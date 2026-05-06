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Маркировку рыбной продукции расширят с 2027 года

06.05.2026
141
141

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Минпромторг предложил расширить перечень рыбной продукции, подлежащей обязательной маркировке. Проект постановления уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает ВАРПЭ. Речь идёт о товарах в потребительской упаковке.

В список планируют включить замороженную рыбу, филе и фарш. Также маркировка может затронуть мороженых ракообразных, моллюсков и готовую рыбную продукцию. Это расширит контроль за оборотом таких товаров.

Согласно проекту изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Обязательная маркировка для новых категорий начнёт действовать с 1 февраля 2027 года. Общественное обсуждение продлится до 15 мая.

Параллельно продолжается эксперимент по маркировке замороженной продукции и полуфабрикатов. Он стартовал 24 ноября 2025 года и продлится до 31 августа 2026 года. В него уже включены почти все указанные категории, кроме замороженной рыбы, — для неё маркировку предлагают ввести впервые.

Кроме рыбной продукции, эксперимент охватывает и другие товары. В перечень входят мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы. Также туда включён лёд, в том числе фруктовый.

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