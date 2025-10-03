Что такое даркстор и как он работает

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Даркстор — это выгодный канал сбыта для поставщиков. Он представит товары в онлайн-каталоге, быстро доставит их покупателям и поможет с продвижением. Точка Банк расскажет, что такое даркстор и почему с ним стремится работать малый бизнес.

Коротко Плюсы такого формата торговли: быстрая доставка, можно охватить широкие территории и достаточно легко сделать товар узнаваемым. Малому бизнесу выгодно сотрудничать с дарксторами крупных ретейлеров и маркетплейсов.

Даркстор — это магазин, который работает только с онлайн-заказами и доставкой.

Что такое даркстор

Даркстор — это специальный магазин-склад, который работает только по принципу онлайн-заказов. Прийти и самостоятельно забрать товар из такого магазина не выйдет.

Чаще всего через дарксторы продают товары повседневного спроса:

Продукты питания.

Бытовую химию.

Детские товары.

Товары для животных.

Такая продукция нужна большому числу потребителей, а значит, её доставка окупается. Реже «тёмные магазины» продают электронику, мелкую бытовую технику, одежду и обувь.

Площадь dark store обычно небольшая — до 100 квадратных. метров. Такие магазины расположены в спальных районах города, где живёт много людей. Это позволяет доставлять им продукты быстро — за 15–30 минут.

Бывают и крупные дарксторы — большие склады на окраинах города. Они есть у крупных ретейлеров и маркетплейсов. Например, у сети X5, ВкусВилла и Ozon.

Чтобы организовать работу dark store, нужна мощная система логистики и большое количество торговых точек. Поэтому малому бизнесу бывает тяжело заходить в этот бизнес. Выгодный вариант для них — стать поставщиком крупных дарксторов.

Как работает даркстор

Вместо продавцов в dark store работают сортировщики и сборщики заказов. Как только поступает заказ, они его формируют и отправляют на доставку.

Главная задача сборщика — сделать работу быстро и в точности собрать заказ. Для этого весь товар заранее раскладывается на подписанных стеллажах по определённым правилам.

Товары группируют по категориям. А категории размещают по принципу товарного соседства, то есть учитывают их совместимость. Например, рыбу располагают подальше от молочных продуктов, чтобы последние не впитывали запахи.

Популярные товары располагают неподалёку. А ещё кладут на те полки, откуда комплектовщик легко их достанет. Редкие товары убирают в глубину зала.

Заморозку и продукты, которые не хранятся долго без холодильника, размещают ближе к выходу. Тогда сборщик возьмёт их в последнюю очередь. Так товар не испортится и не потеряет форму, пока доедет до покупателя.

Расположение товара на полках и по разным точкам постоянно корректируют с помощью систем аналитики.

ПРИМЕР Менеджер провёл анализ сбыта и выявил, что в одном из районов города за месяц продали больше картофеля, а в другом — был спрос на стиральный порошок. В следующем месяце товары распределили с учётом этого анализа. В первый магазин завезли больше овощей, во второй — бытовой химии.



Даркстор vs склад: в чём разница

Критерий Даркстор Склад Назначение Используют как торговую точку Используют, чтобы хранить товары Товар Обычно продукты питания и другие товары с высоким спросом Любые товары компании Площадь Сопоставим с магазином. Чаще до 100 кв. м

Склады могут быть площадью от 1 000 до 10 000 и даже 100 000 кв. м Работники Сборщики товаров и доставщики Кладовщики, логисты, администраторы Расположение В жилых кварталах На окраине города или за городом Возможность покупать товар Доступны только онлайн-заказы и доставка Обычно со склада можно купить любой товар оптом или в розницу

Чем даркстор отличается от обычного магазина

Критерий Даркстор Магазин Доступ для покупателей Закрыт Открыт Работники Сборщики товаров и доставщики Продавцы, кассиры, администраторы Способ продажи товара

Только онлайн-заказы и доставка Продажа в самой точке. Как дополнительная опция может работать интернет-магазин

Размещение товара Главный критерий — удобство и быстрота сборки Главный критерий — привлекательность для покупателей

Плюсы и минусы дарксторов для селлеров

Чтобы понять, выгодно ли продавцу сотрудничать с dark store или даже открыть свой, нужно знать все их преимущества.

Плюсы дарксторов

Экономия. Dark store не нужен большой штат продавцов. А вместо торговой точки с ремонтом и торговым оборудованием достаточно арендовать складское помещение. Оно может быть на цокольном этаже жилого дома или в отдельном здании. Такие объекты арендовать дешевле.

Быстрая доставка. Товары в dark store чётко разложены по позициям для удобства сборки. А сами магазины расположены близко к жилым домам. Поэтому опытный комплектовщик собирает заказ за несколько минут, а доставщик привозит его быстрее, чем обычные онлайн-магазины.

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Расположение. Популярные dark store в крупных городах находятся в каждом квартале. Обычные розничные магазины не могут позволить себе такое количество точек на старте.

Охват новой аудитории. Если продавать товары через dark store, о них узнает больше людей. Например, те покупатели, которые всегда делают покупки онлайн.



Новые покупатели увидят ваш товар в тематических подборках или рекомендациях. Например, у Самоката — в разделе «Что ещё пригодится»

Меньше списания товара из-за просрочки. У дарксторов обычно есть современные системы аналитики. Они в режиме онлайн отслеживают скоропортящиеся товары и продукты, у которых скоро заканчивается срок годности. Это помогает продавать такой товар, а не списывать из-за просрочки.

У Ozon fresh есть раздел «Съешьте скорее», где товар, который надо реализовать, продаётся со скидками

Минусы дарксторов

Не подходит для товаров с низким спросом. А также для товаров, которыми редко пользуются. Продукция в дарксторе должна постоянно оборачиваться и приносить доход. Если товар долго лежит на складе, затраты на его продажу не окупятся.

Дарксторы подходят для продуктов питания, канцелярии, бытовой химии, мелких расходных материалов. А вот крупная бытовая техника, мебель, одежда и обувь будут продаваться хуже.

Не подходит для небольших городов. В мелких населённых пунктах люди предпочитают формат магазина у дома нежели онлайн-шопинг. Поэтому dark store больше популярны в мегаполисах.

Есть крупные затраты на обслуживание. Экономию на зарплатах и аренде могут перекрыть другие расходы даркстора. Например, дорогая система складского учёта. А ещё, чтобы оставаться конкурентными, нужно иметь точку практически в каждом районе. Поэтому «тёмные магазины» и открывают в основном крупные ретейлеры. Ведь они могут устроить этот бизнес на своих площадях.

Как продавать товары через дарксторы Ozon

Малый бизнес может пользоваться преимуществами dark store для своей выгоды. Расскажем, как это происходит и что для этого нужно на примере даркстора Ozon fresh.

На момент написания статьи у Ozon fresh более 60 000 000 клиентов и 75 000 пунктов выдачи. Даркстор бесплатно продвигает товары своих поставщиков раз в месяц и даёт им доступ к аналитике. А ещё сам устанавливает цены на товары и размещает на площадке их карточки.

Cотрудничать с площадкой можно в качестве поставщика. Это даёт:

Расширение географии.

Бесплатную рекламу.

Решение вопросов логистики.

Маркетплейс делает акцент на качестве продуктов и их свежести. По этому же принципу он отбирает поставщиков, с которыми будет сотрудничать. Все желающие должны пройти опрос, где подробно описывают свой бизнес:

Направление деятельности.

Возможности поставок: объёмы и суммы.

Уникальность товара.

Систему налогообложения.

Регион и другие параметры.

Опрос недлинный — в нём 19 общих вопросов о вас и вашем товаре

В конце опроса можно приложить коммерческое предложение или презентацию о своём бизнесе. Советуем не пропускать этот раздел, а составить коммерческое предложение. В нём подробно опишите преимущества своего товара, его особенности и регалии. Так менеджеры маркетплейса скорее обратят внимание на вашу анкету.

Как можно описать и представить продукцию — в примере ниже.

ПРИМЕР КФХ «Островок» выращивает рис больше 10 лет. Наша продукция — это лучшие российские сорта, занесённые в реестр селекционных достижений. А также уникальные сорта, которые вывели наши селекционеры. 5 из 7 сортов риса, выращенных по собственной технологии, получили награды на сельскохозяйственных выставках. Все сорта гипоаллергенные, не содержат глютена, соответствуют ГОСТ и отмечены Знаком качества. Используем только минеральные удобрения без пестицидов. Пробы и заключения экспертиз прилагаем. Фасуем и упаковываем продукцию самостоятельно.

