Что входит в услугу «Отправка отчётности»

Эта услуга подойдёт ООО и ИП на любых системах налогообложения.

Отправка отчётности. Вы сможете отправлять отчётность в госорганы прямо из интернет-банка, а не ходить к ним лично. Нужно только загрузить отчётность в формате XML — затем её можно отправить по одной кнопке.

Когда отчёт будет принят, придёт подтверждение. Вы сможете его скачать в любой момент.

Важно: отправить отчётность электронно можно с помощью электронной подписи, выпущенной через налоговую или удостоверяющий центр.

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Сверка с налоговой. Если у вас выпущен сертификат электронной подписи, в интернет-банке вы сможете запрашивать сверку с налоговой. Можно узнать, есть ли у вас задолженность или переплата по налогам и взносам, когда и какие платежи были оплачены. Также можно получить перечень сданных налоговых деклараций и бухгалтерской отчётности.

Стоимость. Услуга стоит 2 500 ₽ в год.