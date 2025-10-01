С 1 сентября 2025 года меняются правила маркировки пива

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила учёта и документооборота при продаже пива в потребительской упаковке. Они установлены Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2024 года №746 (в редакции от 30 мая 2025 года).

Поэкземплярный учёт

Каждая бутылка или банка пива должна учитываться отдельно по уникальному коду маркировки. Такой порядок обязателен на всех этапах — от производства до розницы и общепита. Приёмка и перемещение товара будут проходить поштучно, что исключает ошибки и пересортицу.

Электронный документооборот (ЭДО)

С 1 сентября 2025 года все операции с пивом оформляются только через универсальный передаточный документ (УПД) в электронном виде. В документ обязательно включаются коды маркировки. Для внутреннего перемещения между точками можно выбрать поэкземплярный или объёмно-сортовой учёт.

Вывод из оборота

Если пиво списывается по причине брака, утилизации или просрочки, информация об этом должна передаваться в систему «Честный ЗНАК».

Подготовка бизнеса

Предпринимателям рекомендуется проверить оборудование и учётные программы, подключиться к оператору ЭДО и обучить сотрудников работе с кодами.

Важно знать