Маркировка в июне 2026 года: новые правила для кофе и морепродуктов

С июня 2026 года начнётся новый этап обязательной маркировки товаров. Изменения затронут производителей, импортёров, оптовые компании и продавцов.

Кофе и цикорий — старт третьего этапа маркировки

С 1 июня 2026 года начинается третий этап обязательной маркировки кофе и цикория в потребительской упаковке.

Теперь производителям и импортёрам нужно:

зарегистрировать товары в системе маркировки;

заказать коды Data Matrix;

нанести коды на упаковку;

передать сведения о вводе продукции в оборот.

Без маркировки выпускать такую продукцию в продажу будет нельзя.

Морепродукты — вводится поэкземплярный учёт

С 1 июня 2026 года для морепродуктов вводится поэкземплярный учёт.

Это значит, что участники оборота должны будут передавать данные по каждой единице товара при смене собственника. Также потребуется сообщать в систему маркировки о выводе продукции из оборота — независимо от причины.

Что важно сделать бизнесу заранее

Компаниям стоит заранее проверить:

подключён ли электронный документооборот;

поддерживает ли учётная система работу с маркировкой;

готово ли оборудование для печати и сканирования кодов;

настроена ли работа с системой «Честный ЗНАК».