Маркетплейсы не смогут делать скидки: онлайн-площадкам запрещают влиять на цены

Минпромторг предлагает запретить маркетплейсам участвовать в формировании цен. Назначать скидки на свои товары смогут только продавцы.
Такая инициатива указана в проекте концепции новой национальной модели торговли. С её помощью ведомство хочет решить сразу две глобальные проблемы. Какие именно и как новшество скажется на продавцах — Точка Банк разбирался вместе с экспертом Ольгой Чиновой.
Зачем это нужно
В первую очередь ограничения нужны, чтобы уравнять конкуренцию между традиционной розницей и онлайн-площадками. Сейчас торговать в физических магазинах невыгодно: клиенты идут на маркетплейсы, чтобы сэкономить и купить те же товары со скидками.
В физическом магазине и на сайте бренда куртка стоит 5 599 ₽
А на маркетплейсе — 4 432₽. Выгода составляет 1 167 ₽
На онлайн-площадках действует непрозрачное ценообразование. Финальную цену определяет маркетплейс: он устанавливает скидки разных размеров, чтобы переманить клиентов из интернет-магазинов брендов и торговых центров.
Именно эту тенденцию Минпромторг хочет сломить, запретив маркетплейсам диктовать цены. Это право оставят только за продавцами. Но новая система заработает не сразу.
- На первом этапе площадки начнут согласовывать скидки с продавцами. При этом отказ от акции не должен влиять на условия сотрудничества.
- На втором этапе маркетплейсам полностью запретят участвовать в ценообразовании.
Во вторую очередь инициативой хотят решить конфликт между банками и онлайн-сервисами.
Сейчас платформы предоставляют большие скидки при оплате картами собственных банков, таких как «WB Кошелек» или «Ozon Карта». Из-за этого клиенты меньше пользуются своими обычными банковскими картами — им приходится хранить деньги внутри экосистемы маркетплейса и выбирать конкретный способ оплаты, чтобы сэкономить.
Когда маркетплейсы выведут из процесса ценообразования, скидка не будет зависеть от способа оплаты.
Ozon предлагает оплатить покупки картой собственного банка и заплатить 35 258 ₽ вместо 39 038 ₽, сэкономив 3 780 ₽
Как это повлияет на бизнес
Продажи малого и среднего бизнеса зависят от цифровых платформ. Новая система серьёзно повлияет на схему сотрудничества: маркетплейсам придётся усложнять процессы и договариваться с каждым отдельным продавцом о предоставлении скидки.
Кроме того, возникнет проблема с трафиком. Когда цены на онлайн-площадках сравняются с розницей, часть клиентов может уйти. Отмена скидок может привести к росту цен и увеличению расходов продавцов, в том числе на хранение на складах.