Яндекс Маркет меняет правила: обзор всех изменений за апрель и май 2026 года

В апреле на маркетплейсе вступили в силу важные изменения. В частности, для недорогих компактных товаров ввели фиксированный тариф, а ещё весь ассортимент перераспределили по категориям.
На этом нововведения не заканчиваются: 1 мая продавцов ждёт новая порция правил. Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разбирались, что уже повлияло и что ещё повлияет на работу продавцов.
Обзор важных изменений за апрель 2026
С 1 апреля площадка изменила оферту и тем самым скорректировала правила работы. Разбираем самые важные.
Сроки расторжения договора
Для продавцов, работающих по моделям FBY, FBS и «Экспресс», срок не изменили — он составляет шесть месяцев. Изменения коснулись остальных схем.
- Для DBS при фактическом оказании услуг Маркетом срок расторжения составил 40 календарных дней. Это нужно, чтобы продавец успел завершить оформленные заказы, сделать расчёты и провести возвраты.
- Для FBS, FBY, DBS и «Экспресс» без фактического оказания услуг Маркетом — 15 календарных дней.
Детализированные категории товаров
Категории, которые выбирают продавцы при создании карточки, стали более подробными. Площадка утверждает: это нужно, чтобы покупатели быстрее находили нужные товары. Например, категорию «Колье» поделили на «Бижутерные бусы», «Колье», «Чокеры» и «Чётки».
Система автоматически перенесла товары в новые категории. Если возникли ошибки, продавцы могут поменять категорию вручную. А вот с аналитикой всё сложнее: если товар попал в новую категорию, то старая статистика пропала.
Есть ещё один нюанс. После смены категории тарифы на некоторые товары изменились: причём как в меньшую, так и в большую сторону. Так, если товар продавался по схеме FBY в категории «Кофеварки и кофемашины» по ставке 31%, а после переноса попал в «Капсульные кофемашины», то тариф составит уже 37%.
Фиксированный тариф
Для товаров до 300 ₽ и объёмом до 5 литров ввели выгодный тариф до конца 2026 года, но только для схем FBY и FBS:
- FBY — 35%;
- FBS — 42%.
В процент уже включена плата за размещение товара на платформе, доставку до клиента, среднюю милю, а при возврате или невыкупе — плату за обработку на складе и обратную доставку. Но другие специальные предложения для дешёвых и компактных товаров действовать не будут, в том числе и сниженный тариф для товаров из категории «Красота».
При работе по FBS продавец может получить дополнительную скидку до 7% при условии быстрой отгрузки. При расчёте система учитывает среднее время отгрузки магазина за неделю. Отгрузка до 36 часов даёт скидку 4%, а до 28 часов — 7%.
Важный момент: за приём и перевод платежей покупателей продавец по-прежнему платит отдельно. С 1 марта ставка составляет от 1,6 до 3,3% в зависимости от графика выплат.
Тариф средней мили
Яндекс Маркет берёт плату за обработку, упаковку и комплектацию заказов на складе и доставку до покупателя. Этот комплекс услуг называют средней милей. Плата за неё зависит от объёма товара в литрах.
Тариф средней мили обновили в апреле. Он действует для FBY и FBS (кроме небольших товаров до 300 ₽), возвратов и невыкупов по DBS и «Экспресс». Всего произошло три изменения:
- Вместо трёх ценовых диапазонов ввели четыре.
- Снизили стоимость доставки товаров выше 1 литра.
- Добавили максимальную цену услуги — не более 5 500 ₽.
|Объём товара
|Ставка
|До 1 литра
|80 ₽
|От 1,001 до 30 литров
|80 ₽ за первый литр и по 9 ₽ за каждый дополнительный
|От 30,001 до 200 литров
|80 ₽ за первый литр, по 9 ₽ с 1 по 30 литр и по 7 ₽ с 30 по 200 литр
|От 200,001 литра
|80 ₽ за первый литр, по 9 ₽ с 1 по 30 литр, по 7 ₽ с 30 по 200 литр и по 5 ₽ за каждый литр после 200
Маркировка «Честный ЗНАК»
Если товар размещён в категории «Чай и чайные напитки» и произведён или ввезён в Россию после 1 апреля, то он подлежит обязательной маркировке «Честный ЗНАК». В числе таких позиций:
- чай с добавками или без них;
- мате или парагвайский чай;
- растения для приготовления напитков: сушёные, целые, измельчённые, дроблёные или молотые;
- экстракты, эссенции из чая и готовые продукты;
- продукты для создания напитков.
Если привезти такой товар на склад Яндекс Маркета без маркировки или с маркировкой, но заранее не передать коды площадке, то его не примут.
Таблица размеров
Теперь продавцы могут самостоятельно создавать и редактировать таблицы размеров для своих товаров. Для этого перейдите в раздел Товары → Таблицы размеров. После того как сетка будет готова, выберите нужную таблицу в карточке товара и укажите размер.
Доставка Деловыми Линиями для DBS
Стоимость доставки Деловыми Линиями разрешили делить с покупателями. Продавец сам устанавливает формат оплаты: он может взять стоимость доставки на себя, оплатить только часть суммы или поручить оплату доставки клиенту.
Новые сортировочные центры
Маркетплейс открыл новые сортировочные центры в Иркутске, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке. Продавцы могут делать отгрузки в своих городах с 12:00 до 19:00. На склад принимают товары весом до 200 кг, размером до 250 см × 250 см × 300 см и с суммой длин сторон до 500 см.
Возврат из сортцентров
Чтобы забрать возвраты из сортировочного центра, документы больше не понадобятся — их заменили электронной заявкой. Создать её нужно в разделе Возвраты и невыкупы → Создать заявку. А потом отправить курьеру, который приедет за товарами.
В электронной заявке будет вся важная информация: номер заявки, адрес сортцентра, QR-код и данные получателя для подтверждения личности.
Сниженный тариф на детские товары
Продавцы детских товаров теперь могут подключить сниженный тариф — от 9 до 16% за размещение в зависимости от схемы работы. Для этого нужно купить подписку в личном кабинете: «Лайт» за 6 990 ₽ в месяц или «Медиум» за 16 990 ₽ в месяц. В разные тарифы входят разные дополнительные опции.
Новая сводка
На главную страницу личного кабинета добавили новую сводку с ключевыми показателями бизнеса. Опция заработала в тестовом режиме и пока доступна не всем продавцам. Если сводка покажется неудобной, продавец может вернуться к старой версии личного кабинета.
Промокод с фиксированной скидкой
Продавцам дали возможность делать новые промокоды — с финальной суммой скидки в рублях (например на 500 ₽), а не в процентах. Создать его можно в разделе Продвижение → Акции.
Обзор важных изменений с 1 мая
С 1 мая произойдут другие изменения. Вот что нужно знать продавцам.
Скидка за баллы
Продавцам начнут списывать баллы в счёт платы за доставку (среднюю милю). Всё будет происходить автоматически. Главное, чтобы на балансе были баллы Маркета. Детализация отобразится в отчёте по стоимости услуг и других документах, на странице баллов Маркета и на странице каждого заказа.
Сниженный тариф для товаров для красоты
Маркетплейс продлил действие специальных условий до конца 2026 года. Так, для товаров из категории «Красота» ставка по-прежнему составит от 5% за размещение.
Но нужно вручную включить сниженный тариф до 30 апреля. Делается это на странице подписки в личном кабинете. Саму подписку покупать не нужно — просто активируйте ползунок в правом блоке «Сниженный тариф». Это бесплатно.
Если не успеете включить тариф до 30 апреля, с 1 мая начнёте оплачивать обычный. Но до тех пор, пока не подключите сниженную ставку.
Маркировка «Честный ЗНАК»
С 1 мая стартует новый этап в системе маркировки.
- Строительные материалы больше нельзя будет поставлять без кодов.
- Вводится обязательная маркировка для радиоэлектроники.
- Вводится обязательная маркировка для некоторых сладостей: кондитерских изделий из сахара, но без какао, а также хлебобулочных и кондитерских изделий с подслащивающими добавками, произведёнными с 1 мая 2026 года.
Эти товары не примут на склад без кодов «Честный ЗНАК».