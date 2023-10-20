Турагентство можно открыть без офиса, большого стартового капитала и туристического образования — достаточно стать агентом крупного туроператора. Рынок при этом живой: даже в эпоху онлайн-бронирования люди платят за экспертизу, когда боятся ошибиться с отелем или визой.
Турагент и туроператор: в чём разница
Турагент и туроператор — это разные модели и уровни туристического бизнеса, с разницей в требованиях и ответственности.
|Параметры
|Туроператор
|Турагент
|Что делает
|Создаёт тур: бронирует отели, билеты, трансферы
|Продаёт готовые туры туроператора
|Кто может быть
|Только юридическое лицо — по 132-ФЗ
|ИП или юрлицо
|Реестр
|Обязательна регистрация в федеральном реестре туроператоров
|Вносится в реестр турагентов — через туроператора
|Ответственность
|Полная — перед туристом
|Посредническая
|Свои туры
|Да
|Нет — только перепродажа
Создавать авторские туры турагенту запрещено. За нарушение грозит штраф: по статье 14.51 КоАП РФ для юрлиц и ИП — от 5 до 10 млн ₽.
Шаг 1. Выберите концепцию и нишу
Туристический бизнес лучше всего подходит людям с личным опытом путешествий или работы в туризме — в отрасли много нюансов, которые приходят только с практикой.
Концепция определяет формат и позиционирование агентства. Основные варианты:
- Массовый отдых — горящие туры, чартеры.
- Нишевые направления — трекинг, экотуры, дайвинг, внутренний туризм.
- Специализация по типу клиента — семьи, молодожёны, командировки, корпоративы.
Выбор ниши поможет настроить каналы продаж, но главное — составить чёткое УТП с понятной ценой, интересным предложением и клиентским сервисом.
Для старта есть два пути:
1. Купить франшизу известной сети. Вы получаете узнаваемое имя, готовую систему бронирования, CRM, доступ к проверенным турам и помощь на всех этапах: от подбора офиса до обучения сотрудников. Если хотите пойти по этому пути — изучите каталог франшиз Точка Банк и выберите подходящий вариант.
2. Запустить собственный бренд с нуля. Полная свобода в выборе стратегии, но и ответственность за поиск партнёров, клиентов и выстраивание бизнес-процессов.
Шаг 2. Составьте бизнес-план и посчитайте расходы
Если составляете бизнес-план для себя, а не для банка или инвестора, хватит простого документа. Достаточно ответить на вопросы:
- Что продаёте? Какие туры и куда, и чем вы лучше конкурентов — ценой, сервисом, экзотикой.
- Кому продаёте? Кто ваши клиенты — молодёжь, семьи с детьми, пенсионеры. Где они живут, сколько готовы платить.
- Как продаёте? Где будете искать клиентов — соцсети, реклама, нетворкинг, сарафанное радио, партнёрство со смежными бизнесами.
- Кто работает? Вы один или будете нанимать сотрудников. Кто за что отвечает — продажи, бронирование, отчёты.
- Сколько денег нужно? Посчитайте расходы на старт: аренда, реклама, сервисы бронирования, зарплата, налоги. Это необходимо для понимания, сколько туров в месяц нужно продать, чтобы выйти на прибыль.
Бизнес-план турагентства
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Для старта турагентства в среднем понадобится около 150 000–300 000 ₽. Минимальные расходы — в таблице.
|Статья расходов
|Сумма
|Регистрация бизнеса
|800 ₽ или бесплатно при электронной подаче, например через Точка Банк
|Онлайн-касса с поддержкой агентской схемы
|От 30 000 ₽
|Ноутбук или компьютер
|От 20 000 ₽
|МФУ (принтер + сканер)
|От 10 000 ₽
|Аренда офиса (первый месяц + залог)
|От 50 000 ₽
|Мебель
|От 50 000 ₽
|Продвижение и реклама
|От 30 000 ₽
Регулярные расходы турагентства включают аренду офиса, зарплату сотрудников и налоги, связь и интернет, бухгалтерию, доступ к системам бронирования туров, а также рекламу и продвижение.
Чтобы сэкономить, можно работать удалённо — тогда не понадобятся аренда и мебель. При этом онлайн-касса всё равно нужна: по 54-ФЗ её обязаны применять все, кто принимает оплату от физлиц.
Шаг 3. Выберите систему налогообложения и зарегистрируйте бизнес
При регистрации ИП или ООО укажите код ОКВЭД 79.11 — «Деятельность туристических агентств». Если нужно, добавьте дополнительные коды — например 79.90 «Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность».
Чаще всего турагентства выбирают ИП на УСН, но подходящий режим зависит от структуры расходов и масштаба бизнеса. Обратите внимание: АУСН и НПД вам не подойдут — на этих режимах агентская деятельность запрещена.
|Режим
|Базовая ставка
|Кому подходит
|Главные ограничения
|УСН «Доходы»
|6%
|Если расходы менее 60% от выручки
|Доход до 490,5 млн ₽ в год
|УСН «Доходы минус расходы»
|15%
|Если расходы более 60% от выручки и документально подтверждены
|Доход до 490,5 млн ₽ в год
|Патент (ПСН)
|Фиксированная сумма: 6% от потенциального дохода, который устанавливает регион
|ИП без сотрудников или с небольшим штатом. Вид деятельности — «услуги экскурсионные туристические»
|Доход до 20 млн ₽ в год, до 15 сотрудников
|ОСНО
|13–22% НДФЛ для ИП или 25% налог на прибыль для ООО + НДС 22%
|Крупные агентства с выручкой >490,5 млн ₽ в год
|Сложная отчётность
Важный момент: налоговая база на УСН рассчитывается только с агентского вознаграждения, а не с полной суммы тура. Деньги, которые прошли транзитом к туроператору, — это средства принципала, не доход турагента.
Как оформить правильно:
- Деньги поступают на расчётный счёт, вы перечисляете туроператору его часть.
- Транзитная сумма не формирует налоговую базу.
- В договоре с туроператором должно быть прописано, что вы работаете как агент, — тогда вопросов от ФНС возникнуть не должно.
Шаг 4. Соберите документы
Уведомление в Роспотребнадзор. По закону турагентская деятельность есть в перечне видов деятельности, о начале которых надо уведомлять Роспотребнадзор. Тем не менее Правительство своим постановлением освободило турагентов от этой обязанности, но не привязало освобождение к конкретным кодам ОКВЭД. Поэтому на практике остаётся неясность.
Чтобы избежать лишних споров и не доказывать свою правоту, безопаснее подать уведомление — это бесплатно и делается через «Госуслуги». В случае дополнительных вопросов проконсультируйтесь со специалистом.
Если бизнес ведётся на территории, которая согласно распоряжению Правительства от 21.08.2006 №1156-р обслуживается ФМБА, то уведомление нужно подавать не в Роспотребнадзор, а в территориальный орган этого агентства.
Внесение сведений в реестр турагентов. С 1 марта 2026 года действует новый порядок: туроператор сам вносит данные о турагенте в Единый федеральный реестр турагентов в течение трёх рабочих дней после заключения договора. Без этого работать нельзя — штраф для юрлиц и ИП от 50 000 до 100 000 ₽ (ч. 7 ст. 14.51 КоАП РФ).
Договоры с туроператорами. Заключаются в письменной форме — на их основании вас вносят в реестр турагентов. Партнёров проверяйте в реестре на сайте Минэкономразвития. После подписания договора вы получите доступ к системе бронирования с актуальными турами и ценами. Если хотите работать сразу с несколькими операторами без множества договоров, — есть платные дистрибьюторские системы: например Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan.
Договоры с туристами. С 1 марта 2026 года нужно использовать новые типовые формы договоров от Минэкономразвития — с более чёткими правилами изменения и расторжения договора, возврата денег и обработки персональных данных. Основные положения — в приказе от 18.11.2025 №766.
Трудовые договоры с сотрудниками. Если нанимаете менеджеров — оформляйте приказы и заключайте трудовые договоры. Работа без них — нарушение Трудового кодекса. Самозанятые для этих целей не подойдут: ФНС может переквалифицировать отношения с ними в трудовые, а потом доначислить турагентству налоги, взносы и штрафы.
Документы по персональным данным. Турагентство собирает паспортные данные и контакты туристов, поэтому до начала обработки нужно подать уведомление в Роскомнадзор. Также подготовьте политику обработки персданных для сайта и формы согласий. Если организуете туры за рубеж, понадобится также отдельное уведомление о трансграничной передаче данных.
Договор аренды или документы на помещение. На случай, если у вашей турфирмы будет офис. При этом туристическое агентство можно открыть и онлайн, консультируя клиентов по видеосвязи или переписке и принимая оплату безналично.
Уголок потребителя. Если работаете в офисе, уголок потребителя обязателен. В него входят:
- Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ».
- Лист записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП — подтверждает регистрацию бизнеса.
- Книга жалоб и предложений.
- Памятка для туристов о порядках действий в чрезвычайных ситуациях.
- Информация о порядке возврата денег.
Если работаете онлайн, уголок потребителя можно разместить в электронном виде на сайте или в социальных сетях.
Шаг 5. Привлеките первых клиентов
Сайт. На старте хватит сайта-визитки с услугами и контактами. Упомяните ключевые запросы — «туры в Турцию», «отдых с детьми» — и клиенты смогут находить вас в поиске.
Социальные сети. Публикуйте фото из поездок, отзывы, горящие туры. Отвечайте на вопросы — соцсети работают не только как витрина, но и как канал общения.
Реклама. Контекстная и таргетированная реклама позволяют настраивать объявления на целевую аудиторию в поисковиках и соцсетях. Например, на тех, кто ищет «отдых в Сочи». Бюджет на старте можно ограничить несколькими тысячами рублей в месяц. Под конкретное предложение понадобится лендинг.
Мессенджер-маркетинг. Собирайте базу клиентов и тех, кто оставил заявку. Регулярно отправляйте спецпредложения, новинки и горящие туры. Обязательно получайте согласие на рассылку — иначе сообщения и письма незаконны, а за нарушения работы с персональными данными штрафуют.
Контент-маркетинг. Пишите статьи про интересные места, обзоры маршрутов, интервью с путешественниками. Публикуйте контент на своём сайте, в блог-платформах и на страницах партнёров. Люди изучают статьи и видео перед покупкой — ваш текст может стать решающим.
Партнёрства. Общаясь на форумах и выставках бизнес-сообществ, ассоциаций и блогеров, можно договориться о сотрудничестве. Например, предложите свадебным салонам направлять молодожёнов к вам за покупкой путешествий за процент.
Отзывы. Просите клиентов писать отзывы на 2ГИС, Яндекс Картах, в соцсетях. Сарафанное радио до сих пор работает лучше многих каналов.
Шаг 6. Наймите сотрудников
Когда заявок становится больше, чем вы успеваете обработать, — пора нанимать сотрудников. Нужен менеджер, который умеет не только консультировать, но и вести клиента от заявки до продажи.
Примеры популярных схем оплаты:
- Оклад 30 000–40 000 ₽ + 25–30% от агентской комиссии.
- Оклад 50 000 ₽ + 15–20% от комиссии.
- Фрилансер, удалёнщик: без оклада, 40–50% от комиссии.
Искать можно через знакомых путешественников, профильные сообщества, сайт «Турпомощь» и другие сайты по поиску работы.
Лучший способ проверить кандидата — практическое задание. Дайте реальный кейс: «семья с двумя детьми 5 и 12 лет, бюджет 200 000 ₽, август». Смотрите не на знание курортов, а на то, как человек слушает, уточняет детали и понимает потребности, — это главный навык менеджера.
Распространённые ошибки в работе турагента
Самостоятельная сборка туров. Турагент продаёт готовые продукты туроператора, но не формирует их самостоятельно. Если нарушить это правило, вам могут начислить штраф до 10 млн ₽.
Работа без договоров. Без агентского договора с туроператором вы не турагент, а физлицо. Без письменного договора с туристом — нечего будет предъявить в суде при спорах. Договор должен быть всегда.
Размытые формулировки. «Отель аналогичной категории», «возможны изменения» — суд может трактовать это против вас. Прописывайте конкретно: название отеля, даты, категорию номера, перечень услуг.
Халатность при проверке документов. Паспорт клиента истекает через три месяца, а страна въезда требует шесть — ваша ответственность это проверить. Перепроверяйте всё и просите туристов ставить подписи об ознакомлении с правилами въезда.
Постоянные скидки. Скидки приучают клиентов ждать их и не покупать без них. Добавляйте ценность: страховку, трансфер, бонусную карту — это работает лучше.
Незнание законов и экономия на обучении. Незнание норм не освобождает от штрафов. Следите за изменениями в законодательстве, инвестируйте в курсы и вебинары — экспертам доверяют больше.
Игнорирование отзывов. Негативный отзыв без ответа — потерянные клиенты. Собирайте обратную связь и анализируйте: это точки роста.
Сезонный простой. Заранее продумайте несезонные направления: горнолыжные туры, гастротуризм, корпоративные направления и так далее.