например, при численности 90 сотрудников в 2022 году и 105 в 2023 и 2024 годах, компания пока остаётся малым предприятием, так как превышение наблюдается только два года из трёх.

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