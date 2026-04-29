Яндекс Маркет меняет правила: обзор всех изменений за апрель и май 2026 года

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

В апреле на маркетплейсе вступили в силу важные изменения. В частности, для недорогих компактных товаров ввели фиксированный тариф, а ещё весь ассортимент перераспределили по категориям.

На этом нововведения не заканчиваются: 1 мая продавцов ждёт новая порция правил. Точка Банк вместе с экспертом по маркетплейсам Ольгой Чиновой разбирались, что уже повлияло и что ещё повлияет на работу продавцов.

Обзор важных изменений за апрель 2026

С 1 апреля площадка изменила оферту и тем самым скорректировала правила работы. Разбираем самые важные.

Сроки расторжения договора

Для продавцов, работающих по моделям FBY, FBS и «Экспресс», срок не изменили — он составляет шесть месяцев. Изменения коснулись остальных схем.

Для DBS при фактическом оказании услуг Маркетом срок расторжения составил 40 календарных дней. Это нужно, чтобы продавец успел завершить оформленные заказы, сделать расчёты и провести возвраты.

Для FBS, FBY, DBS и «Экспресс» без фактического оказания услуг Маркетом — 15 календарных дней.

Детализированные категории товаров

Категории, которые выбирают продавцы при создании карточки, стали более подробными. Площадка утверждает: это нужно, чтобы покупатели быстрее находили нужные товары. Например, категорию «Колье» поделили на «Бижутерные бусы», «Колье», «Чокеры» и «Чётки».

Система автоматически перенесла товары в новые категории. Если возникли ошибки, продавцы могут поменять категорию вручную. А вот с аналитикой всё сложнее: если товар попал в новую категорию, то старая статистика пропала.

Есть ещё один нюанс. После смены категории тарифы на некоторые товары изменились: причём как в меньшую, так и в большую сторону. Так, если товар продавался по схеме FBY в категории «Кофеварки и кофемашины» по ставке 31%, а после переноса попал в «Капсульные кофемашины», то тариф составит уже 37%.

Фиксированный тариф

Для товаров до 300 ₽ и объёмом до 5 литров ввели выгодный тариф до конца 2026 года, но только для схем FBY и FBS:

FBY — 35%;

FBS — 42%.

В процент уже включена плата за размещение товара на платформе, доставку до клиента, среднюю милю, а при возврате или невыкупе — плату за обработку на складе и обратную доставку. Но другие специальные предложения для дешёвых и компактных товаров действовать не будут, в том числе и сниженный тариф для товаров из категории «Красота».

ПРИМЕР Магазин продаёт набор ручек стоимостью 240 ₽ по модели FBY, значит, он заплатит Яндекс Маркету комиссию 84 ₽.

При работе по FBS продавец может получить дополнительную скидку до 7% при условии быстрой отгрузки. При расчёте система учитывает среднее время отгрузки магазина за неделю. Отгрузка до 36 часов даёт скидку 4%, а до 28 часов — 7%.

Важный момент: за приём и перевод платежей покупателей продавец по-прежнему платит отдельно. С 1 марта ставка составляет от 1,6 до 3,3% в зависимости от графика выплат.

Тариф средней мили

Яндекс Маркет берёт плату за обработку, упаковку и комплектацию заказов на складе и доставку до покупателя. Этот комплекс услуг называют средней милей. Плата за неё зависит от объёма товара в литрах.

Тариф средней мили обновили в апреле. Он действует для FBY и FBS (кроме небольших товаров до 300 ₽), возвратов и невыкупов по DBS и «Экспресс». Всего произошло три изменения:

Вместо трёх ценовых диапазонов ввели четыре.

Снизили стоимость доставки товаров выше 1 литра.

Добавили максимальную цену услуги — не более 5 500 ₽.

Объём товара Ставка До 1 литра 80 ₽ От 1,001 до 30 литров 80 ₽ за первый литр и по 9 ₽ за каждый дополнительный От 30,001 до 200 литров 80 ₽ за первый литр, по 9 ₽ с 1 по 30 литр и по 7 ₽ с 30 по 200 литр От 200,001 литра 80 ₽ за первый литр, по 9 ₽ с 1 по 30 литр, по 7 ₽ с 30 по 200 литр и по 5 ₽ за каждый литр после 200

Маркировка «Честный ЗНАК»

Если товар размещён в категории «Чай и чайные напитки» и произведён или ввезён в Россию после 1 апреля, то он подлежит обязательной маркировке «Честный ЗНАК». В числе таких позиций:

чай с добавками или без них;

мате или парагвайский чай;

растения для приготовления напитков: сушёные, целые, измельчённые, дроблёные или молотые;

экстракты, эссенции из чая и готовые продукты;

продукты для создания напитков.

Если привезти такой товар на склад Яндекс Маркета без маркировки или с маркировкой, но заранее не передать коды площадке, то его не примут.

Таблица размеров

Теперь продавцы могут самостоятельно создавать и редактировать таблицы размеров для своих товаров. Для этого перейдите в раздел Товары → Таблицы размеров. После того как сетка будет готова, выберите нужную таблицу в карточке товара и укажите размер.

Доставка Деловыми Линиями для DBS

Стоимость доставки Деловыми Линиями разрешили делить с покупателями. Продавец сам устанавливает формат оплаты: он может взять стоимость доставки на себя, оплатить только часть суммы или поручить оплату доставки клиенту.

Новые сортировочные центры

Маркетплейс открыл новые сортировочные центры в Иркутске, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке. Продавцы могут делать отгрузки в своих городах с 12:00 до 19:00. На склад принимают товары весом до 200 кг, размером до 250 см × 250 см × 300 см и с суммой длин сторон до 500 см.

Возврат из сортцентров

Чтобы забрать возвраты из сортировочного центра, документы больше не понадобятся — их заменили электронной заявкой. Создать её нужно в разделе Возвраты и невыкупы → Создать заявку. А потом отправить курьеру, который приедет за товарами.

В электронной заявке будет вся важная информация: номер заявки, адрес сортцентра, QR-код и данные получателя для подтверждения личности.

Сниженный тариф на детские товары

Продавцы детских товаров теперь могут подключить сниженный тариф — от 9 до 16% за размещение в зависимости от схемы работы. Для этого нужно купить подписку в личном кабинете: «Лайт» за 6 990 ₽ в месяц или «Медиум» за 16 990 ₽ в месяц. В разные тарифы входят разные дополнительные опции.

Новая сводка

На главную страницу личного кабинета добавили новую сводку с ключевыми показателями бизнеса. Опция заработала в тестовом режиме и пока доступна не всем продавцам. Если сводка покажется неудобной, продавец может вернуться к старой версии личного кабинета.

Промокод с фиксированной скидкой

Продавцам дали возможность делать новые промокоды — с финальной суммой скидки в рублях (например на 500 ₽), а не в процентах. Создать его можно в разделе Продвижение → Акции.

Обзор важных изменений с 1 мая

С 1 мая произойдут другие изменения. Вот что нужно знать продавцам.

Скидка за баллы

Продавцам начнут списывать баллы в счёт платы за доставку (среднюю милю). Всё будет происходить автоматически. Главное, чтобы на балансе были баллы Маркета. Детализация отобразится в отчёте по стоимости услуг и других документах, на странице баллов Маркета и на странице каждого заказа.

Сниженный тариф для товаров для красоты

Маркетплейс продлил действие специальных условий до конца 2026 года. Так, для товаров из категории «Красота» ставка по-прежнему составит от 5% за размещение.

Но нужно вручную включить сниженный тариф до 30 апреля. Делается это на странице подписки в личном кабинете. Саму подписку покупать не нужно — просто активируйте ползунок в правом блоке «Сниженный тариф». Это бесплатно.

Если не успеете включить тариф до 30 апреля, с 1 мая начнёте оплачивать обычный. Но до тех пор, пока не подключите сниженную ставку.

Маркировка «Честный ЗНАК»

С 1 мая стартует новый этап в системе маркировки.

Строительные материалы больше нельзя будет поставлять без кодов.

Вводится обязательная маркировка для радиоэлектроники.

Вводится обязательная маркировка для некоторых сладостей: кондитерских изделий из сахара, но без какао, а также хлебобулочных и кондитерских изделий с подслащивающими добавками, произведёнными с 1 мая 2026 года.