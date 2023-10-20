Турагентство можно открыть без офиса, большого стартового капитала и туристического образования — достаточно стать агентом крупного туроператора. Рынок при этом живой: даже в эпоху онлайн-бронирования люди платят за экспертизу, когда боятся ошибиться с отелем или визой.

Коротко — Для старта понадобится ИП или ООО и договор с туроператором — он внесёт вас в реестр турагентов. Подготовьте уведомление в Роскомнадзор, договоры с туристами по новой форме (с 1 марта 2026 года) и уголок потребителя. Офис не обязателен. — Стартовый бюджет — 150 000–300 000 ₽. Привлекайте клиентов через сайт, соцсети, партнёрства и отзывы. Вместо скидок добавляйте ценность: страховку, трансфер, бонусы.

— Турагент продаёт готовые туры туроператоров. Создавать свои туры запрещено — это работа туроператора. Штраф за самостоятельную сборку — до 10 млн ₽.

Турагент и туроператор: в чём разница

Турагент и туроператор — это разные модели и уровни туристического бизнеса, с разницей в требованиях и ответственности.

Параметры Туроператор Турагент Что делает Создаёт тур: бронирует отели, билеты, трансферы Продаёт готовые туры туроператора Кто может быть Только юридическое лицо — по 132-ФЗ ИП или юрлицо Реестр Обязательна регистрация в федеральном реестре туроператоров Вносится в реестр турагентов — через туроператора Ответственность Полная — перед туристом Посредническая Свои туры Да Нет — только перепродажа

Создавать авторские туры турагенту запрещено. За нарушение грозит штраф: по статье 14.51 КоАП РФ для юрлиц и ИП — от 5 до 10 млн ₽.

Шаг 1. Выберите концепцию и нишу

Туристический бизнес лучше всего подходит людям с личным опытом путешествий или работы в туризме — в отрасли много нюансов, которые приходят только с практикой.

Концепция определяет формат и позиционирование агентства. Основные варианты:

Массовый отдых — горящие туры, чартеры.

Нишевые направления — трекинг, экотуры, дайвинг, внутренний туризм.

Специализация по типу клиента — семьи, молодожёны, командировки, корпоративы.

Выбор ниши поможет настроить каналы продаж, но главное — составить чёткое УТП с понятной ценой, интересным предложением и клиентским сервисом.

Для старта есть два пути:

1. Купить франшизу известной сети. Вы получаете узнаваемое имя, готовую систему бронирования, CRM, доступ к проверенным турам и помощь на всех этапах: от подбора офиса до обучения сотрудников. Если хотите пойти по этому пути — изучите каталог франшиз Точка Банк и выберите подходящий вариант.

2. Запустить собственный бренд с нуля. Полная свобода в выборе стратегии, но и ответственность за поиск партнёров, клиентов и выстраивание бизнес-процессов.

Шаг 2. Составьте бизнес-план и посчитайте расходы

Если составляете бизнес-план для себя, а не для банка или инвестора, хватит простого документа. Достаточно ответить на вопросы:

Что продаёте? Какие туры и куда, и чем вы лучше конкурентов — ценой, сервисом, экзотикой. Кому продаёте? Кто ваши клиенты — молодёжь, семьи с детьми, пенсионеры. Где они живут, сколько готовы платить. Как продаёте? Где будете искать клиентов — соцсети, реклама, нетворкинг, сарафанное радио, партнёрство со смежными бизнесами. Кто работает? Вы один или будете нанимать сотрудников. Кто за что отвечает — продажи, бронирование, отчёты. Сколько денег нужно? Посчитайте расходы на старт: аренда, реклама, сервисы бронирования, зарплата, налоги. Это необходимо для понимания, сколько туров в месяц нужно продать, чтобы выйти на прибыль.

Бизнес-план турагентства Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Для старта турагентства в среднем понадобится около 150 000–300 000 ₽. Минимальные расходы — в таблице.

Статья расходов Сумма Регистрация бизнеса 800 ₽ или бесплатно при электронной подаче, например через Точка Банк Онлайн-касса с поддержкой агентской схемы От 30 000 ₽ Ноутбук или компьютер От 20 000 ₽ МФУ (принтер + сканер) От 10 000 ₽ Аренда офиса (первый месяц + залог) От 50 000 ₽ Мебель От 50 000 ₽ Продвижение и реклама От 30 000 ₽

Регулярные расходы турагентства включают аренду офиса, зарплату сотрудников и налоги, связь и интернет, бухгалтерию, доступ к системам бронирования туров, а также рекламу и продвижение.

Чтобы сэкономить, можно работать удалённо — тогда не понадобятся аренда и мебель. При этом онлайн-касса всё равно нужна: по 54-ФЗ её обязаны применять все, кто принимает оплату от физлиц.

Шаг 3. Выберите систему налогообложения и зарегистрируйте бизнес

При регистрации ИП или ООО укажите код ОКВЭД 79.11 — «Деятельность туристических агентств». Если нужно, добавьте дополнительные коды — например 79.90 «Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность».

Чаще всего турагентства выбирают ИП на УСН, но подходящий режим зависит от структуры расходов и масштаба бизнеса. Обратите внимание: АУСН и НПД вам не подойдут — на этих режимах агентская деятельность запрещена.

Режим Базовая ставка Кому подходит Главные ограничения УСН «Доходы» 6% Если расходы менее 60% от выручки Доход до 490,5 млн ₽ в год УСН «Доходы минус расходы» 15% Если расходы более 60% от выручки и документально подтверждены Доход до 490,5 млн ₽ в год Патент (ПСН) Фиксированная сумма: 6% от потенциального дохода, который устанавливает регион ИП без сотрудников или с небольшим штатом. Вид деятельности — «услуги экскурсионные туристические» Доход до 20 млн ₽ в год, до 15 сотрудников ОСНО 13–22% НДФЛ для ИП или 25% налог на прибыль для ООО + НДС 22% Крупные агентства с выручкой >490,5 млн ₽ в год Сложная отчётность

Важный момент: налоговая база на УСН рассчитывается только с агентского вознаграждения, а не с полной суммы тура. Деньги, которые прошли транзитом к туроператору, — это средства принципала, не доход турагента.

Как оформить правильно:

Деньги поступают на расчётный счёт , вы перечисляете туроператору его часть.

Транзитная сумма не формирует налоговую базу.

В договоре с туроператором должно быть прописано, что вы работаете как агент, — тогда вопросов от ФНС возникнуть не должно.

Шаг 4. Соберите документы

Уведомление в Роспотребнадзор. По закону турагентская деятельность есть в перечне видов деятельности, о начале которых надо уведомлять Роспотребнадзор. Тем не менее Правительство своим постановлением освободило турагентов от этой обязанности, но не привязало освобождение к конкретным кодам ОКВЭД. Поэтому на практике остаётся неясность.

Чтобы избежать лишних споров и не доказывать свою правоту, безопаснее подать уведомление — это бесплатно и делается через «Госуслуги». В случае дополнительных вопросов проконсультируйтесь со специалистом.

Если бизнес ведётся на территории, которая согласно распоряжению Правительства от 21.08.2006 №1156-р обслуживается ФМБА, то уведомление нужно подавать не в Роспотребнадзор, а в территориальный орган этого агентства.

Внесение сведений в реестр турагентов. С 1 марта 2026 года действует новый порядок: туроператор сам вносит данные о турагенте в Единый федеральный реестр турагентов в течение трёх рабочих дней после заключения договора. Без этого работать нельзя — штраф для юрлиц и ИП от 50 000 до 100 000 ₽ (ч. 7 ст. 14.51 КоАП РФ).

Договоры с туроператорами. Заключаются в письменной форме — на их основании вас вносят в реестр турагентов. Партнёров проверяйте в реестре на сайте Минэкономразвития. После подписания договора вы получите доступ к системе бронирования с актуальными турами и ценами. Если хотите работать сразу с несколькими операторами без множества договоров, — есть платные дистрибьюторские системы: например Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan.

Договоры с туристами. С 1 марта 2026 года нужно использовать новые типовые формы договоров от Минэкономразвития — с более чёткими правилами изменения и расторжения договора, возврата денег и обработки персональных данных. Основные положения — в приказе от 18.11.2025 №766.

Трудовые договоры с сотрудниками. Если нанимаете менеджеров — оформляйте приказы и заключайте трудовые договоры. Работа без них — нарушение Трудового кодекса. Самозанятые для этих целей не подойдут: ФНС может переквалифицировать отношения с ними в трудовые, а потом доначислить турагентству налоги, взносы и штрафы.

Документы по персональным данным. Турагентство собирает паспортные данные и контакты туристов, поэтому до начала обработки нужно подать уведомление в Роскомнадзор. Также подготовьте политику обработки персданных для сайта и формы согласий. Если организуете туры за рубеж, понадобится также отдельное уведомление о трансграничной передаче данных.

Договор аренды или документы на помещение. На случай, если у вашей турфирмы будет офис. При этом туристическое агентство можно открыть и онлайн, консультируя клиентов по видеосвязи или переписке и принимая оплату безналично.

Уголок потребителя. Если работаете в офисе, уголок потребителя обязателен. В него входят:

Если работаете онлайн, уголок потребителя можно разместить в электронном виде на сайте или в социальных сетях.

Шаг 5. Привлеките первых клиентов

Сайт. На старте хватит сайта-визитки с услугами и контактами. Упомяните ключевые запросы — «туры в Турцию», «отдых с детьми» — и клиенты смогут находить вас в поиске.

Социальные сети. Публикуйте фото из поездок, отзывы, горящие туры. Отвечайте на вопросы — соцсети работают не только как витрина, но и как канал общения.

Реклама. Контекстная и таргетированная реклама позволяют настраивать объявления на целевую аудиторию в поисковиках и соцсетях. Например, на тех, кто ищет «отдых в Сочи». Бюджет на старте можно ограничить несколькими тысячами рублей в месяц. Под конкретное предложение понадобится лендинг.

Мессенджер-маркетинг. Собирайте базу клиентов и тех, кто оставил заявку. Регулярно отправляйте спецпредложения, новинки и горящие туры. Обязательно получайте согласие на рассылку — иначе сообщения и письма незаконны, а за нарушения работы с персональными данными штрафуют.

Контент-маркетинг. Пишите статьи про интересные места, обзоры маршрутов, интервью с путешественниками. Публикуйте контент на своём сайте, в блог-платформах и на страницах партнёров. Люди изучают статьи и видео перед покупкой — ваш текст может стать решающим.

Партнёрства. Общаясь на форумах и выставках бизнес-сообществ, ассоциаций и блогеров, можно договориться о сотрудничестве. Например, предложите свадебным салонам направлять молодожёнов к вам за покупкой путешествий за процент.

Отзывы. Просите клиентов писать отзывы на 2ГИС, Яндекс Картах, в соцсетях. Сарафанное радио до сих пор работает лучше многих каналов.

Шаг 6. Наймите сотрудников

Когда заявок становится больше, чем вы успеваете обработать, — пора нанимать сотрудников. Нужен менеджер, который умеет не только консультировать, но и вести клиента от заявки до продажи.

Примеры популярных схем оплаты:

Оклад 30 000–40 000 ₽ + 25–30% от агентской комиссии.

Оклад 50 000 ₽ + 15–20% от комиссии.

Фрилансер, удалёнщик: без оклада, 40–50% от комиссии.

Искать можно через знакомых путешественников, профильные сообщества, сайт «Турпомощь» и другие сайты по поиску работы.

Лучший способ проверить кандидата — практическое задание. Дайте реальный кейс: «семья с двумя детьми 5 и 12 лет, бюджет 200 000 ₽, август». Смотрите не на знание курортов, а на то, как человек слушает, уточняет детали и понимает потребности, — это главный навык менеджера.

Распространённые ошибки в работе турагента

Самостоятельная сборка туров. Турагент продаёт готовые продукты туроператора, но не формирует их самостоятельно. Если нарушить это правило, вам могут начислить штраф до 10 млн ₽.

Работа без договоров. Без агентского договора с туроператором вы не турагент, а физлицо. Без письменного договора с туристом — нечего будет предъявить в суде при спорах. Договор должен быть всегда.

Размытые формулировки. «Отель аналогичной категории», «возможны изменения» — суд может трактовать это против вас. Прописывайте конкретно: название отеля, даты, категорию номера, перечень услуг.

Халатность при проверке документов. Паспорт клиента истекает через три месяца, а страна въезда требует шесть — ваша ответственность это проверить. Перепроверяйте всё и просите туристов ставить подписи об ознакомлении с правилами въезда.

Постоянные скидки. Скидки приучают клиентов ждать их и не покупать без них. Добавляйте ценность: страховку, трансфер, бонусную карту — это работает лучше.

Незнание законов и экономия на обучении. Незнание норм не освобождает от штрафов. Следите за изменениями в законодательстве, инвестируйте в курсы и вебинары — экспертам доверяют больше.

Игнорирование отзывов. Негативный отзыв без ответа — потерянные клиенты. Собирайте обратную связь и анализируйте: это точки роста.