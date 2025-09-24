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ЭДО
ЭДО

С 1 сентября 2025 вводится обязательный единый транспортный документ

С 1 сентября 2025 года перевозчики должны перейти на новый порядок оформления перевозок. Единый транспортный документ станет обязательным для грузовых и пассажирских перевозок и позволит подтвердить льготу по НДС при мультимодальных маршрутах. Рассказываем, что изменится и как подготовиться к новым требованиям.

24.09.2025
524
524

Документы по новым правилам — без лишних хлопот

Точка Банк сам следит за изменениями в законах — обновляет форматы документов и сообщает о важных новостях в документообороте.
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Документы по новым правилам — без лишних хлопот

Точка Банк сам следит за изменениями в законах — обновляет форматы документов и сообщает о важных новостях в документообороте.
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С 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ ФНС от 13.08.2025 №ЕД-7-26/717@ «Об утверждении форматов электронного единого транспортного документа».  

Компании и ИП, перевозящие грузы или пассажиров разными видами транспорта, обязаны оформлять единый транспортный документ (ЕТД). Он нужен при перевозке багажа, ручной клади и грузобагажа. Документ позволяет подтвердить нулевую ставку НДС при мультимодальных перевозках.

Бумажный ЕТД оформляется по строгим правилам. С 1 сентября 2025 года перевозчику обязательно надо указать серию и номер документа, при этом вносить исправления в ЕТД запрещено. Также нельзя печатать документ на листе с двух сторон. 

Электронный ЕТД перевозчик формирует в электронном документообороте (ЭДО). Затем он передаёт его в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).

Отслеживать все законодательные изменения и вовремя адаптироваться под них сложно. ЭДО от Точка Банка вовремя актуализирует все шаблоны документов и упрощает работу.

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Обязательный единый транспортный документ с 1 сентября 2025 года: новые требования ФНС — Точка Банк