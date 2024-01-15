Как открыть пекарню

В статье — пошаговая инструкция с советами по выбору места и оборудования, найму сотрудников и поиску поставщиков. А также список документов, без которых можно получить штраф.

Со статьёй нам помогала Елена Буткова — эксперт по управлению бизнесом в индустрии общественного питания из Волгограда.

Коротко До старта понадобится пакет документов: лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, уведомление в Роспотребнадзор, план производственного контроля, медкнижки, договоры на дезинсекцию, вывоз отходов, лабораторные исследования и другие. А ещё — декларация соответствия на продукцию и оборудованный уголок потребителя.

Чтобы открыть пекарню, нужно определиться с форматом, найти проходимое место и оборудовать помещение по СанПиН и правилам пожарной безопасности. Можно начать с франшизы — тогда вы получите готовые процессы и рецепты. Или строить свой бренд — с полной свободой в ассортименте и ценах.

Франшиза или собственная пекарня

И у того и у другого варианта есть свои плюсы и минусы: стоит их рассмотреть.

Франшиза пекарни

Плюсы:

Всё по стандарту . Франшиза предоставляет готовый . Франшиза предоставляет готовый бизнес-план , это упрощает начало работы. Вам не нужно разрабатывать всё с нуля — и процессы, и рецепты уже определены.

Компания с именем . У вас сразу будут клиенты, так как вы начнёте работать под брендом, который успел зарекомендовать себя на рынке.

Поддержка и обучение. Франчайзер приведёт вас в бизнес за руку. Поможет найти удачную локацию, расскажет о том, как выпекать и продавать булочки, даст контакты проверенных поставщиков.

Минусы:

Паушальный взнос и роялти . Чтобы начать бизнес под чужим брендом, нужно купить право на это. А потом каждый месяц отчислять владельцам 5–7% от прибыли.

Меньше свободы . Вы ограничены стандартами франшизы, что может мешать воплощению ваших собственных идей. Например, вы не сможете менять меню и цены.

«Внутривидовая» конкуренция. Если в соседнем квартале откроется ещё одна пекарня от того же франчайзера, часть ваших клиентов уйдёт туда — и прибыль уменьшится.

Оригинальная пекарня

Плюсы:

Уникальный бренд . Вы можете выделиться на рынке необычной идеей. Никто не ограничивает вашу творческую свободу — самовыражайтесь в бизнесе.

Контроль — в ваших руках. Вы определяете все аспекты бизнеса, от выбора поставщиков до цен на чизкейки и медовики.

Возможность зарабатывать больше. Вы не обязаны платить паушальный взнос и роялти, что увеличит прибыль. А ещё можете запускать разные акции, продавать напитки и сувениры от партнёров и так далее.

Минусы:

Нет готовых процессов и рецептов . Создание пекарни с нуля может быть трудным делом для новичка в бизнесе. Все шаги, от идеи до открытия, нужно проделать самостоятельно.

Может быть мало клиентов. В самом начале новый бренд будет никому не известен, поэтому потребуется больше времени и денег для привлечения покупателей.

Итог: выбор между франшизой и собственной пекарней зависит от ваших целей, ресурсов и предпочтений. Франшиза — это готовый шаблон бизнеса, а оригинальная пекарня даёт большую творческую и управленческую свободу.

О бизнесе по франшизе лучше узнавать напрямую у франшизодателей: условия, требования и формат работы у всех разные. Если ищете надёжные варианты, загляните в каталог франшиз от Точка Банк, — там собраны проверенные предложения.

А дальше разберём, на что обратить внимание, если вы планируете открыть пекарню под собственным брендом.

Какой тип пекарни выбрать

Пекарни бывают с собственным производством — когда всё выпекается на месте или в отдельном цехе — и без него, когда выпечка закупается замороженной или готовой у поставщиков. И те и другие работают в разных форматах.

Кафе-пекарня. Здесь можно не только купить выпечку, но и пообедать или выпить кофе. Это приносит больше выручки, но требует дополнительных расходов на обслуживание — если только не выбрать формат самообслуживания.

Пекарня в формате «с собой». Работает как магазин: покупатели выбирают выпечку, оплачивают и уходят. Посадочных мест нет.

Пекарня в фудтраке. Фургон или прицеп с прилавком для торговли выпечкой и десертами. Летом рядом можно поставить столики и скамейки.

Для отстройки от конкурентов стоит найти свою идею и концепцию пекарни. Это может быть формат, построенный на классном монопродукте. Например, новозеландских пирогах, пышках или национальной местной выпечке.

Ещё есть гибридный формат, в котором будут совмещаться разные сферы бизнеса — пекарня и швейный салон или пекарня и книжный магазин. Такой формат будет дополнительно привлекать туристов. Елена Буткова эксперт по управлению бизнесом в индустрии общественного питания

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Как правильно выбрать место

Место для пекарни напрямую влияет на выручку. Выбирайте локацию с большим потоком людей и удобным доступом — так клиентов будет больше.

Оцените, насколько место людное. Есть ли рядом вокзал, аэропорт, университет, станция метро или офисное здание? Новый спальный район в мегаполисе тоже подойдёт. Проследите, сколько людей проходит мимо выбранной локации в течение дня.

Проанализируйте конкурентов. Есть ли рядом с потенциальной локацией другие пекарни? Что там продаётся? Какой уровень сервиса? Подумайте, как сделать свою особенной на их фоне.

Узнайте о стоимости аренды. Лучше заключить договор на несколько лет вперёд с плавной индексацией платежа. Это поможет избежать неприятных сюрпризов вроде резкой необходимости искать новое помещение.

Исследуйте инфраструктуру. Удобно ли подъехать к вашей будущей пекарне на грузовике? Это важно, ведь вы периодически будете заказывать ингредиенты у поставщиков — неудобно носить мешки с продуктами на большие расстояния. Если парковки нет, можно приобрести специальную тележку.

От места зависит не только клиентов, но и что именно они будут покупать. Если рядом университеты и школы, нужно делать упор на хот‑доги, гамбургеры, сосиски в тесте.

Если пекарня расположена на остановке или рядом с офисами, то можно добавить готовую продукцию для продажи в контейнерах — салаты и вторые блюда. Это увеличит выручку до 30%.



В пекарнях, расположенных в спальных районах, возможно расширение ассортимента за счёт кондитерской продукции. Торты и пирожные, скорее всего, придётся покупать у поставщиков, так как для их производства необходимо отдельное помещение. Зато вы увеличите средний чек. Елена Буткова эксперт по управлению бизнесом в индустрии общественного питания

Какие требования к помещению

Нельзя просто так взять и открыть пекарню в первом попавшемся коммерческом помещении. Нужно соблюсти требования Роспотребнадзора и пожарного надзора, иначе бизнес могут закрыть. Основные нормы прописаны в СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и Правилах противопожарного режима.

Площадь

Жёстких нормативов по минимальной площади пекарни нет: всё зависит от формата.

Для мини-пекарни с разогревом полуфабрикатов может хватить 20–40 м², для пекарни полного цикла с залом для посетителей рекомендуется от 70 м². Главное — уместить на имеющейся площади все необходимые зоны и соблюсти санитарные требования. Вот что стоит предусмотреть:

Склад муки и пространство для просеивания.

Помещение для хранения и подготовки сырья.

Зону приготовления теста.

Зону для разделки, формирования и расстойки.

Цех для выпекания.

Зону для остывания и экспедиции (хранения).

Раковины для мойки посуды.

Комнату для отдыха персонала и туалет.

Зал для обслуживания посетителей с отдельным туалетом (если посадочных мест больше 25 — санузел для персонала должен быть отдельным от гостевого).

Ремонт

Пол должен быть выложен водонепроницаемым и нескользким материалом — например керамогранитом. Стены в производственных и санитарных зонах должны быть отделаны влагостойкими материалами, которые выдерживают регулярную мойку и дезинфекцию: это может быть керамическая плитка, но подойдут и другие гладкие моющиеся покрытия (п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Внутри должны быть электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция и система кондиционирования воздуха. Важный момент: приточно-вытяжная вентиляция в производственных помещениях должна быть отдельной от вентиляции зала для посетителей и санитарных помещений (п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пожарная безопасность

Требования зафиксированы в Правилах противопожарного режима.

В пекарне должны быть: пожарная сигнализация, системы дымоудаления и оповещения о пожаре. У сотрудников должен быть доступ к огнетушителям: их тип и количество зависят от площади и категории помещения. Каждый сотрудник проходит противопожарный инструктаж с записью в журнале.

Конкретный перечень противопожарного оборудования лучше согласовать со специалистом по пожарной безопасности при проектировании пекарни.

Какое оборудование понадобится

Для пекарни с выпечкой из полуфабрикатов:

Конвекционные духовки для равномерного приготовления замороженной выпечки.

Холодильники и морозильные камеры для хранения и размораживания полуфабрикатов перед приготовлением.

Микроволновая печь для быстрого размораживания и подогрева небольших партий.

Столы для работы сотрудников, чтобы им было удобно собирать заказы покупателей.

Витрины и стеллажи с подсветкой: чем красивее выставлены изделия в них, тем быстрее они продадутся. Витрины должны быть со встроенным охлаждением, чтобы тортики и слойки хранились дольше.

Кассовый аппарат с компьютером, чтобы пробивать покупки, выдавать чеки и фиксировать, сколько товаров удалось продать.

Столы и стулья для посетителей. Ещё можно купить колонки, чтобы включать приятную фоновую музыку.

Подносы, чашки, тарелки, ложки, вилки и другая посуда. В пекарнях часто используют одноразовую тару, но многоразовая выглядит эстетичнее. А ещё это полезнее для природы.

Для пекарни полного цикла потребуется всё вышеперечисленное, а также дополнительная техника — с ней работа пойдёт гораздо быстрее, чем руками:

Миксеры.

Тестомесильная машина.

Ферментатор для закваски и выдержки теста.

Раскаточная машина.

Машина для нарезки хлеба.

Пекарские формы и противни.

Технический проект пекарни, оборудование и инвентарь зависят от того, какие виды продукции вы будете производить. Не делайте проект самостоятельно, если не разбираетесь. Дешевле найти человека с опытом открытия пекарни и купить его консультацию, чем потом понять, что стоило купить другую печь, и потерять деньги. Елена Буткова эксперт по управлению бизнесом в индустрии общественного питания

Каких сотрудников нанимать

Для пекарни на полуфабрикатах достаточно нанять продавцов-универсалов — они будут готовить выпечку к продаже, работать на кассе и следить за порядком. Обычно работают по двое, в режиме 2/2, значит, понадобятся четыре человека. Также нужен менеджер по закупкам, который будет отвечать за поставки ингредиентов.

Для пекарни с собственным производством понадобятся ещё пекарь и кондитер. Бухгалтера и маркетолога можно найти среди фрилансеров или обратиться в агентство.

Самое важное в этом бизнесе — это вкус. Уделите вкусу вашей продукции максимальное внимание. Делайте проработки ассортимента до тех пор, пока не скажете: «Да, это действительно вкусно!» Люди за тающую во рту выпечку будут готовы простить вам многое. Елена Буткова эксперт по управлению бизнесом в индустрии общественного питания

Как искать поставщиков

Надёжный поставщик — это стабильные поставки и качественное сырьё. Если ингредиенты всегда свежие и приходят вовремя, пекарня работает без сбоев и спокойно растёт.

Вот несколько советов, которые помогут вам в поиске:

Изучите рынок. Посмотрите, какие поставщики работают в вашем регионе, сравните ассортимент и условия. Проверьте репутацию. Почитайте отзывы других предпринимателей — так вы заранее узнаете о возможных рисках. Сравните цены и качество. Низкая цена не всегда выгодна: лучше заплатить чуть больше, чем столкнуться с проблемами из-за плохого сырья. Уточните сроки поставки. Продукты должны приходить вовремя, иначе можно потерять клиентов. Обсудите условия. Узнайте о скидках, объёмах, гибкости сотрудничества. Запросите образцы. Протестируйте продукцию до подписания договора, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Заключите договор. Зафиксируйте условия письменно: это защитит обе стороны. Следите за рынком. Периодически пересматривайте предложения: возможно, появятся более выгодные варианты.

Какие документы нужны для работы

Что нужно оформить перед открытием:

Лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, чтобы подтвердить регистрацию бизнеса

Уведомление Роспотребнадзора о начале осуществления предпринимательской деятельности.

Трудовые договоры и медицинские книжки сотрудников.

План производственного контроля.

Журнал учёта получения и расходования дезинфицирующих средств.

Договор на проведение дезинсекции и дератизации.

Договор на вывоз твёрдых бытовых отходов.

Договор на вывоз ртутьсодержащих отходов — люминесцентных ламп.

Договор с медицинской организацией на проведение периодических медосмотров сотрудников.

Договор на утилизацию пищевых отходов.

Договор на централизованную стирку формы и другого текстиля.

Договор на лабораторные исследования по производственному контролю.

Договор на очистку системы вентиляции.

Декларация соответствия на продукцию.