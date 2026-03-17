Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Маркетплейсы
  4. Что такое кластеры на Ozon
Маркетплейсы
Маркетплейсы

Что такое кластеры на Ozon

Ozon делит всю территорию покрытия на зоны, чтобы лучше организовать логистику. Как работает эта система — расскажет Точка Банк и эксперт по маркетплейсам Ольга Чинова.

17.03.2026
867
867

Работайте без нулевых остатков на Ozon

Прогнозируйте поставки на любой период, чтобы работать без штрафов, — дарим 5 дней доступа к сервису за 0 ₽
Попробовать бесплатно

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Работайте без нулевых остатков на Ozon

Прогнозируйте поставки на любой период, чтобы работать без штрафов, — дарим 5 дней доступа к сервису за 0 ₽
Попробовать бесплатно

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Алиса второй год продаёт одежду на Ozon. Товары всё чаще заказывают из других регионов и даже соседних стран. Но выручка предпринимателя растёт медленнее, чем объёмы продаж. Всё дело в том, что за доставку в отдалённые регионы Алиса платит маркетплейсу большую комиссию.

К счастью, на стоимость доставки можно повлиять, если знать, как устроена логистика маркетплейса. В этой статье вместе разберёмся в тонкостях работы Ozon и подскажем, как снизить комиссию за доставку.

Коротко
― Ozon делит Россию и соседние страны на 26 кластеров. В каждом из них есть склады маркетплейса.
― Заказы внутри кластера доставляются быстрее и обходятся продавцу дешевле.
― А за доставку из одной зоны в другую придётся доплатить. Чем больший путь пройдёт заказ, тем выше будет комиссия.
― Чтобы снизить расходы на доставку, продавцу нужно распределить товары по складам в разных зонах.

Как устроена логистика Ozon

Кластеры Ozon — это зоны, в которых работает маркетплейс. В каждой зоне есть свой склад или даже несколько складов. 

Внутри кластера действует нормативное время доставки — 28 часов. Это значит, что в пределах одной зоны маркетплейс доставляет товар со склада до ПВЗ за сутки с небольшим.

Если товар заказывают с соседней территории, нормативный срок доставки увеличивается до 45 часов. Чем дальше друг от друга находятся зоны отгрузки и поставки, тем дольше будет доставляться заказ.

Ozon привезёт товар покупателю с разной скоростью из любого региона. Пока у маркетплейса есть только два исключения:

  1. Из Калининграда заказы доставляются только внутри области.
  2. Из Армении товары не доставляются в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Узбекистан.
Планируйте поставки с учётом спроса за 0 ₽
Получите 5 дней бесплатного доступа к сервису, чтобы точно прогнозировать спрос, избежать лишних трат на логистику и нулевых остатков на складе Ozon

Принципы территориального деления складской сети

Главный принцип, по которому маркетплейс делит территорию на зоны, — это скорость доставки. А вот административные границы здесь роли не играют. В одном кластере может быть сразу несколько областей. Или наоборот, большой регион может быть разделён на разные зоны.

ПРИМЕР
Краснодарский край частично входит в кластеры «Краснодар» и «Невинномысск». А в составе кластера «Тюмень» целых четыре субъекта — Курганская и Тюменская области, Ханты‑Мансийский и Ямало‑Ненецкий автономные округа.

Сколько кластеров на Ozon в 2026 году

Количество зон и их границы постоянно меняются. Последний пересмотр был 20 января 2026 года. Теперь на Ozon действует 26 территориальных зон:

  • 22 из них — в России;
  • и ещё четыре в соседних странах: Армении, Беларуси и Казахстане.

Актуальный список можно посмотреть в справке маркетплейса

Как продавцу снизить комиссию за доставку

Стоимость логистики зависит от времени доставки. Если товары нужно отправить за пределы региона, предприниматель получит наценку до 8% к стоимости доставки. Поэтому все продавцы заинтересованы в локальных продажах внутри одной зоны. Чтобы их обеспечить, можно отгрузить товар на склады в разных регионах.

ПРИМЕР
Продавец из Воронежа отгрузил часть продукции на склад в Екатеринбурге. И на все заказы из этого кластера, то есть из Свердловской и Челябинской областей, перестал получать наценку на доставку.

Как выбрать склады для поставки на маркетплейсе Ozon

Кажется, что больше всего продавец сэкономит, если отправит товар на все склады сразу. Но если заказы из какого-то региона поступают редко, предприниматель переплатит маркетплейсу за хранение и увеличит свои расходы. 

Отгрузка товарных остатков во все зоны оправдана только для крупных продавцов, у которых часто заказывают продукцию.

Если партия не тестовая, рекомендую продавцам отправлять товар на три склада: в центр, на север и юг страны. Например, на склады в Москве, Екатеринбурге и Краснодаре.

Если спрос в каком-то регионе незначительный, можно поставить товар в альтернативный кластер. Это зона, которая обычно ближе всего расположена к нужному региону. Например, для Воронежа альтернативной территорией будет Саратов. Доставка с соседнего склада будет дольше примерно на сутки, но это не сильно отразится на стоимости логистики.

Посмотреть все смежные зоны можно в таблице:

Как влияет кластеризация на рекламные кампании и продвижение

Продавец может не только распределять товарные остатки по кластерам, но и настраивать рекламу. Например, можно продвигать товар только в регионах с высокими продажами и низкими издержками. Так и рекламный бюджет будет расходоваться рационально, и продажи будут перераспределяться в сторону более выгодных регионов.

Заключение

Продавцы, которые понимают принцип работы кластеров, используют его в продажах: грамотно распределяют товары по складам, чтобы логистика стоила дешевле, а заказы доставлялись быстрее.

Вопросы по теме

Какие города, регионы и склады входят в каждый кластер доставки?

Маркетплейс постоянно пересматривает границы и состав кластеров. Актуальные сведения лучше сверять со справкой Ozon.

На что ориентироваться при выборе склада?

Выбирая склад для поставки, ориентируйтесь на результаты продаж по территориям. Лучше отгружать товар на те склады, откуда заказов больше.

Как использовать кластеры для роста продаж?

Количество продаж зависит от скорости доставки. Чем быстрее покупатель получит заказ, тем выше вероятность покупки. Поэтому, если поставлять товары в те кластеры, откуда заказов больше, скорость доставки в них будет выше. А значит, больше покупателей быстро получат свой заказ, и товары продавца станут покупать ещё чаще.

Зачем оптимизировать размещение товаров по территориальным зонам?

Если распределить товары по разным регионам, маркетплейс будет доставлять все заказы одинаково быстро. Это снизит комиссию продавца за доставку и повысит продажи.

Другие статьи по теме

10 ИЮНЯ 2025
23 784
Ольга Чинова
Что такое кабинет Ozon Seller и как он работает
10 ИЮНЯ 2025
30 418
Ольга Чинова
Что такое кабинет Wildberries Seller и как он работает

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Кластеры Озон: полное руководство по приоритетным складам и доставке ― Точка Банк