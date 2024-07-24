Как открыть ветеринарную клинику с нуля? Точка подготовила пошаговую инструкцию и разъяснения того, что нужно, чтобы открыть ветеринарную клинику. Статья особенно полезна, если вы впервые открываете бизнес и планируете работать без партнёра.

Преимущества и сложности бизнеса

Плюсы

Клиника для животных — социально-значимый бизнес.

Можно расширить бизнес и открыть сеть ветклиник.

Есть перспективы высокого дохода.

Минусы

Необходимо ветеринарное образование.

Уже на старте требуется много вложений.

Нужно получать разрешение от Роспотребнадзора на ведение деятельности.

В сфере бизнеса много конкурентов.

Как зарегистрировать бизнес, какие необходимы документы

Открыть ветеринарную клинику может каждый, у кого есть ветеринарное образование – высшее или среднее. Так приписывает 4 статья Федерального закона «О ветеринарии». Никакие специальные лицензии не нужны.

Есть исключение. Если вы хотите открыть в клинике ещё и ветаптеку, чтобы продавать фармакологические препараты, получить лицензию всё же придётся. Это делается в Россельхознадзоре.

Какие документы нужны, чтобы открыть ветеринарную клинику

Вот перечень документов, которые могут понадобиться.

Свидетельство регистрации бизнеса – в форме ИП или ООО.

Договор аренды/владения помещением, где находится клиника.

Разрешение от Роспотребнадзора на ведение деятельности на основании соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям противопожарной безопасности.

Расчётный счёт в банке.

Лицензии на всё оборудование.

Договоры на проведение дезинфекции и дезинсекции и вывозе твёрдых бытовых и биологических отходов с субподрядчиками.

Дипломы о профильном образовании ветеринаров.

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Как выбрать помещение

Прежде чем оплатить аренду помещения, подготовьте бизнес-план и узнайте: сколько стоит открыть ветклинику в вашем регионе? Это поможет начать дело с конкретными цифрами. Так вы сможете запланировать все инвестиции — от стоимости аренды до закупки товаров.

Важно знать ряд требований, которым должно соответствовать помещение ветклиники.

Лечебницу для питомцев можно открыть в жилом или частном доме. В нём должен быть отдельный вход с шириной не менее 90 см.

Для открытия круглосуточного стационара и проведения сложных операций, нужно отдельное здание. Оно должно стоять как минимум в 50 метрах от жилых домов.

Помещение должен соответствовать требованиям Роспотребнадзора . Например, в процедурном кабинете стены должны быть отделаны моющимися материалами — плиткой или пластиком. Во всех кабинетах нужна дополнительная звукоизоляция, вытяжка и фильтрация воздуха. В здании необходима горячая и холодная вода.

Площадь зависит от функционала клиники. Если открываете маленький ветеринарный кабинет для осмотров и консультации, достаточно 30 кв. метров. Если будете оказывать дополнительные услуги — от 90 кв.метров. Многофункциональный кабинет, например, совмещённая приёмная и процедурка - от 6 кв. метров.

Площадь полифункциональных кабинетов (приёмная + смотровая) — от 10 кв. метров.

Во всех помещениях стоит установить камеры видеонаблюдения.

Подробно требования к помещению ветеринарной клиники можно изучить в ГОСТЕ Р 55634-2013 «Услуги для непродуктивных животных».

Что должно быть в ветклинике

Перечислим основные отделения, которые нужны в ветеринарной больнице.

Регистратура.

Приёмный покой.

Стационары для животных. Учтите, что животные с воспалительными процессами должны размещаться отдельно от остальных, поэтому комнат должно быть несколько.

Отдельные помещения под разные отделения. Например, терапевтическое и хирургическое.

Лаборатория.

Санузел.

Комната отдыха сотрудников.

Подсобка/кладовая.

Помещение под ветклинику: снимать или купить

При выборе помещения возникает вопрос: что выгоднее – купить или арендовать?

Если вы открываете свою первую ветеринарную клинику – арендовать. Это безопаснее и дешевле, когда опыта нет. Зато, когда дела пойдут в гору, помещение можно будет выкупить. Это позволит остаться на привычном месте и удержать лояльных постоянных клиентов. Поэтому сразу присматривайте под аренду помещение с хорошим местоположением и большая проходимостью.

Есть два хороших варианта, где можно открыть ветеринарную клинику.

Спальный район

Первое удачное решение — открыть ветеринарную лечебницу в спальном районе. Заранее убедитесь, что рядом нет крупных сетевых конкурентов. Сетевики часто делают скидки, проводят акции и могут позволить себе более низкие цены за счёт объёма. Поэтому потенциальные клиенты могут отдавать предпочтение им.

Почему выгодно открывать ветклинику в спальном районе?

Арендная плата ниже, чем в центре города. Рядом живет много потенциальных посетителей - хозяев животных.

Совет: выбирайте для аренды помещения на центральных улицах с удобным подъездом и бесплатной парковкой. Забота об удобстве клиентов всегда является большим плюсом.

Спальный район + центр города

Если планируете масштабировать бизнес, открывайте две точки. Например:

небольшая клиника в центре города, чтобы охватить максимум клиентов и повысить узнаваемость;

клиника большей площади в спальном районе или промзоне, чтобы сэкономить на аренде.

Это сеть полного цикла. В небольшой центральной клинике можно проводить консультации, первичный приём, вакцинацию, груминг и оказывать другие базовые услуги. А в большой клинике — разместить рентген, УЗИ, стационар и проводить сложные операции.

Открытие сети часто выгоднее, чем открытие одной большой ветеринарной клиники.

Оборудование и лекарственные препараты: закупка, оформление, необходимые документы

После того как вы выбрали подходящее помещение, сделали ремонт и оформили все документы, можно переходить к закупке оборудования и рабочих инструментов. Если у вас широкий спектр предоставляемых услуг, понадобится:

большой стол площадью не менее 1,2 квадратных метров с подъемным механизмом — для операционной.

столик для хирургических инструментов;

специальные лампы;

инфузионные стойки;

мойка;

монитор, с помощью которого следят за показателями животного во время операции;

коагулятор, чтобы остановить кровь;

электрокардиограф, чтобы контролировать работу сердечно-сосудистой системы;

стерилизатор;

стойки для капельниц;

аппарат УЗИ и рентген;

аппарат искусственной вентиляции лёгких и МРТ;

аппарат для введения в наркоз с масками разных форм и размеров;

аппараты для анализа крови, мочи, семенной жидкости, ферментов;

морозильная камера;

шкаф не из стекла для хранения лекарств и расходников;

стол для ветеринара, стулья из пластика или металлические;

другие вспомогательные инструменты: отоскоп, инъектор, детектор, термометр, центрифуга, нагреватели колб, тонометр и т.д.

Важно: в ветеринарной клинике можно использовать только оборудование, лицензированное для применения в России.

Какие лекарственные препараты нужны

Перечень препаратов зависит от вашего бизнес-плана и от того, какие услуги вы предоставляете. Но в любом случае нужны препараты для анестезии и проведения операций. Закупите их на 3-4 месяца вперёд и следите за сроком годности.

Лекарства, которые нужны при амбулаторном лечении питомца, приобретать необязательно. Часто их покупает хозяин животного.

Важно: в ветеринарной клинике разрешено использовать только ветеринарные препараты. Медицинские препараты из списка А и Б применять запрещено. То есть, классический наркоз и многие обезболивающие не подойдут.

Если вы работаете с сильнодействующими препаратами, нужен сейф, в котором будет полный перечень всех позиций. Также понадобится вести журнал учёта. Как правильно хранить препараты, подробнее можно изучить здесь.

Где закупать препараты

Приобретать лекарственные препараты лучше не в аптеках, а у специализированных поставщиков. Они следят за качеством препаратов и предоставляют сертификат государственного образца. Его нужно хранить в клинике на случай проверок.

Если вы всё же будете закупаться в аптеке, не забудьте запросить все сертификаты.

Сотрудники клиники: как сформировать штат специалистов

Штат маленькой ветеринарной клиники в начале работы может выглядеть так:

Два ветеринара. Две базовые специализации – терапевт и хирург. У них должно быть законченное высшее ветеринарное образование. Проводят осмотры, назначают лечение, при необходимости проводят операции.

Два ассистента. Помогают ветеринарам при осмотре, ставят катетеры, делают инъекции.

Управляющий. Руководит коллективом, составляет график работы, следит за качеством предоставляемых услуг.

Два администратора для работы с гостями. Записывают на приём, рассчитывают оплату услуг, координируют работу врачей.

SMM-специалист. Развивает соцсети и привлекает новых клиентов. Лучше выбирать человека из вашего города, чтобы он мог приезжать в клинику и снимать фото- и видеоконтент. Сразу попросите составить специалиста пошаговую инструкцию или план по развитию соцсетей.

Бухгалтер, клининг, HR при необходимости. Этих специалистов обычно дешевле нанять на аутсорс.

Организовать рекламу ветклиники

Изначально для продвижения бизнеса стоит использовать все инструменты маркетинга. Спустя время вы сможете проанализировать, какие из них лучше всего работают конкретно в вашем случае. Среди наиболее популярных:

наружная реклама, баннеры, растяжки, вывеска на магазине;

рекламные листовки на досках объявлений недалеко от клиники;

раздача флаеров;

ведение соцсетей, реклама у блогеров и в городских пабликах;

карточки ветклиники в онлайн-картах;

реклама на ресурсах, посвященных животным – форумы, справочники, сайты и т.д.;

программа лояльности: придумайте систему скидок и бонусов.

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Открыть ветеринарную аптеку в клинике

Если вы хотите продавать лекарства для животных в своей ветклинике, нужно получить лицензию Россельхознадзора. У сотрудника, который продаёт лекарства, должно быть профильное ветеринарное образование – высшее или среднее.

Учитывайте, что будут и дополнительные траты на специальное оборудование:

полки, стеллажи, витрины, чтобы расставить товары;

дополнительный холодильник;

сплит-система, чтобы в помещении стояла нужная для хранения препаратов температура.