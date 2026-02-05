Что такое контент-план и как его составить

Хаотичное составление контент-плана или его полное отсутствие не приносит бизнесу денег. Контент важно подстраивать под каждую площадку, регулярно анализировать и планировать. Разбираемся, как контент-план может работать на рост аудитории и увеличение прибыли.
Что такое контент-план
Контент-план — это таблица с графиком выхода публикаций на неделю, месяц или год. Чаще всего в таблице фиксируют четыре пункта:
- Дату выхода публикации.
- Темы и идеи.
- Вид контента.
- Площадки для размещения.
Можно вести один общий план на все каналы или делать отдельные контент-планы под каждую площадку, чтобы лучше учитывать алгоритмы и ожидания аудитории. Например, под VK, Телеграм, Яндекс Дзен, RuTube, vc.ru и блог на сайте компании.
Пример контент-плана
|Дата выхода
|Темы и идеи
|Вид контента
|Площадки
|02.02
|Нативный пост о «Плюсах аутсорсинга бухгалтерии» с подводкой к акции по бесплатному обслуживанию на специальных условиях
|Продающий контент
|Телеграм
|06.02
|Статья на тему «Как выстроить бизнес‑процессы и сократить операционную нагрузку»
|Полезный контент
|vc.ru
|04.02
|Вертикальное видео с ироничными подписями на тему «Как я думал, что работает бизнес / Как он реально работает»
|Развлекательный контент
|RuTube
Зачем нужен контент-план
Контент-план нужен, чтобы работа с публикациями была понятной, регулярной и не отнимала лишнее время. Вот чем он поможет:
- Навести порядок в работе с контентом. Понимать, когда и что выходит, где лежат материалы и на каком этапе каждая задача.
- Публиковать регулярно. Выходить с постами по графику, а не время от времени.
- Понимать, что работает лучше. Смотреть, какие публикации вызывают отклик у аудитории, а какие — нет.
- Экономить время. Заранее продумывать темы, не повторяться.
- Сбалансировать контент. Чередовать разные типы постов: продающие, экспертные и развлекательные.
А чтобы контент-план работал на продажи, бизнес должен быть официально зарегистрирован с самого начала.
Какие виды контента существуют
Чтобы аудитория не теряла интерес к продукту или компании, контент должен быть разным. Ниже — пять основных форматов.
Полезный контент
Полезный контент — это публикации, которые дают полезную информацию и помогают решить актуальные проблемы подписчиков и потенциальных клиентов, поэтому такие посты сохраняют и репостят.
Сюда относятся:
- Обучающий контент.
- Ответы на часто задаваемые вопросы.
- Лайфхаки и советы.
- Подборки и списки.
Посмотрите пример поста в телеграм-канале Точка Банк, где демонстрируется калькулятор НДС для УСН. Прямо в посте есть видеоинструкция, как пользоваться инструментом.
Продающий контент
Продающий контент помогает подписчику принять решение о покупке и подводит его к конкретному действию: заявке, заказу или обращению в компанию.
Сюда относятся:
- Анонсы акции или распродажи.
- Информация о скидках.
- Сообщения о спецпредложениях.
- Обзоры ассортимента.
Посмотрите пример, как Точка Банк упаковывает предложения по кредитам в креативный визуал.
Репутационный контент
Репутационный контент повышает лояльность к бренду, подтверждает экспертность компании и помогает объяснить уникальное торговое предложение.
Сюда относятся:
- Отзывы о компании, товарах или услугах.
- Кейсы.
- Информация о преимуществах компании перед конкурентами.
- Новости компании.
- Посты с отработкой негатива и возражений клиентов.
Например, Точка Банк выпускал вот такие посты о своём документальном фильме «Бизнесу быть!»
Развлекательный контент
Развлекательный контент — помогает вызвать положительные эмоции, повысить лояльность и дать подписчику возможность отдохнуть.
Сюда относятся:
- Мемы из сферы вашего бизнеса.
- Развлекательные видео.
- Интересные факты.
- Смешные цитаты.
Ещё один пример из телеграм-канала Точка Банк — видео о том, как наша сотрудница помогла клиентке сдать декларацию прямо перед родами. Такими историями хочется делиться.
Вовлекающий контент
Вовлекающий контент — повышает вовлечённость и количество подписчиков, потому что мотивирует ставить лайки, писать комментарии, репостить и подписываться на сообщество компании.
Сюда относятся:
- Игры.
- Розыгрыши.
- Опросы.
- Квизы.
- Викторины.
Пример вовлекающей активности — Точка Банк вместе с Универмагом провели розыгрыш обвесов-утконосов.
Типы контент-планов
Контент-план можно оформить в разных форматах — выбор зависит от размера команды и процессов работы.
Таблицы
Этот формат контент-плана используют чаще всего. Такой план работает как календарь: в нём видно, где, когда и какие посты выйдут, а при необходимости — все детали по каждой публикации.
Рубрикаторы
В рубрикаторе посты распределены по рубрикам, у каждой — свой заголовок. Далее по очереди их берут в работу, удаляют опубликованные и добавляют новые, не забывая чередовать рубрики.
Канбан-доски
Такой формат удобен для редакций и больших команд, где у публикаций есть несколько этапов подготовки и согласования. Вести канбан-доску можно в сервисах для работы по канбан-методу. Например, в Kaiten.
Как составить контент-план
Разработать контент-план можно за семь шагов.
Шаг 1. Определение целей
Контент-план опирается на контент-стратегию и должен отражать цели компании, бренда или блогера: продажи, рост узнаваемости, формирование экспертности или общение с аудиторией. При планировании нужно сразу понимать, каких результатов вы ждёте.
Например, если блогер хочет продавать курсы, в контент-плане будут преобладать образовательные посты и отзывы клиентов. А если стример нацелен на рост аудитории, в плане появятся регулярные стримы по расписанию и коллаборации с другими авторами.
Шаг 2. Анализ целевой аудитории
Анализ ЦА помогает понять, какой контент публиковать и для кого. Нужно изучить общие характеристики аудитории: пол, возраст, семейное положение, город проживания и так далее.
Для анализа используют статистику соцсетей и сайта, сервисы для поиска и анализа аудитории, инструменты аналитики, исследование поисковых запросов, а также опросы и интервью клиентов. Также можно воспользоваться бесплатным сервисом Точка Банк.
Шаг 3. Исследование конкурентов
Изучите конкурентов: какие площадки они выбирают, что публикуют и как на это реагируют подписчики. Это поможет понять, где сосредоточена ваша аудитория, какие темы заходят, а какие остаются без внимания.
Также анализ поможет выстроить собственный стиль, не копируя чужие решения.
Шаг 4. Выбор платформы
Выбор площадки зависит от цели бизнеса, аудитории, формата контента и ресурсов компании. Допустим, для общения с клиентами подойдёт сообщество в соцсети, для экспертных материалов — блог или интернет-издания.
В зависимости от площадки публикации могут выходить каждый день или раз в неделю. Вертикальные видео, как правило, публикуют ежедневно, а статьи — примерно 1–2 раза в неделю. Также можно заниматься кросспостингом, адаптируя контент под каждую площадку.
Шаг 5. Генерация идей
Нужно продумать форматы, рубрики и темы. На старте достаточно нескольких форматов, со временем можно добавлять постоянные и ситуативные публикации. Записывать стоит все идеи, чтобы был материал на будущее.
Шаг 6. Написание плана и определение ответственных
Итак, контент-план можно составить в виде таблицы, рубрикатора или канбан-доски. Главное, чтобы документ был удобным и понятным для всей команды.
Важно назначить ответственных. Например, один человек ищет фактуру, другой отвечает за визуал, третий публикует материалы по графику.
Шаг 7. Анализ и корректировка
Анализируйте посты каждую неделю и месяц: что сработало, что нет. Корректируйте план по фактическим результатам.
Отклик аудитории на контент видно по таким показателям:
- Лиды.
- Конверсия.
- Вовлечённость.
- Органический трафик.
Инструменты для создания контент-плана
Шаблонов контент-плана в интернете много, главное — выбрать удобный. Чтобы ускорить работу, при составлении контент-плана можно подключать нейросети.
Для создания контент-плана можно использовать:
- Яндекс Документы.
- Google-таблицы.
- Таск-менеджеры.
- Сервисы для создания интеллект-карт (mind maps).
Где брать идеи для контента
Генерировать идеи помогут общение с аудиторией, анализ конкурентов и специализированные сервисы.
Обратная связь от аудитории
Обратная связь помогает понять интересы аудитории, найти идеи для новых публикаций и улучшить контент.
Для этого нужно регулярно задавать вопросы, читать и анализировать комментарии, отвечать на них отдельными публикациями.
Анализ конкурентов
Анализ конкурентов помогает понять, что уже интересно аудитории и какие форматы ещё можно раскрыть у себя.
Для этого изучают популярные материалы конкурентов, читают комментарии и отзывы. А также смотрят, как они вовлекают аудиторию и где у них слабые места.
Использование специализированных сервисов
Сервисы помогают генерировать идеи для контента под разные задачи и ниши.
Они собирают и анализируют данные из поисковых запросов, медиа, соцсетей и трендов, подсказывают актуальные темы, ключевые слова и направления для развития контента.
Например, в Яндекс Вордстат можно посмотреть популярные запросы в вашей нише.
Проблемы при составлении контент-плана
Чтобы контент-план давал результат, нужно убрать три ключевые проблемы.
Отсутствие системности
Если публиковать посты хаотично и без привязки ко времени и датам, то подписчикам сложно понять, что, когда и зачем выходит. Решение — заранее определить рубрики, пометить их хештегами и выпускать по расписанию.
Нехватка аналитики
Без аналитики заниматься контент-маркетингом опасно. В итоге публикации не работают на цели бизнеса, а команда не может объяснить ценность своей работы.
Чтобы избежать этого, важно заранее определить цель, подобрать подходящие инструменты и договориться, по каким показателям оценивать результат.
Недостаточная гибкость
Рискованно составлять контент-план на полгода или год без пересмотра рубрик и идей, так как за это время меняется повестка и появляются сильные инфоповоды.
Если придерживаться жёсткого контент-плана, можно замедлить рост аудитории и снизить её вовлечённость.