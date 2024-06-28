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Как открыть психологический центр

Спрос на психологическую помощь растёт: к психологам обращаются не только в кризисных ситуациях, но и регулярно. Поэтому психологический центр может стать прибыльным делом — и для психолога с дипломом, и для предпринимателя, который наймёт команду.

29.06.2026
2978
2978

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Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для психологического центра

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Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Перед запуском психологического центра оцените спрос, конкурентов и цены в своём городе. Затем определите специализацию: работа со взрослыми, семьями или детьми, корпоративные программы либо узкая ниша. Стартовый бюджет для центра с пятью кабинетами в Москве — примерно в 1,24–2,18 млн ₽.
Форму бизнеса выбирают под масштаб: ИП — для работы в одиночку или с небольшой командой, ООО — для партнёрства и сети. Среди налоговых режимов чаще всего подходит УСН, для ИП можно также рассмотреть патент и НПД. Если центр только консультирует и не оказывает медицинских услуг, лицензию оформлять не нужно.

Преимущества и недостатки психологического бизнеса

Психологический центр открывается без лицензии и дорогого оборудования, но на прибыль выходит не сразу — вот что нужно взвесить перед стартом.

✅ Плюсы❌ Минусы
Старт без медицинской лицензии. Если центр только консультирует и проводит тренинги, лицензия не понадобитсяЗависимость от психологов. Клиент привязывается к конкретному специалисту, и при его уходе часть базы уходит вместе с ним
Модель субаренды снижает риск. Можно сдавать кабинеты психологам по часам и зарабатывать на аренде, а не на каждой сессии, — выручка стабильнееДолгий выход на загрузку. Окупаемость — 6–12 месяцев: база набирается по рекомендациям и через маркетинг, а не сразу
Повторные обращения. Терапия идёт сериями, поэтому клиент возвращается, а не платит один разВысокая конкуренция. В крупных городах десятки центров и частных психологов плюс онлайн‑сервисы вроде Ясно и Профи.ру
Гибкий формат и ниши. Онлайн и офлайн, специализация под спрос: тревожность, выгорание, пищевое поведение, зависимостиРегулирование меняется. Профессия пока слабо регулируется, но готовится федеральный закон о психологической деятельности — правила могут ужесточиться

Анализ рынка

Перед открытием изучите рынок: оцените конкуренцию и найдите свободную нишу.

Как провести анализ рынка: пошаговое руководство для бизнеса

Изучите конкурентов

Найдите центры региона через поисковики, справочники, соцсети и профессиональные сообщества, затем разберите их услуги, форматы работы, цены и отзывы. Так вы поймёте, какие направления уже заняты, каких услуг или специалистов не хватает и чем ваш центр сможет отличаться.

Определите целевую аудиторию

Разделите потенциальных клиентов на группы по возрасту, полу, доходу, семейному положению и запросам, с которыми они приходят к психологу. 

Затем проверьте их потребности через опросы, анкетирование или интервью: с чем люди готовы обращаться и какие форматы предпочитают. Это покажет, какие услуги будут востребованы и какие каналы продвижения сработают.

Оцените спрос и предложение

Сравните спрос на помощь с числом предложений — так вы увидите, насколько насыщен рынок и где есть свободные ниши.

Что искатьГде искать
Центры и частных психологовРеестр МСП, Яндекс Карты, 2ГИС
Услуги, форматы и цены конкурентовB17, Профи.ру, Ясно
Вакансии и резюме специалистовhh.ru, Авито Работа
Спрос и динамику запросовЯндекс Вордстат, Google Trends, исследования ВЦИОМ
Новости и тренды отрасли«Психологическая газета», Российское психологическое общество, профильные конференции

Бизнес‑план психологического центра

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Проанализируйте цены

Посмотрите цены конкурентов на личные и онлайн-консультации, семейную терапию и групповые занятия. Затем рассчитайте свои: заложите аренду, ремонт, оплату психологов, рекламу и прочие расходы. Цена должна быть понятной клиенту и покрывать затраты.

Проверьте квалификацию специалистов

Психологу нужно профильное образование. При подборе команды проверяйте дипломы о высшем образовании и документы о переподготовке по психологии.

Проведите SWOT-анализ

SWOT-анализ собирает результаты исследования в одну картину и показывает, на что делать ставку.

  • Сильные стороны. Чем центр сильнее конкурентов: команда, специализация, методы, расположение.
  • Слабые стороны. Чего не хватает: бюджета, опыта управления, известности, специалистов.
  • Возможности. Где расти: свободная ниша, онлайн-консультации, партнёрства.
  • Угрозы. Что мешает: конкуренция, рост расходов, нехватка специалистов, падение спроса.

Выберите каналы продвижения

Посмотрите, как продвигаются конкуренты: карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, сайты, соцсети, реклама, публикации в СМИ, партнёрства. Затем выберите каналы под свою аудиторию.

ПРИМЕР
Онлайн — сайт, таргетированная и контекстная реклама, соцсети, агрегаторы.
Офлайн — партнёрства с врачами, школами и детскими центрами.

Выбор специализации психологического центра

Специализация привлекает нужных клиентов и выделяет центр среди конкурентов. Направления можно совмещать, если на них есть спрос и специалисты.

  1. Индивидуальная терапия для взрослых. Тревожность, депрессия, отношения, выгорание. Подходит для старта: широкая аудитория и стабильный спрос.
  2. Семейное и парное консультирование. Средний чек выше, но нужны психологи с профильной подготовкой.
  3. Детская и подростковая психология. Адаптация к школе, тревожность и страхи, трудности с эмоциями и поведением, отношения в семье и со сверстниками. Нужны детские психологи и материалы для игровой терапии.
  4. Корпоративная психология. Тренинги, профилактика выгорания, консультации для сотрудников и руководителей. Открывает работу с компаниями и поднимает средний чек.
  5. Узкие ниши. Пищевое поведение, зависимости, психосоматика, перинатальная психология. Помогают выделиться и собрать экспертную команду.

Регистрация деятельности и юридические нюансы

Рассмотрим, как правильно зарегистрировать бизнес и какие юридические моменты учесть.

Форма бизнеса

Для открытия психологического центра можно открыть ИП или зарегистрировать ООО

  • ИП подойдёт специалисту, который планирует работать один или открыть небольшой центр с несколькими сотрудниками. 
  • ООО стоит зарегистрировать, если бизнес открывают с партнёрами, планируют привлекать инвестиции и развивать сеть центров.
Откройте психологический центр с Точка Банк
Поможем выбрать форму бизнеса, коды ОКВЭД и СНО под вашу сферу. Подготовим документы онлайн. Регистрация бизнеса и счёт за 3–5 дней.

Коды ОКВЭД

Коды показывают налоговой, чем занимается бизнес. При регистрации выберите основной код и при необходимости дополнительные. Например, подойдут:

  • 63.99.1 — деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.
  • 86.90.5 — деятельность в области психического здоровья.

Налогообложение

Режим выбирают под формат работы и долю расходов — вот основные варианты для центра.

РежимСтавкаЧто учесть
ПСНФиксированная сумма, зависит от региона и вида деятельностиТолько для ИП и только если консультации разрешены на патенте в вашем регионе. Посмотреть стоимость патента можно на сайте ФНС
УСН «Доходы»6% с доходовПодходит при небольших расходах: онлайн-консультации или работа в своём помещении
УСН «Доходы минус расходы»15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1% с доходов)Выгоднее при крупных тратах на аренду, рекламу, администраторов, оборудование. Расходы подтверждают документами
Самозанятость (НПД)4% от доходов с физлиц, 6% — от ИП и компанийТолько для психолога без сотрудников

Расчётный счёт 

Открыть расчётный счёт лучше сразу после регистрации бизнеса. Он нужен, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов, платить зарплату сотрудникам и перечислять налоги.

Онлайн-касса

Онлайн-касса обязательна для ИП и ООО, если они принимают оплату от физлиц: наличными, картой, через СБП, по QR-коду (Федеральный закон №54-ФЗ).

Получение необходимых разрешений, документов и лицензий

Если центр только консультирует и проводит тренинги без медицинской составляющей, лицензия не нужна. Уведомление в Роспотребнадзор о старте бизнеса тоже подавать не надо (приложение 1 к постановлению Правительства №725).

Когда лицензия нужна:

  • Медицинская — если врачи-психотерапевты оказывают медицинские услуги.
  • Образовательная — если центр обучает с выдачей дипломов или сертификатов.
ВАЖНО
Психологи должны соблюдать этический кодекс Российского психологического общества. Кроме того, в разработке находится федеральный закон «Об основах регулирования психологической деятельности в РФ».

Аренда помещения

Помещение должно быть удобным для клиентов и подходить для спокойной конфиденциальной работы.

Расположение. Хорошая транспортная доступность: метро, остановки, парковка. Центр города не обязателен — важнее, чтобы клиенту было удобно добираться.

Площадь и планировка. Зависят от числа кабинетов, зоны ожидания, ресепшена и зала для групповых занятий. В кабинетах нужна звукоизоляция, чтобы разговор не было слышно за дверью.

Состояние. До подписания договора проверьте, что помещение и коммуникации отвечают санитарным и пожарным требованиям.

Покупка оборудования и мебели

Обстановка — часть терапии: в спокойном и приватном кабинете клиенту проще раскрыться. Что нужно по зонам:

  • Кабинеты. Кресло и диван под небольшим углом, а не строго напротив, мягкий свет, нейтральный декор, вода и салфетки. Для детей — материалы для игровой и арт-терапии.
  • Зона ожидания. Диван или кресла, вешалка для верхней одежды, вода и чай. Расписание лучше выстроить с запасом, чтобы клиенты не пересекались в дверях.
  • Ресепшен. Стол и компьютер администратора, шкафы для документов, онлайн-касса и программа для записи клиентов.
  • Расходники. Чай, кофе, кулер, салфетки, бумага и ручки.

Подбор персонала

Центр держится на психологах, поэтому подбирайте специалистов с профильным образованием, подтверждённой квалификацией и опытом. 

Дальше понадобится администратор: он ведёт запись, встречает клиентов и берёт на себя организационные вопросы — на старте эту роль часто выполняет сам владелец. 

Отдельный бухгалтер в штате обычно не нужен: учёт, налоги и отчётность можно  передать Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк.

Реклама и маркетинг: как привлечь клиентов

Чтобы привлекать клиентов, психологическому центру важно выбрать подходящие каналы продвижения и сочетать онлайн- и офлайн-инструменты. 

Онлайн-каналы

Название каналаЧто делатьПлощадки и инструменты
Сайт с SEO-оптимизациейРазместить описание услуг, профили специалистов, цены и форму онлайн-записи. Оптимизировать страницы под запросы своего города: «психолог [город]», «семейный психолог [район]»Сайт центра, ИИ-конструктор сайтов
Контекстная рекламаЗапустить рекламу по целевым запросам с бюджетом 30 000–50 000 ₽ в месяц. Отслеживать стоимость заявки и корректировать кампанииЯндекс Директ
Социальные сетиВести аккаунты, публиковать разборы типичных запросов, советы по выбору психолога и ответы на частые вопросыВКонтакте, Одноклассники
Агрегаторы и справочникиЗарегистрироваться на площадках и просить клиентов оставлять отзывыЯндекс Бизнес, 2ГИС, b17.ru, Профи.ру
ВидеоконтентПубликовать короткие видео с психологами центра, делиться полезной информацией, при этом не раскрывать подробности случаев из практикиVK Видео, RUTUBE

Офлайн-каналы

Название каналаЧто делатьПлощадки и инструменты
Сарафанное радиоПросить довольных клиентов рекомендовать центр знакомым. Предложить скидку на следующую сессию за приведённого другаРекомендации клиентов
ПартнёрстваДоговориться о сотрудничестве и предложить провести бесплатный вебинар или мастер-класс для аудитории партнёраМедицинские клиники, фитнес-центры, HR-отделы компаний
Публикации в СМИПредлагать экспертные комментарии местным изданиямМестные издания

Первые клиенты

На старте можно предложить бесплатную 15-минутную ознакомительную консультацию — она снижает барьер для тех, кто идёт к психологу впервые. Ещё вариант на первый месяц работы: акция «Первая сессия −30%».

Маркетинговые стратегии для нового бизнеса: привлечение клиентов

Финансовые расчёты: стартовые инвестиции и ежемесячные расходы

Финансовые расчёты стоит провести заранее, чтобы оценить стартовые вложения, ежемесячные расходы, точку безубыточности и срок окупаемости. Ниже — примерная смета для психологического центра в Москве на 2026 год.

Стартовые инвестиции

Статья расходовСумма, ₽
Регистрация ИП/ООО0–4 000
Аренда помещения: депозит + первый месяц300 000–450 000
Ремонт и звукоизоляция кабинетов500 000–900 000
Мебель: кабинеты, зона ожидания, ресепшен, шкафы230 000–400 000
Оргтехника и ПО для администратора65 000–120 000
Вывеска и внутренняя навигация40 000–100 000
Рекламный бюджет на запуск: первые три месяца90 000–180 000
Расходники: чай, кофе, вода, канцелярия на первые три месяца15 000–30 000
Итого1 240 000–2 184 000

Ежемесячные расходы

Статья расходовСумма, ₽/мес.
Аренда помещения (от 100 м²)160 000–250 000
Коммунальные платежи15 000–25 000
Зарплата администратора70 000–100 000
Бухгалтерия на аутсорсе8 000–15 000
Маркетинг и реклама30 000–60 000
Расходники8 000–15 000
Итого291 000–465 000

При загрузке пяти кабинетов по шесть часов в день и ставке субаренды 800–1 500 ₽ в час ежемесячная выручка составит 520 000–975 000 ₽. Срок окупаемости — 6–12 месяцев.

Расчёт ориентировочный: результат зависит от города, площади помещения, количества кабинетов и их загрузки. В регионах стартовые вложения могут быть ниже в 2–3 раза.

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Как открыть психологический центр и начать оказывать консультации психолога — Точка Банк