Что входит в услугу «Отправка отчётности»

Эта услуга подойдёт ООО и ИП на любых системах налогообложения.
Отправка отчётности. Вы сможете отправлять отчётность в госорганы прямо из интернет-банка, а не ходить к ним лично. Нужно только загрузить отчётность в формате XML — затем её можно отправить по одной кнопке.
Когда отчёт будет принят, придёт подтверждение. Вы сможете его скачать в любой момент.
Важно: отправить отчётность электронно можно с помощью электронной подписи, выпущенной через налоговую или удостоверяющий центр.
Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи
Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности
Сверка с налоговой. Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, в интернет-банке вы сможете запрашивать сверку с налоговой. Можно узнать, есть ли у вас задолженность или переплата по налогам и взносам, когда и какие платежи были оплачены. Также можно получить перечень сданных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности.
Стоимость. Услуга стоит 2 500 ₽ в год.
Точка подготовит отчётность за вас
Заполним декларацию и КУДиР, чтобы вы могли отправить их в налоговую.