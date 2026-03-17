Что такое кластеры на Ozon

Коротко

― Заказы внутри кластера доставляются быстрее и обходятся продавцу дешевле.

― А за доставку из одной зоны в другую придётся доплатить. Чем больший путь пройдёт заказ, тем выше будет комиссия.

― Чтобы снизить расходы на доставку, продавцу нужно распределить товары по складам в разных зонах.

― Ozon делит Россию и соседние страны на 26 кластеров. В каждом из них есть склады маркетплейса.