ЭДО для ИП на НПД

Всё больше предпринимателей на НПД работают дистанционно. Но даже при онлайн-взаимодействии нужно правильно оформлять документы — договоры, акты и чеки. Электронный документооборот помогает оформить сотрудничество юридически верно.

Коротко Электронный документооборот (ЭДО) помогает самозанятым ИП быстро и безопасно оформлять договоры, акты и чеки онлайн. Он заменяет бумажные документы, ускоряет работу с партнёрами, а также делает сотрудничество юридически правильным. Чтобы подключиться к ЭДО, достаточно получить электронную подпись и зарегистрироваться в сервисе. Все документы подписываются онлайн и имеют юридическую силу. ЭДО экономит время, снижает затраты и упрощает взаимодействие с заказчиками.

Кто такой ИП-самозанятый

ИП-самозанятые — это индивидуальные предприниматели, которые работают на себя без посредников и наёмных сотрудников. Они сами находят клиентов, оказывают услуги и получают оплату напрямую. Такой статус доступен гражданам России с годовым доходом до 2,4 млн ₽. Для них предусмотрен специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход (НПД).

Налоговая ставка:

4% при работе с физическими лицами;

6% при сотрудничестве с организациями и ИП.

С ростом числа заказчиков и партнёров важно наладить документооборот. Электронный документооборот (ЭДО) помогает быстро и безопасно обмениваться документами с клиентами.

Электронный документооборот с ИП на НПД

Многие компании не спешат работать с ИП-самозанятыми, потому что боятся бумажной волокиты. Часто сложности возникают при получении актов, счетов или приложений к договору, особенно если заказчик и исполнитель находятся в разных городах. Чек можно быстро оформить через приложение «Мой налог», но с другими документами всё не так просто. Даже дистанционное подписание договора нередко становится проблемой.

Электронный документооборот решает эти сложности. ИП-самозанятый отправляет документы через систему, и заказчик получает их сразу после отправки. Все документы хранятся в системе, и при необходимости их легко найти и выгрузить.

Передача данных происходит по защищённым каналам, а документы подписываются электронной подписью. Квалифицированная подпись имеет такую же юридическую силу, как обычная рукописная. Если используется простая подпись, стороны просто заключают соглашение о её признании.

Необходимые документы для ИП на НПД

Чтобы работать как ИП на НПД, порядок действий зависит от вашей текущей ситуации.

Если вы уже зарегистрированы как самозанятый, достаточно оформить ИП — статус плательщика НПД сохранится автоматически, повторно вставать на учёт не нужно.

Если у вас пока нет ни ИП, ни самозанятости, можно сначала зарегистрироваться как плательщик НПД через приложение «Мой налог». Для этого понадобятся паспорт и ИНН. А затем открыть ИП — режим продолжит применяться.

Если же ИП уже зарегистрирован и используется другой налоговый режим, например УСН или патент, сначала необходимо корректно прекратить применение прежнего режима. И только после этого перейти на НПД. Иначе налоговая продолжит учитывать вас по старой системе.

После регистрации ИП стоит проверить налоговый статус в личном кабинете ФНС, чтобы убедиться, что применяется именно НПД.

Через приложение «Мой налог» учитывают доходы, формируют чеки для клиентов и уплачивают налог с привязанной карты. Кассовый аппарат не требуется, все операции проходят онлайн.

При необходимости там же можно получить справку о постановке на учёт и сведения о доходах.

Что нужно ИП на НПД для участия в ЭДО

Чтобы работать через систему электронного документооборота, ИП-самозанятому нужно подключиться к ЭДО и оформить электронную подпись.

Например, чтобы подписывать акты, накладные или УПД в сервисе ЭДО от Точка Банк, достаточно выпустить КЭП, зарегистрироваться и настроить профиль. При этом важно, чтобы исполнитель уже был зарегистрирован как ИП и применял режим НПД.

После этого можно сразу обмениваться документами с заказчиками онлайн.

Как ИП-самозанятому перейти на электронный документооборот

Перейти на электронный документооборот просто — достаточно сделать несколько шагов.

Получите электронную подпись. Она нужна, чтобы подписывать договоры и акты онлайн. Выберите тариф. ИП на НПД — клиенты Точка Банка могут начать с бесплатного тарифа «Базовый». Зарегистрируйтесь в сервисе ЭДО . Это можно сделать через интернет-банк. Настройте личный кабинет. Добавьте клиентов, загрузите документы и подключите уведомления. Работайте онлайн. Подписывайте акты и соглашения электронной подписью и отправляйте их заказчикам прямо из системы.

Использование электронной подписи ИП-самозанятому

Прежде чем подключать ЭДО, ИП-самозанятому нужно оформить электронную подпись. Для работы используется квалифицированная электронная подпись (КЭП), которая имеет полную юридическую силу. Она позволяет подписывать любые документы онлайн.

С помощью КЭП можно подписывать договоры, акты, справки и отчётность, а также участвовать в торгах.

Квалифицированная подпись особенно полезна при работе с клиентами из других городов. Кроме того, КЭП подходит для регистрации на госпорталах и избавляет от визитов в МФЦ или налоговую.

Как ИП и юрлицам работать с самозанятым

Самозанятым разрешено работать с компаниями и индивидуальными предпринимателями. Ограничений по видам деятельности почти нет — главное, чтобы услуги соответствовали правилам режима.

Есть два ключевых условия. Самозанятый не должен состоять в трудовых отношениях с заказчиком и не должен работать в этой же компании последние два года. Это помогает избежать подмены трудового договора гражданским.

Заказчику не нужно оформлять договор ГПХ, платить страховые взносы или удерживать НДФЛ. Самозанятый самостоятельно платит налог. Достаточно заключить договор и получить от исполнителя чек из приложения «Мой налог».

В договоре важно прописать, что исполнитель — самозанятый. Он подтверждает это справкой из приложения «Мой налог». Также нужно указать, что услуги оказываются без НДС, а заказчик не делает никаких отчислений.

Обязательно добавьте пункт о чеке: сроки, способ отправки и ответственность за несвоевременное предоставление. Если самозанятый потеряет свой статус, он должен сообщить об этом в течение 1–3 дней.

В договоре указывают условия: задачи, сроки, порядок оплаты и приёма работы. Это защитит обе стороны и снизит риски.

Федеральный закон №422-ФЗ так же регулирует работу системы НПД с индивидуальными предпринимателями и компаниями, как и любые операции документооборота.

НПД могут применять физлица и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия: