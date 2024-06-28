Как открыть психологический центр

Коротко Форму бизнеса выбирают под масштаб: ИП — для работы в одиночку или с небольшой командой, ООО — для партнёрства и сети. Среди налоговых режимов чаще всего подходит УСН, для ИП можно также рассмотреть патент и НПД. Если центр только консультирует и не оказывает медицинских услуг, лицензию оформлять не нужно.

Перед запуском психологического центра оцените спрос, конкурентов и цены в своём городе. Затем определите специализацию: работа со взрослыми, семьями или детьми, корпоративные программы либо узкая ниша. Стартовый бюджет для центра с пятью кабинетами в Москве — примерно в 1,24–2,18 млн ₽.

Преимущества и недостатки психологического бизнеса

Психологический центр открывается без лицензии и дорогого оборудования, но на прибыль выходит не сразу — вот что нужно взвесить перед стартом.

✅ Плюсы ❌ Минусы Старт без медицинской лицензии. Если центр только консультирует и проводит тренинги, лицензия не понадобится Зависимость от психологов. Клиент привязывается к конкретному специалисту, и при его уходе часть базы уходит вместе с ним Модель субаренды снижает риск. Можно сдавать кабинеты психологам по часам и зарабатывать на аренде, а не на каждой сессии, — выручка стабильнее Долгий выход на загрузку. Окупаемость — 6–12 месяцев: база набирается по рекомендациям и через маркетинг, а не сразу Повторные обращения. Терапия идёт сериями, поэтому клиент возвращается, а не платит один раз Высокая конкуренция. В крупных городах десятки центров и частных психологов плюс онлайн‑сервисы вроде Ясно и Профи.ру Гибкий формат и ниши. Онлайн и офлайн, специализация под спрос: тревожность, выгорание, пищевое поведение, зависимости Регулирование меняется. Профессия пока слабо регулируется, но . Профессия пока слабо регулируется, но готовится федеральный закон о психологической деятельности — правила могут ужесточиться

Анализ рынка

Перед открытием изучите рынок: оцените конкуренцию и найдите свободную нишу.

Изучите конкурентов

Найдите центры региона через поисковики, справочники, соцсети и профессиональные сообщества, затем разберите их услуги, форматы работы, цены и отзывы. Так вы поймёте, какие направления уже заняты, каких услуг или специалистов не хватает и чем ваш центр сможет отличаться.

Определите целевую аудиторию

Разделите потенциальных клиентов на группы по возрасту, полу, доходу, семейному положению и запросам, с которыми они приходят к психологу.

Затем проверьте их потребности через опросы, анкетирование или интервью: с чем люди готовы обращаться и какие форматы предпочитают. Это покажет, какие услуги будут востребованы и какие каналы продвижения сработают.

Оцените спрос и предложение

Сравните спрос на помощь с числом предложений — так вы увидите, насколько насыщен рынок и где есть свободные ниши.

Что искать Где искать Центры и частных психологов Реестр МСП, Яндекс Карты, 2ГИС Услуги, форматы и цены конкурентов B17, Профи.ру, Ясно Вакансии и резюме специалистов hh.ru, Авито Работа Спрос и динамику запросов Яндекс Вордстат, Google Trends, исследования ВЦИОМ Новости и тренды отрасли «Психологическая газета», Российское психологическое общество, профильные конференции

Бизнес‑план психологического центра Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Проанализируйте цены

Посмотрите цены конкурентов на личные и онлайн-консультации, семейную терапию и групповые занятия. Затем рассчитайте свои: заложите аренду, ремонт, оплату психологов, рекламу и прочие расходы. Цена должна быть понятной клиенту и покрывать затраты.

Проверьте квалификацию специалистов

Психологу нужно профильное образование. При подборе команды проверяйте дипломы о высшем образовании и документы о переподготовке по психологии.

Проведите SWOT-анализ

SWOT-анализ собирает результаты исследования в одну картину и показывает, на что делать ставку.

Сильные стороны . Чем центр сильнее конкурентов: команда, специализация, методы, расположение.

Слабые стороны . Чего не хватает: бюджета, опыта управления, известности, специалистов.

Возможности . Где расти: свободная ниша, онлайн-консультации, партнёрства.

Угрозы. Что мешает: конкуренция, рост расходов, нехватка специалистов, падение спроса.

Выберите каналы продвижения

Посмотрите, как продвигаются конкуренты: карточки в Яндекс Картах и 2ГИС, сайты, соцсети, реклама, публикации в СМИ, партнёрства. Затем выберите каналы под свою аудиторию.

ПРИМЕР Онлайн — сайт, таргетированная и контекстная реклама, соцсети, агрегаторы. Офлайн — партнёрства с врачами, школами и детскими центрами.



Выбор специализации психологического центра

Специализация привлекает нужных клиентов и выделяет центр среди конкурентов. Направления можно совмещать, если на них есть спрос и специалисты.

Индивидуальная терапия для взрослых. Тревожность, депрессия, отношения, выгорание. Подходит для старта: широкая аудитория и стабильный спрос. Семейное и парное консультирование. Средний чек выше, но нужны психологи с профильной подготовкой. Детская и подростковая психология. Адаптация к школе, тревожность и страхи, трудности с эмоциями и поведением, отношения в семье и со сверстниками. Нужны детские психологи и материалы для игровой терапии. Корпоративная психология. Тренинги, профилактика выгорания, консультации для сотрудников и руководителей. Открывает работу с компаниями и поднимает средний чек. Узкие ниши. Пищевое поведение, зависимости, психосоматика, перинатальная психология. Помогают выделиться и собрать экспертную команду.

Регистрация деятельности и юридические нюансы

Рассмотрим, как правильно зарегистрировать бизнес и какие юридические моменты учесть.

Форма бизнеса

Для открытия психологического центра можно открыть ИП или зарегистрировать ООО.

ИП подойдёт специалисту, который планирует работать один или открыть небольшой центр с несколькими сотрудниками.

ООО стоит зарегистрировать, если бизнес открывают с партнёрами, планируют привлекать инвестиции и развивать сеть центров.

Коды ОКВЭД

Коды показывают налоговой, чем занимается бизнес. При регистрации выберите основной код и при необходимости дополнительные. Например, подойдут:

63.99.1 — деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

86.90.5 — деятельность в области психического здоровья.

Налогообложение

Режим выбирают под формат работы и долю расходов — вот основные варианты для центра.

Режим Ставка Что учесть ПСН Фиксированная сумма, зависит от региона и вида деятельности Только для ИП и только если консультации разрешены на патенте в вашем регионе. Посмотреть стоимость патента можно на сайте ФНС УСН «Доходы» 6% с доходов Подходит при небольших расходах: онлайн-консультации или работа в своём помещении УСН «Доходы минус расходы» 15% с разницы между доходами и расходами (минимум 1% с доходов) Выгоднее при крупных тратах на аренду, рекламу, администраторов, оборудование. Расходы подтверждают документами Самозанятость (НПД) 4% от доходов с физлиц, 6% — от ИП и компаний Только для психолога без сотрудников

Расчётный счёт

Открыть расчётный счёт лучше сразу после регистрации бизнеса. Он нужен, чтобы принимать безналичную оплату от клиентов, платить зарплату сотрудникам и перечислять налоги.

Онлайн-касса

Онлайн-касса обязательна для ИП и ООО, если они принимают оплату от физлиц: наличными, картой, через СБП, по QR-коду (Федеральный закон №54-ФЗ).

Получение необходимых разрешений, документов и лицензий

Если центр только консультирует и проводит тренинги без медицинской составляющей, лицензия не нужна. Уведомление в Роспотребнадзор о старте бизнеса тоже подавать не надо (приложение 1 к постановлению Правительства №725).

Когда лицензия нужна:

Медицинская — если врачи-психотерапевты оказывают медицинские услуги.

Образовательная — если центр обучает с выдачей дипломов или сертификатов.

Аренда помещения

Помещение должно быть удобным для клиентов и подходить для спокойной конфиденциальной работы.

Расположение. Хорошая транспортная доступность: метро, остановки, парковка. Центр города не обязателен — важнее, чтобы клиенту было удобно добираться.

Площадь и планировка. Зависят от числа кабинетов, зоны ожидания, ресепшена и зала для групповых занятий. В кабинетах нужна звукоизоляция, чтобы разговор не было слышно за дверью.

Состояние. До подписания договора проверьте, что помещение и коммуникации отвечают санитарным и пожарным требованиям.

Покупка оборудования и мебели

Обстановка — часть терапии: в спокойном и приватном кабинете клиенту проще раскрыться. Что нужно по зонам:

Кабинеты . Кресло и диван под небольшим углом, а не строго напротив, мягкий свет, нейтральный декор, вода и салфетки. Для детей — материалы для игровой и арт-терапии.

Зона ожидания . Диван или кресла, вешалка для верхней одежды, вода и чай. Расписание лучше выстроить с запасом, чтобы клиенты не пересекались в дверях.

Ресепшен . Стол и компьютер администратора, шкафы для документов, онлайн-касса и программа для записи клиентов.

Расходники. Чай, кофе, кулер, салфетки, бумага и ручки.

Подбор персонала

Центр держится на психологах, поэтому подбирайте специалистов с профильным образованием, подтверждённой квалификацией и опытом.

Дальше понадобится администратор: он ведёт запись, встречает клиентов и берёт на себя организационные вопросы — на старте эту роль часто выполняет сам владелец.

Отдельный бухгалтер в штате обычно не нужен: учёт, налоги и отчётность можно передать Онлайн-бухгалтерии от Точка Банк.

Реклама и маркетинг: как привлечь клиентов

Чтобы привлекать клиентов, психологическому центру важно выбрать подходящие каналы продвижения и сочетать онлайн- и офлайн-инструменты.

Онлайн-каналы

Название канала Что делать Площадки и инструменты Сайт с SEO-оптимизацией Разместить описание услуг, профили специалистов, цены и форму онлайн-записи. Оптимизировать страницы под запросы своего города: «психолог [город]», «семейный психолог [район]» Сайт центра, ИИ-конструктор сайтов Контекстная реклама Запустить рекламу по целевым запросам с бюджетом 30 000–50 000 ₽ в месяц. Отслеживать стоимость заявки и корректировать кампании Яндекс Директ Социальные сети Вести аккаунты, публиковать разборы типичных запросов, советы по выбору психолога и ответы на частые вопросы ВКонтакте, Одноклассники Агрегаторы и справочники Зарегистрироваться на площадках и просить клиентов оставлять отзывы Яндекс Бизнес, 2ГИС, b17.ru, Профи.ру Видеоконтент Публиковать короткие видео с психологами центра, делиться полезной информацией, при этом не раскрывать подробности случаев из практики VK Видео, RUTUBE

Офлайн-каналы

Название канала Что делать Площадки и инструменты Сарафанное радио Просить довольных клиентов рекомендовать центр знакомым. Предложить скидку на следующую сессию за приведённого друга Рекомендации клиентов Партнёрства Договориться о сотрудничестве и предложить провести бесплатный вебинар или мастер-класс для аудитории партнёра Медицинские клиники, фитнес-центры, HR-отделы компаний Публикации в СМИ Предлагать экспертные комментарии местным изданиям Местные издания

Первые клиенты

На старте можно предложить бесплатную 15-минутную ознакомительную консультацию — она снижает барьер для тех, кто идёт к психологу впервые. Ещё вариант на первый месяц работы: акция «Первая сессия −30%».

Финансовые расчёты: стартовые инвестиции и ежемесячные расходы

Финансовые расчёты стоит провести заранее, чтобы оценить стартовые вложения, ежемесячные расходы, точку безубыточности и срок окупаемости. Ниже — примерная смета для психологического центра в Москве на 2026 год.

Стартовые инвестиции

Статья расходов Сумма, ₽ Регистрация ИП/ООО 0–4 000 Аренда помещения: депозит + первый месяц 300 000–450 000 Ремонт и звукоизоляция кабинетов 500 000–900 000 Мебель: кабинеты, зона ожидания, ресепшен, шкафы 230 000–400 000 Оргтехника и ПО для администратора 65 000–120 000 Вывеска и внутренняя навигация 40 000–100 000 Рекламный бюджет на запуск: первые три месяца 90 000–180 000 Расходники: чай, кофе, вода, канцелярия на первые три месяца 15 000–30 000 Итого 1 240 000–2 184 000

Ежемесячные расходы

Статья расходов Сумма, ₽/мес. Аренда помещения (от 100 м²) 160 000–250 000 Коммунальные платежи 15 000–25 000 Зарплата администратора 70 000–100 000 Бухгалтерия на аутсорсе 8 000–15 000 Маркетинг и реклама 30 000–60 000 Расходники 8 000–15 000 Итого 291 000–465 000

При загрузке пяти кабинетов по шесть часов в день и ставке субаренды 800–1 500 ₽ в час ежемесячная выручка составит 520 000–975 000 ₽. Срок окупаемости — 6–12 месяцев.