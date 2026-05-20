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Штрафы за продажу табака с 1 сентября 2026 года

20.05.2026
203
203

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Работайте с «Честным ЗНАКОМ» без стресса

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Автор

С 1 сентября 2026 года для розничной торговли вступают в силу новые штрафы за нарушения при продаже табачной и никотинсодержащей продукции. Поправки в КоАП ужесточают контроль за рынком: теперь даже ошибки при продаже могут привести к автоматическому начислению штрафов для бизнеса.

Штрафы будут применять как к компаниям, так и к предпринимателям. Поэтому бизнесу уже сейчас стоит проверить процессы учёта, маркировки и контроля остатков.

Согласно Федеральному закону от 02.05.2026 №120-ФЗ:

Если не зарегистрировались в системе мониторинга «Честный ЗНАК» и за месяц продали больше 10 единиц через одну кассу — штраф 50 000 ₽.

За нарушение ценовых ограничений штрафы зависят от объёма продаж за месяц на точке:

  • до 100 единиц — 5 000 ₽; 
  • 101–1 000 единиц — 50 000 ₽;
  • более 1 000 единиц — 500 000 ₽.

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Штрафы за продажу табака с 1 сентября 2026 года: новые требования и размеры штрафов — Точка Банк