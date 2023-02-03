Поиск
  1. tochka.com
  2. FAQ
  3. Бухгалтерия
  4. Онлайн-бухгалтерия
  5. Что входит в услугу «Отправка отчётности»

Что входит в услугу «Отправка отчётности»

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Эта услуга подойдёт ООО и ИП на любых системах налогообложения.

Отправка отчётности. Вы сможете отправлять отчётность в госорганы прямо из интернет-банка, а не ходить к ним лично. Нужно только загрузить отчётность в формате XML — затем её можно отправить по одной кнопке.

Когда отчёт будет принят, придёт подтверждение. Вы сможете его скачать в любой момент.

Важно: отправить отчётность электронно можно с помощью электронной подписи, выпущенной через налоговую или удостоверяющий центр.

Автоматизируйте расчёты налогов и взносов, отчёты и платежи

Подготовим отчётность, позаботимся о бухгалтерии и будем рядом, если возникнут сложности

Оставить заявку

Сверка с налоговой. Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, в интернет-банке вы сможете запрашивать сверку с налоговой. Можно узнать, есть ли у вас задолженность или переплата по налогам и взносам, когда и какие платежи были оплачены. Также можно получить перечень сданных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности.

Стоимость. Услуга стоит 2 500 ₽ в год.

Точка подготовит отчётность за вас

Заполним декларацию и КУДиР, чтобы вы могли отправить их в налоговую.

Оставить заявку

Другие вопросы по теме «Онлайн-бухгалтерия»
К списку тем

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка