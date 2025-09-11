FBS на Ozon: что это такое и как работает

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Когда продавцы только выходят на Ozon, им надо решить, какая схема работы выгоднее – FBS или FBO. В статье поможем разобраться, как устроена модель FBS, чем она отличается от FBO, кому подходит и как начать работу по этой схеме.

Коротко

По схеме FBS есть два способа доставить заказ: самостоятельно привезти в пункт приёма и передать курьеру маркетплейса.

FBS подходит продавцам из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов с развитой логистикой Ozon. Также на FBS удобно работать тем, кто продаёт товары с низкой оборачиваемостью.

FBS — система, по которой продавец работает на маркетплейсе. Он хранит товар у себя, и доставляет его, когда покупатель оформляет заказ.

Что такое FBS на Ozon

FBS — это система, по которой продавец хранит товары на своём складе, а доставкой занимается маркетплейс.

Селлер должен контролировать остатки и следить за условиями хранения продукции. Также он отвечает за упаковку и маркировку товаров по требованиям маркетплейса, передаёт заказ курьеру Ozon или самостоятельно привозит его в пункт приёма.

Ozon рассчитывает сроки и стоимость доставки для продавца и покупателя, назначает день отправления заказа. После того как селлер передал товар в пункт приёма, маркетплейс полностью отвечает за логистику до пункта выдачи или покупателя и обновляет статусы заказов.

Различия FBS и FBO

По схеме FBS (Fulfillment by Seller) товар хранится у продавца. Он сам собирает заказы, упаковывает их и передаёт в логистику маркетплейса.





По схеме FBO (Fulfillment by Ozon) товар находится на складе Ozon. Маркетплейс хранит продукцию, собирает и упаковывает заказы, доставляет их покупателям. Продавец отвечает только за отправку продукции в пункт приёма.

Селлер может продавать товары сразу по двум схемам, выбирая то, что выгоднее для конкретной продукции.

ПРИМЕР ИП Баранов продаёт на WB два вида товаров: 1. Крупногабаритная мебель — хранить её дорого, она редко продаётся, и доставлять на склад Ozon нецелесообразно. Для такой продукции выгоднее использовать FBS: товар остаётся на собственном складе, а при заказе продавец отправляет его клиенту через ПВЗ. 2. Популярные аксессуары для смартфонов — лёгкие, компактные, быстро продаются. Их удобно передать на FBO: Ozon хранит их на своём складе, моментально собирает заказы и доставляет покупателям. Это экономит время и силы продавца, а также повышает рейтинг за счёт быстрой доставки. Такой подход позволяет селлеру оптимизировать издержки, ускорить логистику и повысить удовлетворённость клиентов.

Плюсы и минусы схем FBS и FBO

FBS

Преимущества:

Не надо платить комиссию за хранение — можно сэкономить. Это особенно актуально, когда селлер выходит на рынок с новым товаром и спрос ещё не понятен. Также это важно для позиций, которые продаются долго: крупногабаритная мебель или ювелирные украшения.

Если товары плохо продаются на Ozon, есть возможность перераспределить их между разными каналами сбыта: параллельно продавать на Wildberries, через сайт и соцсети.

Так как продавец самостоятельно контролирует остатки, легко следить за спросом и управлять ассортиментом: можно быстро добавлять популярные позиции и убирать невостребованные.

По схеме FBS можно продавать товары, которые нельзя доставлять на склады Ozon, например: саженцы и рассаду, ванные и душевые кабины, плитку, стройматериалы.

Недостатки:

У селлера больше нагрузки: он полностью отвечает за упаковку, маркировку и хранение.

За ошибки и несоблюдение сроков можно получить штраф от маркетплейса.

Появляются дополнительные расходы на помещение для хранения и оплату работы сотрудников склада.

Сроки доставки часто дольше, чем на FBO: покупатели могут выбрать конкурентов, которые привезут товар быстрее.

FBO

Преимущества:

У продавца меньше рутинных задач и зон ответственности: маркетплейс берёт на себя хранение, сборку и упаковку заказов. Это освобождает время для продумывания стратегии развития бизнеса и продвижения.

Доставка работает быстрее, так как товары уже находятся на складе маркетплейса. Это повышает лояльность покупателей.

Риск ошибок при комплектации и логистике ниже.

Недостатки:

Нужно платить за хранение, сборку, упаковку и доставку.

Товар нельзя продавать на других площадках, пока он находится на складе маркетплейса. Если продаж будет мало — всё равно придëтся платить за хранение.

Некоторые товары нельзя хранить на складе Ozon и продавать по схеме FBO. Например, к ним относятся ванны, зеркала и стройматериалы.

Кому подходит FBS Ozon

1. Тем, кто продаёт товары с низкой оборачиваемостью: крупногабаритную мебель, бытовую технику. На собственном складе не придётся платить комиссию за хранение.

2. Продавцам из регионов, где хорошо развита логистика Ozon. В крупных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) время доставки не сильно увеличится по сравнению со схемой FBO: товар можно быстро привезти в пункт приёма или передать курьеру.

3. Мастерам, которые создают украшения или сувениры ручной работы. Для продаж по схеме FBS достаточно оформить самозанятость, а товары можно хранить у себя дома.

4. Тем, кто хочет продавать товары, запрещённые по схеме FBO: аквариумы, ванные и душевые кабины, автомобильные шины, плитку и другие.



ПРИМЕР ИП Иванов продаёт запчасти для душа по схеме FBO. Он решает расширить ассортимент и включить туда душевые кабины. Чтобы торговать всеми товарами на одной площадке, ему нужно подключить схему FBS и хранить новый тип товара на собственном складе.

Как начать работу на Ozon по схеме FBS

Чтобы начать продавать по схеме FBS, надо зарегистрироваться на сайте Ozon как продавец.

1. Перейдите на сайт Ozon Seller. Нажмите на плашку «Стать продавцом» в панели меню.

2. Зарегистрируйтесь на сайте: укажите информацию о компании и реквизиты счёта. Маркетплейс проверит информацию в течение дня и пришлёт уведомление по почте.

3. Если всё хорошо, надо будет принять оферту маркетплейса и можно переходить к загрузке товаров.

Загрузка товаров

Есть 6 способов загрузить товар на сайт:

1. Самый простой — вручную в личном кабинете: для этого надо перейти в раздел «Товары» → «Добавить товар» и создать карточку.

2. Через XLS-шаблон. Для этого в разделе «Добавить товары» выберите «Через шаблон». Этот способ подойдёт, если нужно добавить сразу много позиций. Можно скачать шаблон в Excel, заполнить и загрузить на сайт или работать с таблицей онлайн.

3. Через OzonSeller API. Это сервис, который позволяет продавцу обмениваться данными с маркетплейсом. Подключить API можно через «Настройки» в личном кабинете. После подключения появляется возможность генерировать запросы на изменения с помощью специальных кодов — методов. Чтобы загрузить товар на сайт, используйте метод /v3/product/import.

4. Скопировать карточку другого продавца. Если загружаете товар, который уже продаётся на маркетплейсе, можно скопировать ссылку на него или его SKU и найти позицию через поиск в блоке «Товар уже есть у других продавцов». Данные с чужой карточки проставляются автоматически. Этот способ доступен только для ИП и ООО.

5. Через приложение. Выберите иконку «Товары» в нижней панели меню и нажмите на «+» в правом верхнем углу.

6. Через плагин Synchrozon, если работаете с платформой 1С Предприятие.

Добавление склада

1. Перейдите в раздел FBS → Управление логистикой. Кликните на «Создать склад».

2. Придумайте название и добавьте адрес склада. Для разных типов товаров — обычных, крупногабаритных и с особыми условиями доставки — понадобится 3 разных виртуальных склада. В реальности все они могут находиться в одном месте.

3. Укажите график работы склада: не менее 5 рабочих дней. Добавьте информацию, какое максимальное количество заказов готовы собирать в день.

4. Выберите метод доставки: самостоятельно до пункта приёма или курьером. Курьер забирает товар прямо от места хранения, но эта услуга доступна не везде.

Подготовка документов для отправки заказа

Для отправки заказа нужны штрихкод, этикетка и транспортная накладная.



Чтобы получить транспортную накладную:

1. Перейдите в раздел «FBS» → «Заказы с моих складов». Это будут заказы в статусе «Ожидают отгрузки».

2. Подтвердите, что заказы собраны, и нажмите «Распечатать накладную».



Если передаёте заказ курьеру, накладную нужно распечатать в трёх экземплярах. Если доставляете самостоятельно, печатать накладную необязательно. Но она может понадобиться логистической компании, если продавец привлекает её, чтобы довезти заказ до пункта приёма.

Чтобы сформировать штрихкод:

1. В разделе «Заказы с моих складов» → «Ожидают отгрузки» выберите «Перейти к отгрузкам».

2. Нажмите «Сформировать». Кнопка будет активна, если собраны все заказы на сегодня.

3. Нажмите «Подтвердить». Откроется страница со штрихкодом. Скачайте его и покажите сотруднику пункта приёма.

Чтобы получить этикетку:

1. Во вкладке «Ожидают отгрузки» нажмите на текст «Этикетка» в строке нужного заказа.

2. Скачайте этикетку и наклейте на каждое отправление в заказе.

Также может понадобиться пропуск, если на территорию пункта приёма закрытый вход.

Как обрабатывать заказы по FBS Ozon

Продавец должен следить за новыми поступлениями и обновлять остатки на складе. Если заказ придёт на нулевой остаток, придётся платить штраф.

Как получать новые заказы и собирать их

Продавец автоматически получает заказ, когда покупатель оформляет его. Посмотреть новые заказы можно в разделе FBS → «Заказы с моих складов» → «Ожидают сборки».

Чтобы собрать заказ:

1. Нажмите «Собрать» → «Далее» в строке нужного отправления.

Если хотите разделить заказ на несколько отправлений, кликните на три точки в строке нужного заказа и выберите «Вынести в отдельное отправление». Для каждого отправления нужна своя упаковка и этикетка.

2. Для некоторых позиций может понадобиться дополнительная информация. Например, код маркировки для одежды, обуви, лекарств и так далее. Добавьте эту информацию в нужные поля, нажмите «Подтвердить» и «Собрать».

Как отгружать товары со своего склада на FBS Ozon

1. Когда соберёте заказ, на странице «Ожидают отгрузки» кликните на «Перейти к отгрузкам». Проверьте, что всё правильно, и нажмите «Сформировать».

2. Если часть заказов собираетесь привезти позже, можно убрать их из отправления. Для этого нажмите на «Изменить состав» и кликните на иконку мусорной корзины возле тех отправлений, которые хотите удалить.

3. Нажмите «Подтвердить отгрузку».

Правила упаковки

1. В одном отправлении должен быть один товар.

2. Для упаковки нужно использовать белую или чёрную непрозрачную стретч-плёнку, сейф-пакет или скотч (не красного цвета).

3. Нельзя превышать максимальные размеры. Для обычного отправления — 2 метра по большей стороне, для крупногабаритного — 2,5×2,2×1,2 м.

4. Для хрупкой продукции используйте наклейку «Хрупкое».

5. Если товар крупногабаритный и состоит из нескольких частей, упакуйте каждую часть в отдельную коробку. Прикрепите к коробкам стикеры с надписью «Не разделять», чтобы они не потерялись, и закрепите всё на одной палете.

Доставка заказов по FBS

По схеме FBS есть два способа доставить заказ: самостоятельно привезти в пункт приёма (Drop-off) и передать курьеру маркетплейса (Pick-Up).

Drop-off

При настройке или редактировании склада система предложит подходящий адрес приёма. Это может быть пункт выдачи заказов (ПВЗ), пункт приёма заказов (ППЗ) и сортировочный центр (СЦ). Главное отличие между ними — количество заказов, которые может принимать пункт: до 10 или до 50 на ПВЗ, до 50 на ППЗ и неограниченно — в сортировочном центре.

В день отгрузки необходимо прибыть в пункт приёма в рабочее время, зарегистрироваться в очереди через терминал и сдать отправления сотруднику. Важно уложиться в установленное время — пропуск окна отгрузки приведёт к задержке размещения товара на складе и срыву сроков доставки.

Pick-Up

При настройке доставки через курьера укажите время окончания приёма заказов, от одного до трёх телефонов для связи со складом и информацию, которая может понадобиться курьеру, например как проехать к воротам.

В нужный день подготовьте отправление. Когда система назначает курьера, продавцу приходит уведомление по электронной почте, в личный кабинет и в приложение Ozon Seller. Также система сообщает, когда курьер выедет на заказ.

Курьер приедет по адресу, указанному в карточке склада. Для отгрузки заказов покажите ему штрихкод из личного кабинета или предложите отсканировать этикетку на упаковке.

Комиссии и тарифы Ozon FBS

Заключение