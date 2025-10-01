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С 1 сентября 2025 года меняются правила маркировки пива

С 1 сентября 2025 года на рынке пива произошли серьёзные перемены. Продажа каждой упаковки будет фиксироваться по уникальному коду, а все операции оформляться только в электронном виде. Точка Банк разобрал, что должны учесть предприниматели, чтобы избежать ошибок.

01.10.2025
1541
1541

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов, и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

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Автор

С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые правила учёта и документооборота при продаже пива в потребительской упаковке. Они установлены Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2024 года №746 (в редакции от 30 мая 2025 года).

Поэкземплярный учёт

Каждая бутылка или банка пива должна учитываться отдельно по уникальному коду маркировки. Такой порядок обязателен на всех этапах — от производства до розницы и общепита. Приёмка и перемещение товара будут проходить поштучно, что исключает ошибки и пересортицу.

Электронный документооборот (ЭДО)

С 1 сентября 2025 года все операции с пивом оформляются только через универсальный передаточный документ (УПД) в электронном виде. В документ обязательно включаются коды маркировки. Для внутреннего перемещения между точками можно выбрать поэкземплярный или объёмно-сортовой учёт.

Вывод из оборота

Если пиво списывается по причине брака, утилизации или просрочки, информация об этом должна передаваться в систему «Честный ЗНАК». 

Подготовка бизнеса

Предпринимателям рекомендуется проверить оборудование и учётные программы, подключиться к оператору ЭДО и обучить сотрудников работе с кодами.

Важно знать

  • Приемка товара считается подтверждённой, если ответ из «Честного ЗНАКА» уже получен на этапе отгрузки
  • В случае несоответствия кодов нужно оформить новый или корректировочный документ (УКД)
  • Повреждённые коды перемаркировать нельзя — такие товары подлежат списанию
  • Для пива, произведённого до 1 сентября 2025 года, действуют старые правила
  • УПД необходимо подписывать и направлять в «Честный ЗНАК» не позднее следующего рабочего дня после приёмки

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Маркировка пива с 1 сентября 2025: новые правила учёта и ЭДО — Точка Банк