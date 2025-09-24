С 1 сентября 2025 вводится обязательный единый транспортный документ

С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ ФНС от 13.08.2025 №ЕД-7-26/717@ «Об утверждении форматов электронного единого транспортного документа».

Компании и ИП, перевозящие грузы или пассажиров разными видами транспорта, обязаны оформлять единый транспортный документ (ЕТД). Он нужен при перевозке багажа, ручной клади и грузобагажа. Документ позволяет подтвердить нулевую ставку НДС при мультимодальных перевозках.

Бумажный ЕТД оформляется по строгим правилам. С 1 сентября 2025 года перевозчику обязательно надо указать серию и номер документа, при этом вносить исправления в ЕТД запрещено. Также нельзя печатать документ на листе с двух сторон.

Электронный ЕТД перевозчик формирует в электронном документообороте (ЭДО). Затем он передаёт его в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).