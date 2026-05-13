Маркировка в июне 2026 года: новые правила для кофе и морепродуктов

С июня 2026 года начнётся новый этап обязательной маркировки товаров. Изменения затронут производителей, импортёров, оптовые компании и продавцов.
Кофе и цикорий — старт третьего этапа маркировки
С 1 июня 2026 года начинается третий этап обязательной маркировки кофе и цикория в потребительской упаковке.
Теперь производителям и импортёрам нужно:
- зарегистрировать товары в системе маркировки;
- заказать коды Data Matrix;
- нанести коды на упаковку;
- передать сведения о вводе продукции в оборот.
Без маркировки выпускать такую продукцию в продажу будет нельзя.
Морепродукты — вводится поэкземплярный учёт
С 1 июня 2026 года для морепродуктов вводится поэкземплярный учёт.
Это значит, что участники оборота должны будут передавать данные по каждой единице товара при смене собственника. Также потребуется сообщать в систему маркировки о выводе продукции из оборота — независимо от причины.
Что важно сделать бизнесу заранее
Компаниям стоит заранее проверить:
- подключён ли электронный документооборот;
- поддерживает ли учётная система работу с маркировкой;
- готово ли оборудование для печати и сканирования кодов;
- настроена ли работа с системой «Честный ЗНАК».
Если подготовиться заранее, можно избежать ошибок, задержек в поставках и штрафов.