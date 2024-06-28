Как открыть психологический центр

Преимущества и недостатки психологического бизнеса
Психологический центр открывается без лицензии и дорогого оборудования, но на прибыль выходит не сразу — вот что нужно взвесить перед стартом.
|✅ Плюсы
|❌ Минусы
|Старт без медицинской лицензии. Если центр только консультирует и проводит тренинги, лицензия не понадобится
|Зависимость от психологов. Клиент привязывается к конкретному специалисту, и при его уходе часть базы уходит вместе с ним
|Модель субаренды снижает риск. Можно сдавать кабинеты психологам по часам и зарабатывать на аренде, а не на каждой сессии, — выручка стабильнее
|Долгий выход на загрузку. Окупаемость — 6–12 месяцев: база набирается по рекомендациям и через маркетинг, а не сразу
|Повторные обращения. Терапия идёт сериями, поэтому клиент возвращается, а не платит один раз
|Высокая конкуренция. В крупных городах десятки центров и частных психологов плюс онлайн‑сервисы вроде Ясно и Профи.ру
|Гибкий формат и ниши. Онлайн и офлайн, специализация под спрос: тревожность, выгорание, пищевое поведение, зависимости
|Регулирование меняется. Профессия пока слабо регулируется, но готовится федеральный закон о психологической деятельности — правила могут ужесточиться
Анализ рынка
Перед открытием изучите рынок: оцените конкуренцию и найдите свободную нишу.
Изучите конкурентов
Найдите центры региона через поисковики, справочники, соцсети и профессиональные сообщества, затем разберите их услуги, форматы работы, цены и отзывы. Так вы поймёте, какие направления уже заняты, каких услуг или специалистов не хватает и чем ваш центр сможет отличаться.
Определите целевую аудиторию
Разделите потенциальных клиентов на группы по возрасту, полу, доходу, семейному положению и запросам, с которыми они приходят к психологу.
Затем проверьте их потребности через опросы, анкетирование или интервью: с чем люди готовы обращаться и какие форматы предпочитают. Это покажет, какие услуги будут востребованы и какие каналы продвижения сработают.
Оцените спрос и предложение
Сравните спрос на помощь с числом предложений — так вы увидите, насколько насыщен рынок и где есть свободные ниши.
|Что искать
|Где искать
|Центры и частных психологов
|Реестр МСП, Яндекс Карты, 2ГИС
|Услуги, форматы и цены конкурентов
|B17, Профи.ру, Ясно
|Вакансии и резюме специалистов
|hh.ru, Авито Работа
|Спрос и динамику запросов
|Яндекс Вордстат, Google Trends, исследования ВЦИОМ
|Новости и тренды отрасли
|«Психологическая газета», Российское психологическое общество, профильные конференции
Бизнес‑план психологического центра
Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории
Проанализируйте цены
Посмотрите цены конкурентов на личные и онлайн-консультации, семейную терапию и групповые занятия. Затем рассчитайте свои: заложите аренду, ремонт, оплату психологов, рекламу и прочие расходы. Цена должна быть понятной клиенту и покрывать затраты.
Проверьте квалификацию специалистов
Психологу нужно профильное образование. При подборе команды проверяйте дипломы о высшем образовании и документы о переподготовке по психологии.
Проведите SWOT-анализ
SWOT-анализ собирает результаты исследования в одну картину и показывает, на что делать ставку.
- Сильные стороны. Чем центр сильнее конкурентов: команда, специализация, методы, расположение.
- Слабые стороны. Чего не хватает: бюджета, опыта управления, известности, специалистов.
- Возможности. Где расти: свободная ниша, онлайн-консультации, партнёрства.
- Угрозы. Что мешает: конкуренция, рост расходов, нехватка специалистов, падение спроса.
Выберите каналы продвижения
Посмотрите, как продвигаются конкуренты: карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, сайты, соцсети, реклама, публикации в СМИ, партнёрства. Затем выберите каналы под свою аудиторию.
Выбор специализации психологического центра
Специализация привлекает нужных клиентов и выделяет центр среди конкурентов. Направления можно совмещать, если на них есть спрос и специалисты.
- Индивидуальная терапия для взрослых. Тревожность, депрессия, отношения, выгорание. Подходит для старта: широкая аудитория и стабильный спрос.
- Семейное и парное консультирование. Средний чек выше, но нужны психологи с профильной подготовкой.
- Детская и подростковая психология. Адаптация к школе, тревожность и страхи, трудности с эмоциями и поведением, отношения в семье и со сверстниками. Нужны детские психологи и материалы для игровой терапии.
- Корпоративная психология. Тренинги, профилактика выгорания, консультации для сотрудников и руководителей. Открывает работу с компаниями и поднимает средний чек.
- Узкие ниши. Пищевое поведение, зависимости, психосоматика, перинатальная психология. Помогают выделиться и собрать экспертную команду.
Регистрация деятельности и юридические нюансы
Рассмотрим, как правильно зарегистрировать бизнес и какие юридические моменты учесть.
Форма бизнеса
Для открытия психологического центра можно открыть ИП или зарегистрировать ООО.
- ИП подойдёт специалисту, который планирует работать один или открыть небольшой центр с несколькими сотрудниками.
- ООО стоит зарегистрировать, если бизнес открывают с партнёрами, планируют привлекать инвестиции и развивать сеть центров.
Коды ОКВЭД
Коды показывают налоговой, чем занимается бизнес. При регистрации выберите основной код и при необходимости дополнительные. Например, подойдут:
- 63.99.1 — деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.
- 86.90.5 — деятельность в области психического здоровья.
Налогообложение
Режим выбирают под формат работы и долю расходов — вот основные варианты для центра.
|Режим
|Ставка
|Что учесть
|ПСН
|Фиксированная сумма, зависит от региона и вида деятельности
|Только для ИП и только если консультации разрешены на патенте в вашем регионе. Посмотреть стоимость патента можно на сайте ФНС
|УСН «Доходы»
|6% с доходов
|Подходит при небольших расходах: онлайн-консультации или работа в своём помещении
|УСН «Доходы минус расходы»
|15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1% с доходов)
|Выгоднее при крупных тратах на аренду, рекламу, администраторов, оборудование. Расходы подтверждают документами
|Самозанятость (НПД)
|4% от доходов с физлиц, 6% — от ИП и компаний
|Только для психолога без сотрудников
Расчётный счёт
Открыть расчётный счёт лучше сразу после регистрации бизнеса. Он нужен, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов, платить зарплату сотрудникам и перечислять налоги.
Онлайн-касса
Онлайн-касса обязательна для ИП и ООО, если они принимают оплату от физлиц: наличными, картой, через СБП, по QR-коду (Федеральный закон №54-ФЗ).
Получение необходимых разрешений, документов и лицензий
Если центр только консультирует и проводит тренинги без медицинской составляющей, лицензия не нужна. Уведомление в Роспотребнадзор о старте бизнеса тоже подавать не надо (приложение 1 к постановлению Правительства №725).
Когда лицензия нужна:
- Медицинская — если врачи-психотерапевты оказывают медицинские услуги.
- Образовательная — если центр обучает с выдачей дипломов или сертификатов.
Аренда помещения
Помещение должно быть удобным для клиентов и подходить для спокойной конфиденциальной работы.
Расположение. Хорошая транспортная доступность: метро, остановки, парковка. Центр города не обязателен — важнее, чтобы клиенту было удобно добираться.
Площадь и планировка. Зависят от числа кабинетов, зоны ожидания, ресепшена и зала для групповых занятий. В кабинетах нужна звукоизоляция, чтобы разговор не было слышно за дверью.
Состояние. До подписания договора проверьте, что помещение и коммуникации отвечают санитарным и пожарным требованиям.
Покупка оборудования и мебели
Обстановка — часть терапии: в спокойном и приватном кабинете клиенту проще раскрыться. Что нужно по зонам:
- Кабинеты. Кресло и диван под небольшим углом, а не строго напротив, мягкий свет, нейтральный декор, вода и салфетки. Для детей — материалы для игровой и арт-терапии.
- Зона ожидания. Диван или кресла, вешалка для верхней одежды, вода и чай. Расписание лучше выстроить с запасом, чтобы клиенты не пересекались в дверях.
- Ресепшен. Стол и компьютер администратора, шкафы для документов, онлайн-касса и программа для записи клиентов.
- Расходники. Чай, кофе, кулер, салфетки, бумага и ручки.
Подбор персонала
Центр держится на психологах, поэтому подбирайте специалистов с профильным образованием, подтверждённой квалификацией и опытом.
Дальше понадобится администратор: он ведёт запись, встречает клиентов и берёт на себя организационные вопросы — на старте эту роль часто выполняет сам владелец.
Отдельный бухгалтер в штате обычно не нужен: учёт, налоги и отчётность можно передать Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк.
Реклама и маркетинг: как привлечь клиентов
Чтобы привлекать клиентов, психологическому центру важно выбрать подходящие каналы продвижения и сочетать онлайн- и офлайн-инструменты.
Онлайн-каналы
|Название канала
|Что делать
|Площадки и инструменты
|Сайт с SEO-оптимизацией
|Разместить описание услуг, профили специалистов, цены и форму онлайн-записи. Оптимизировать страницы под запросы своего города: «психолог [город]», «семейный психолог [район]»
|Сайт центра, ИИ-конструктор сайтов
|Контекстная реклама
|Запустить рекламу по целевым запросам с бюджетом 30 000–50 000 ₽ в месяц. Отслеживать стоимость заявки и корректировать кампании
|Яндекс Директ
|Социальные сети
|Вести аккаунты, публиковать разборы типичных запросов, советы по выбору психолога и ответы на частые вопросы
|ВКонтакте, Одноклассники
|Агрегаторы и справочники
|Зарегистрироваться на площадках и просить клиентов оставлять отзывы
|Яндекс Бизнес, 2ГИС, b17.ru, Профи.ру
|Видеоконтент
|Публиковать короткие видео с психологами центра, делиться полезной информацией, при этом не раскрывать подробности случаев из практики
|VK Видео, RUTUBE
Офлайн-каналы
|Название канала
|Что делать
|Площадки и инструменты
|Сарафанное радио
|Просить довольных клиентов рекомендовать центр знакомым. Предложить скидку на следующую сессию за приведённого друга
|Рекомендации клиентов
|Партнёрства
|Договориться о сотрудничестве и предложить провести бесплатный вебинар или мастер-класс для аудитории партнёра
|Медицинские клиники, фитнес-центры, HR-отделы компаний
|Публикации в СМИ
|Предлагать экспертные комментарии местным изданиям
|Местные издания
Первые клиенты
На старте можно предложить бесплатную 15-минутную ознакомительную консультацию — она снижает барьер для тех, кто идёт к психологу впервые. Ещё вариант на первый месяц работы: акция «Первая сессия −30%».
Финансовые расчёты: стартовые инвестиции и ежемесячные расходы
Финансовые расчёты стоит провести заранее, чтобы оценить стартовые вложения, ежемесячные расходы, точку безубыточности и срок окупаемости. Ниже — примерная смета для психологического центра в Москве на 2026 год.
Стартовые инвестиции
|Статья расходов
|Сумма, ₽
|Регистрация ИП/ООО
|0–4 000
|Аренда помещения: депозит + первый месяц
|300 000–450 000
|Ремонт и звукоизоляция кабинетов
|500 000–900 000
|Мебель: кабинеты, зона ожидания, ресепшен, шкафы
|230 000–400 000
|Оргтехника и ПО для администратора
|65 000–120 000
|Вывеска и внутренняя навигация
|40 000–100 000
|Рекламный бюджет на запуск: первые три месяца
|90 000–180 000
|Расходники: чай, кофе, вода, канцелярия на первые три месяца
|15 000–30 000
|Итого
|1 240 000–2 184 000
Ежемесячные расходы
|Статья расходов
|Сумма, ₽/мес.
|Аренда помещения (от 100 м²)
|160 000–250 000
|Коммунальные платежи
|15 000–25 000
|Зарплата администратора
|70 000–100 000
|Бухгалтерия на аутсорсе
|8 000–15 000
|Маркетинг и реклама
|30 000–60 000
|Расходники
|8 000–15 000
|Итого
|291 000–465 000
При загрузке пяти кабинетов по шесть часов в день и ставке субаренды 800–1 500 ₽ в час ежемесячная выручка составит 520 000–975 000 ₽. Срок окупаемости — 6–12 месяцев.
Расчёт ориентировочный: результат зависит от города, площади помещения, количества кабинетов и их загрузки. В регионах стартовые вложения могут быть ниже в 2–3 раза.