Маркетплейсы не смогут делать скидки: онлайн-площадкам запрещают влиять на цены

Раньше продавцы могли случайно попасть в автоматические акции маркетплейса. Они открывали утром рекламный кабинет и видели большое количество заказов. А причина огромной скидке, когда товар продаётся по цене ниже себестоимости.





Маркетплейс действительно регулировал цены по своему усмотрению. Это приводило к тому, что предприниматели продавали не просто в ноль, а в минус.





Новая мера должна это изменить, потому что теперь можно установить блокировку автоматического участия в акциях.