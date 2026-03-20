Маркировка остатков лёгкой промышленности: 3-я волна завершена

С 2 марта 2026 года закончилась маркировка остатков по 3-й волне. Заказать и ввести в оборот коды с типом «Остатки» больше нельзя.

Бизнесу важно учитывать: если не успели — оформить такие коды уже не получится.

Ранее государство расширило перечень товаров лёгкой промышленности с обязательной маркировкой. Из-за этого предпринимателям нужно было промаркировать складские остатки.

С 1 января 2026 года действует жёсткое правило — немаркированные остатки продавать нельзя. Даже если товар давно закуплен, без кода он вне закона. До 1 марта 2026 года участники оборота должны были завершить весь процесс: описать товары, заказать коды и ввести их в оборот.

Если код не ввели в оборот вовремя, он аннулируется. При этом коды, оформленные по короткому составу, можно использовать до 1 ноября 2028 года. После этой даты они также перестанут действовать.