Что такое кабинет Мегамаркет Seller и как он работает

В России предприниматели часто выходят со своими товарами на маркетплейсы. Это удобные онлайн-площадки, которые выступают в качестве витрины: покупатели могут выбрать на них нужный товар и оплатить его. После этого заказ доставляют в пункт выдачи или напрямую к покупателю.

Среди самых популярных маркетплейсов Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и Мегамаркет. Расскажем подробнее о работе с последним: что можно и нельзя продавать, как зарегистрироваться, какую модель работы выбрать. Также разберёмся, как создать карточку товара, что есть в личном кабинете селлера и какую комиссию надо платить за использование Мегамаркета.

Зарегистрируйте ИП для маркетплейсов за 0 ₽ И начните торговать с бесплатным счётом: — Зарегистрируем ИП онлайн без визита в офис — Поможем подготовить документы — Возьмём на себя вопросы с бухгалтерией Регистрация

Что можно продавать на Мегамаркете

На Мегамаркете есть каталог с основными категориями товаров. Есть временные категории, например, «Новогодние товары». Они приурочены к конкретным поводам: Новый год, 8 Марта, 1 Сентября и так далее. Но большая часть категорий представлена постоянно. Среди них:

электроника;

бытовая техника;

одежда, обувь и аксессуары;

аксессуары; книги, хобби, канцелярия;

детские товары;

зоотовары;

красота и уход;

уход; автотовары;

товары для дома;

дома; мебель.

У каждой категории есть подкатегории. Например, в разделе «Детские товары» их больше 10: «Игры и игрушки», «Детское питание», «Детская одежда» и другие. Такое разделение помогает пользователям максимально быстро находить нужные товары. Поэтому продавцам важно правильно заполнять карточки товаров, чтобы целевая аудитория приходила именно на их товары.

Если не хватает денег на закупку товара, можете оформить финансирование под покупку. Деньги можно вернуть в течение 90 дней — этого времени хватит, чтобы продать товар. Подробнее

В целом, на Мегамаркете можно продавать любые товары, которые разрешено продавать по закону. Однако, из-за того, что Мегамаркет — маркетплейс с собственным складом, у него есть дополнительные требования. Например, на склад не принимают:

товары, которые нужно хранить в особых условиях (например, в холодильнике);

особых условиях (например, в холодильнике); товары со сроком годности меньше 90 дней (либо равным 90 дням);

сроком годности меньше 90 дней (либо равным 90 дням); товары, которые считаются опасными (например, пиротехника);

лекарства, алкоголь, никотиносодержащие товары;

рассаду.

Список товаров, которые не могут принять на склад, значительно больше — изучить его можно на самом маркетплейсе. Также стоит помнить, что отдельные ограничения действуют и для самозанятых: они могут продавать только товары, которые произвели сами. При этом, нельзя продавать товары, которые подлежат обязательной маркировке, подакцизные товары и товары, которые произвёл кто-то другой.

Пример: Самозанятый делает браслеты и продаёт их на маркетплейсе. Это возможно, так как это — товар, произведённый продавцом. А вот если самозанятый селлер захочет закупать готовые браслеты у производителя и перепродавать их, нужно будет оформить регистрацию в статусе ИП или открыть юрлицо.

Как зарегистрироваться на Мегамаркете в качестве селлера

Продавать на Мегамаркете могут самозанятые, ИП и ООО. Важно, чтобы ОКВЭД подходил для работы с маркетплейсами — обычно это код ОКВЭД 47 для розничной торговли.

Для начала сотрудничества понадобится регистрация. Надо заполнить стандартную форму: выбрать категорию товара, а также ввести название компании, ИНН, имя, электронную почту и сотовый телефон. После регистрации вы попадёте в личный кабинет селлера. В личном кабинете есть основные инструменты для работы с товарам:

ассортимент;

аналитика;

движение;

отчётность;

документация.

В первую очередь после регистрации в личном кабинете обычно открывают раздел «Ассортимент» — именно там можно добавить новые товары. Сначала загружают товарный фид — файл с главной информацией о товаре. Важно постоянно поддерживать товарный фид в актуальном состоянии, а обновление на маркетплейсе можно настроить автоматически. После загрузки фида товар появится в личном кабинете в разделе «Сводка по ассортименту». На этом этапе информацию о товаре нужно связать с карточкой товара — это можно сделать в личном кабинете по штрихкоду или по наименованию.

Товарные карточки зачастую уже есть на маркетплейсе, поскольку многие товары на Мегамаркете продают разные продавцы. Если информация совпадает, можно просто подтвердить связку товара и карточки — в этом случае товар попадёт в раздел «Готовые связки».

Если же информация о вашем товаре не совпадает с карточкой на сайте или такого товара вообще нет, создать карточку нужно будет самостоятельно. Это можно сделать в соответствующем разделе личного кабинета Мегамаркета — «Добавить новые товары».

Как заполнить карточку товара

Создать карточку товара можно вручную или с помощью таблицы Excel. Для того, чтобы создать карточку вручную, нужно выполнить 6 основных шагов:

Выбрать категорию товара. Ввести штрихкод и код товара продавца. Заполнить главную информацию о товаре. Добавить фото товара. Заполнить ключевые характеристики. Указать вес и размер товара.

После этого карточка отправится на модерацию. Если всё будет в порядке, карточку опубликуют. Создание карточки вручную занимает время, поэтому больше подходит для магазинов с небольшим ассортиментов.

Если товаров много, лучше воспользоваться таблицей Excel. Для этого нужно скачать шаблон и внести в него информацию о товарах: Offer ID, штрихкод, прямые ссылки на фотографии, название, описание, бренд и артикул товара, габариты упаковки и другие характеристики. После этого шаблон нужно загрузить обратно на маркетплейс. С помощью такой таблицы можно выгрузить до 3000 товаров.

Товары на Мегамаркете можно продвигать. Способы могут быть разными: можно установить на свои товары повышенный кешбэк, делать скидки на товары или участвовать в промо-акциях от маркетплейса.

Какую модель работы выбрать

У Мегамаркета есть 4 варианта работы с селлерами. Разница между ними в том, насколько активную роль играет в продажах сам маркетплейс.

Витрина + Фулфилмент. По этой схеме селлер сам привозит товары на склад, и после этого маркетплейс сам хранит, собирает и доставляет заказ. Эта модель работы не подходит для самозанятых Витрина + Доставка. По этой схеме селлер хранит товар на своём складе, а когда покупатель оформляет заказ, продавец собирает его и передаёт в Мегамаркет . Маркетплейс занимается доставкой товара до покупателя. Закажи и забери. Мегамаркет выступает в качестве витрины и показывает товары селлера в своём каталоге. При этом товар хранится на складе селлера. Когда покупатель оформляет заказ, продавец готовит товар к выдаче, а Мегамаркет сообщает покупателю, когда и где можно забрать заказ. Покупатель сам забирает его в магазине продавца. Доставка силами продавца. Селлер загружает свои товары на сайт, но хранит их у себя на складе. Когда покупатель оформляет заказ, селлер собирает его и сам доставляет покупателю.

Выбирать схему работы на Мегамаркете нужно с учётом особенностей конкретного магазина. Для продавца, у которого небольшой ассортимент и хрупкий товар, подойдёт вариант с хранением на собственном складе. А селлеру, у которого много товара с высокой оборачиваемостью, будет удобнее работать по системе «Витрина + Фулфилмент». Если же продавец хочет минимально участвовать в доставке и не планирует отвозить товар на склад или заказчику, ему может подойти схема «Закажи и забери».

Пример: Селлер торгует на маркетплейсе вазами. Это хрупкий товар, поэтому продавец хранит его на собственном складе. При этом, он готов доставлять вазы сам, потому что у него есть машина и свободное время. В этой ситуации ему подойдёт вариант «Доставка» силами продавца.

Вне зависимости от выбранной модели работы и маркетплейса, у селлера есть определённые риски. Предприниматель может неправильно подобрать площадку, выбрать неудачный ассортимент или просто не подготовиться к возможным тратам на комиссии. Поэтому перед началом бизнеса на маркетплейсах важно внимательно изучить разные площадки, проанализировать топ товаров, грамотно выбрать нишу и продукт, а также научиться правильно заполнять карточки товаров и работать с заказчиками.

Комиссии Мегамаркета

Мегамаркет начисляет комиссию только после того, как товар выкупили или отменили. Её вычитают из выплат по выполненным заказам.

Основная комиссия маркетплейса — комиссия за продажу. Это процент от полной стоимости каждого товара в заказе. Процент зависит от категории товара, например, продавец велосипедов должен будет заплатить 10% от стоимости, а селлер, который продаёт поилки для животных, 7%.

Есть и другие виды комиссий. Среди них комиссии за то, что:

маркетплейс принимает деньги и перечисляет их селлеру;

перечисляет их селлеру; курьер забирает заказы;

в сортировочном центре принимают товар;

товар перевозят между несколькими сортировочными центрами;

товар доставляют до покупателя.

Также есть комиссии за отмену, перенос даты отгрузки, возврат товара. Все эти комиссии нужно платить ситуативно. То есть, только в случае, если селлер пользуется услугами курьера, заказывает у маркетплейса услугу доставки до покупателя или отменяет заказ по собственным причинам. Если соответствующих ситуаций не происходит, то и комиссию не платят.

Начинающему селлеру важно заранее изучить условия работы на разных маркетплейсах, продумать схему работы и просчитать возможные комиссии. При расчётах нужно учесть и собственные расходы, например, на доставку до склада маркетплейса. Это поможет установить соответствующие цены, что работа на маркетплейсе приносила прибыль.

Можно ли работать на нескольких маркетплейсах одновременно

Многие селлеры начинают работу на одном маркетплейсе, постепенно развивают свой магазин и принимают решение расширять бизнес выходить на другие маркетплейсы. Помимо Мегамаркета это может быть, например, Ozon, Wildberries, KazanExpress или Яндекс Маркет.

Работа на нескольких маркетплейсах занимает больше времени, но если правильно выстроить работу с карточками товаров, следить за остатками на складах и быстро собирать заказы, всё будет заметно проще.