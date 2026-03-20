Маркировка остатков лёгкой промышленности: 3-я волна завершена

С 2 марта 2026 года закончилась маркировка остатков по 3-й волне. Заказать и ввести в оборот коды с типом «Остатки» больше нельзя.
Бизнесу важно учитывать: если не успели — оформить такие коды уже не получится.
Ранее государство расширило перечень товаров лёгкой промышленности с обязательной маркировкой. Из-за этого предпринимателям нужно было промаркировать складские остатки.
С 1 января 2026 года действует жёсткое правило — немаркированные остатки продавать нельзя. Даже если товар давно закуплен, без кода он вне закона. До 1 марта 2026 года участники оборота должны были завершить весь процесс: описать товары, заказать коды и ввести их в оборот.
Если код не ввели в оборот вовремя, он аннулируется. При этом коды, оформленные по короткому составу, можно использовать до 1 ноября 2028 года. После этой даты они также перестанут действовать.
Если набор промаркирован до конца 2025 года, его можно продавать без ограничений, даже если внутри есть немаркированные товары. Но при расформировании такого набора остатки нужно промаркировать в течение 10 дней.