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Маркетплейсы не смогут делать скидки: онлайн-площадкам запрещают влиять на цены

Власти хотят ограничить влияние маркетплейсов на ценообразование — и это хорошая новость для продавцов. 

24.03.2026
3134
3134

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Авторы

Минпромторг предлагает запретить маркетплейсам участвовать в формировании цен. Назначать скидки на свои товары смогут только продавцы. 

Такая инициатива указана в проекте концепции новой национальной модели торговли. С её помощью ведомство хочет решить сразу две глобальные проблемы. Какие именно и как новшество скажется на продавцах — Точка Банк разбирался вместе с экспертом Ольгой Чиновой.

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Зачем это нужно

В первую очередь ограничения нужны, чтобы уравнять конкуренцию между традиционной розницей и онлайн-площадками. Сейчас торговать в физических магазинах невыгодно: клиенты идут на маркетплейсы, чтобы сэкономить и купить те же товары со скидками.

Где дешевле — в интернет-магазине бренда или на маркетплейсе

В физическом магазине и на сайте бренда куртка стоит 5 599 ₽

Где дешевле — в интернет-магазине бренда или на маркетплейсе

А на маркетплейсе — 4 432₽. Выгода составляет 1 167 ₽

На онлайн-площадках действует непрозрачное ценообразование. Финальную цену определяет маркетплейс: он устанавливает скидки разных размеров, чтобы переманить клиентов из интернет-магазинов брендов и торговых центров.

Именно эту тенденцию Минпромторг хочет сломить, запретив маркетплейсам диктовать цены. Это право оставят только за продавцами. Но новая система заработает не сразу.

  • На первом этапе площадки начнут согласовывать скидки с продавцами. При этом отказ от акции не должен влиять на условия сотрудничества.
  • На втором этапе маркетплейсам полностью запретят участвовать в ценообразовании.

Раньше продавцы могли случайно попасть в автоматические акции маркетплейса. Они открывали утром рекламный кабинет и видели большое количество заказов. А причина огромной скидке, когда товар продаётся по цене ниже себестоимости.


Маркетплейс действительно регулировал цены по своему усмотрению. Это приводило к тому, что предприниматели продавали не просто в ноль, а в минус. 

Новая мера должна это изменить, потому что теперь можно установить блокировку автоматического участия в акциях. 

Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Во вторую очередь инициативой хотят решить конфликт между банками и онлайн-сервисами.

Сейчас платформы предоставляют большие скидки при оплате картами собственных банков, таких как «WB Кошелек» или «Ozon Карта». Из-за этого клиенты меньше пользуются своими обычными банковскими картами — им приходится хранить деньги внутри экосистемы маркетплейса и выбирать конкретный способ оплаты, чтобы сэкономить.

Когда маркетплейсы выведут из процесса ценообразования, скидка не будет зависеть от способа оплаты. 

Ozon предлагает оплатить покупки картой собственного банка и заплатить 35 258 ₽ вместо 39 038 ₽, сэкономив 3 780 ₽

Как это повлияет на бизнес

Продажи малого и среднего бизнеса зависят от цифровых платформ. Новая система серьёзно повлияет на схему сотрудничества: маркетплейсам придётся усложнять процессы и договариваться с каждым отдельным продавцом о предоставлении скидки.

Если маркетплейсы не будут влиять не ценообразование — это хорошая новость для продавцов. Можно не переживать насчёт автоакций, попадания в неликвид и ошибок при расчёте минимальной цены.


Раньше было такое правило: если товар не распродаётся и есть долг, например из-за платного хранения, маркетплейс начинает снижать цену. Сначала на 10, 20, 30%, а потом ещё выше. Может случиться так, что в итоге товары будут продаваться за бесценок. 

Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

Кроме того, возникнет проблема с трафиком. Когда цены на онлайн-площадках сравняются с розницей, часть клиентов может уйти. Отмена скидок может привести к росту цен и увеличению расходов продавцов, в том числе на хранение на складах. 

Я не думаю, что клиенты станут меньше пользоваться маркетплейсами, потому что цель продавцов — оставаться конкурентоспособным и продавать, так что рынок адаптируется. Просто будет меньше случаев, когда точно такая же вещь в другом магазине стоит в 10 раз дешевле из-за хитрости площадки.

Ольга Чиноваэксперт по маркетплейсам

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