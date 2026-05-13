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Маркировка в июне 2026 года: новые правила для кофе и морепродуктов

13.05.2026
49
49

Упростим работу с маркировкой

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Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Упростим работу с маркировкой

Продвинутый ЭДО от Точка Банк ускоряет передачу кодов маркировки: пара кликов — и УПД уже у партнёра
Оставить заявку

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Попробуйте ЭДО от 0 ₽

Автор

С июня 2026 года начнётся новый этап обязательной маркировки товаров. Изменения затронут производителей, импортёров, оптовые компании и продавцов.

Кофе и цикорий — старт третьего этапа маркировки

С 1 июня 2026 года начинается третий этап обязательной маркировки кофе и цикория в потребительской упаковке.

Теперь производителям и импортёрам нужно:

  • зарегистрировать товары в системе маркировки; 
  • заказать коды Data Matrix; 
  • нанести коды на упаковку; 
  • передать сведения о вводе продукции в оборот.

Без маркировки выпускать такую продукцию в продажу будет нельзя.

Морепродукты — вводится поэкземплярный учёт

С 1 июня 2026 года для морепродуктов вводится поэкземплярный учёт.

Это значит, что участники оборота должны будут передавать данные по каждой единице товара при смене собственника. Также потребуется сообщать в систему маркировки о выводе продукции из оборота — независимо от причины.

Что важно сделать бизнесу заранее

Компаниям стоит заранее проверить:

  • подключён ли электронный документооборот; 
  • поддерживает ли учётная система работу с маркировкой; 
  • готово ли оборудование для печати и сканирования кодов; 
  • настроена ли работа с системой «Честный ЗНАК».

Если подготовиться заранее, можно избежать ошибок, задержек в поставках и штрафов.

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Маркировка кофе и морепродуктов с 1 июня 2026 года: новые правила, сроки и требования — Точка Банк