Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Развитие бизнеса
  4. Как собрать семантическое ядро для Яндекс.Директ
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса

Как собрать семантическое ядро для Яндекс.Директ

22.08.2022
946
946

Сделаем вашу рекламу эффективнее

Бесплатно проанализируем ваш сайт, сообщество или магазин по 15+ параметрам. Через день вы будете знать, в чём причина низкой конверсии рекламы и как это исправить.
Бесплатный аудит

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сделаем вашу рекламу эффективнее

Бесплатно проанализируем ваш сайт, сообщество или магазин по 15+ параметрам. Через день вы будете знать, в чём причина низкой конверсии рекламы и как это исправить.
Бесплатный аудит

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Иногда главной причиной того, что контекстная реклама приносит вам мало потенциальных клиентов, является недостаточная проработка ключевых запросов. Возможно, их слишком мало и они охватывают не всю аудиторию. Возможно, они не очень точные, и вы получаете нецелевых пользователей.

Перед тем, как запускать контекстную рекламу, необходимо собрать семантическое ядро из максимально корректных и релевантных ключевых запросов. 

Семантическое ядро

Семантическое ядро – это набор ключевых фраз, то есть тех запросов пользователей, которые они вводят в поисковую строку в Яндексе и других поисковых системах. Ключевые запросы нужны для того, чтобы правильно настроить контекстную рекламу: каждое объявление или группа объявлений привязываются к определённым ключевым запросам.

Для того, чтобы собрать как можно больше таких запросов и грамотно их классифицировать, распределить на разные группы объявлений, как раз и необходимо составить семантическое ядро.

Виды запросов по смыслу

Семантическое ядро включает в себя:

  • Коммерческие запросы. Из них сразу видно, что человек ищет конкретный товар или услугу. Например: «музыкальная школа спб», «ремонтная бригада цена».
  • Косвенные запросы. Они относятся к тематике вашей ниши, но не предполагают желание пользователя сделать заказ. Например: «игра на гитаре советы», «как наклеить обои».

Нас интересуют в первую очередь коммерческие запросы. Они тоже условно делятся на:

  • Транзакционные. Это самые перспективные, то есть «горячие» запросы. В них уже есть прямые указания на то, что человек готов совершить покупку. Например: «репетитор по русскому стоимость», «купить зеркальный фотоаппарат».
  • Информационные. Пользователь собирает информацию о продукте, но не готов купить его прямо сейчас. Например: «зеркальный фотоаппарат характеристики», «москитная сетка на балкон фото».
  • Навигационные. Тот случай, когда пользователь целенаправленно ищет именно ваш бренд или магазин. Например: «dns», «ведущий праздников Вася Гуляев», «литрес».

Виды запросов по частотности

Также все ключевые запросы можно разделить на группы по их популярности, то есть тому, как много людей и как часто ищут их в интернете.

  • Высокочастотные (ВЧ). Как правило, это общие запросы: «пластиковые окна», «репетитор по математике», «мотоцикл эндуро». В узкоспециализированных нишах их число может быть около 1000, в широких – около 10 000 в месяц.
  • Среднечастотные (СЧ). Здесь уже запрос идёт с уточнением: «пластиковые окна москва», «репетитор по математике онлайн-уроки», «мотоцикл эндуро KAYO». Точную цифру назвать сложно, в каждой нише она будет своя, но в среднем таких запросов может быть 150-200. 
  • Низкочастотные (НЧ). Максимально подробный запрос, по которому приходит самая «горячая» аудитория, которая уже точно знает, чего хочет. Например: «пластиковые окна москва монтаж и демонтаж цена», «репетитор по математике онлайн-уроки опыт 5 лет», «мотоцикл эндуро KAYO T2 250». Таких запросов может быть 10-20 в месяц или меньше.

Как собрать семантику

Собирать семантику можно вручную, через Яндекс Вордстат, а можно автоматически, через специальные инструменты для парсинга ключевых слов. Например: Key Collector, Click.ru, Rush-analytics, Словоёб. Есть также сервисы, которые позволяют «подсматривать» за конкурентами и собирать их семантику, например, SpyWords.

Ручной сбор семантики – очень трудоёмкая работа. Парсеры помогают «копать глубже» и находить больше запросов. Например, Key Collector позволяет:

  • Выбирать большую глубину парсинга, чтобы расширить число похожих ключевых фраз и получить дополнительную выдачу по каждому запросу
  • Выбирать регион для парсинга ключевых слов
  • Оценивать ключевые запросы по популярности, числу конкурентов и цене продвижения 

Далее разберём подробнее сбор семантики – ручной подбор слов в Яндекс Вордстат и автоматический на примере парсера Click.ru.

Сервис Точка Реклама упрощает настройку и запуск контекстной рекламы в Яндекс Директ. Система автоматически подбирает самые эффективные стратегии продвижения и ключевые запросы, а также управляет ставками. Вы получаете максимальное количество просмотров и переходов по вашим объявлениям в рамках рекламного бюджета.

Подробнее

Ручной подбор слов


Специальный сервис Яндекс Вордстат позволяет собрать вручную или расширить и углубить семантическое ядро. Проделаем эту работу, а в качестве примера возьмём интернет-магазин, который продаёт мотоциклы эндуро и хочет запустить контекстную рекламу по самым популярным моделям.

Шаг 1. Заходим под своей учётной записью Яндекса на сайт Wordstat. Вводим запрос «мотоцикл эндуро». Получаем результаты: 76 627 раз – именно столько пользователей искали мотоциклы по этой ключевой фразе за последний месяц. Это во всех регионах. 

Шаг 2. Представим, что наш магазин находится в Санкт-Петербурге, и выберем «Санкт-Петербург и Ленинградская область». Запрос сразу сужается до 3 988. Именно столько потенциальных покупателей будет у магазина. 

Как собрать семантическое ядро для<span class='nbsp'> </span>Яндекс.Директ

Шаг 3. Изучим основные запросы в левой колонке: «эндуро мотоциклы», «купить мотоцикл эндуро», «мотоцикл эндуро спб», «мотоцикл эндуро 250». В правой колонке система предложит нам похожие запросы, например: «питбайк», «эндурик», «турэндуро», «кросс мото». 

Шаг 4. Сохраняем себе все релевантные запросы, которые относятся к нашему магазину и товарам. Например, все ключи со словом «эндуро» и «кросс» нам подходят, потому что в линейке есть и эндуро-мотоциклы, и кроссовые. А вот питбайков нет (или мы не хотим их рекламировать), поэтому запросы со словом «питбайк» исключаем. 

Шаг 5. Расширяем семантику по всем направлениям. Кликаем на какой-либо подходящий запрос – и видим похожие фразы уже по нему. Например, кликаем «китайские эндуро мотоциклы» и получаем: «мотоцикл китайский эндуро 250», «китайские эндуро мотоциклы купить», «китайские мотоциклы туристический эндуро». И дальше можем снова расширять семантику в глубину, анализируя каждый из этих запросов по отдельности.

Инструкция по<span class='nbsp'> </span>сбору семантики для<span class='nbsp'> </span>Директа


Парсинг внутренней семантики сайта

В Click.ru можно начать работу бесплатно, достаточно зарегистрироваться. Теперь переходим в раздел «Инструменты», находим «Семантическое ядро» и видим множество инструментов для его составления и оптимизации.

Как собрать семантическое ядро для<span class='nbsp'> </span>Яндекс.Директ

Инструменты Click.ru позволяют:

  • Делать парсер мета-тегов и заголовков с любого сайта
  • Собирать поисковые подсказки
  • Парсить ключевые слова по регионам в Вордстате
  • Разбивать запросы на кластеры и группировать их
  • Очищать семантическое ядро от лишних символов и дублей 
  • Собирать ассоциации и синонимы

Выбираем «Медиапланирование», вводим адрес сайта (возьмём для примера интернет-магазин книг «Литрес»), указываем регион и ждём результатов.

Инструкция по<span class='nbsp'> </span>сбору семантики для<span class='nbsp'> </span>Директа

Система покажет: 

  • Ключевое слово, его частотность и позицию
  • Прогноз средней цены клика по этому запросу
  • Сумму, которая спишется за клик по объявлению
  • Прогноз CTR в процентах
  • Прогноз общего числа кликов за месяц
  • Прогноз рекламного бюджета, который понадобится в месяц

Парсинг ключей конкурентов

Здесь же, в Click.ru или других парсерах есть возможность посмотреть, по каким ключевым словам показывают рекламу ваши конкуренты. Достаточно зайти в раздел «Слова конкурентов», ввести адреса сайтов и дождаться результатов. 

Например, вводим адреса книжных интернет-магазинов «Литрес» и «Ридеро» и получаем список ключевых запросов, разделённый по регионам. Всего – 15 685 запросов из Яндекса.

Как собрать семантическое ядро для<span class='nbsp'> </span>Яндекс.Директ

Советы:

  • Добавляйте в семантическое ядро как собранные для своего сайта ключи, так и ключи с сайтов конкурентов.
  • Если вы видите, что некоторые запросы слишком высокочастотные, их вводят по 500-700 тысяч раз за месяц – их лучше исключить из вашего семантического ядра. По ним нет смысла запускать рекламу, каждый клик выйдет слишком дорогим.
  • Выбирайте для своего семантического ядра фразы с частотностью не более 900-1500 в месяц. Это можно выставить в системе через фильтр по частотности.
  • Не забудьте убрать повторы слов. В парсерах предусмотрены отдельные инструменты для удаления дублей.

Результаты

Когда мы собрали все ключевые запросы при помощи Яндекс Вордстата и одного из парсеров, необходимо собрать их в едином XLS-файле. Лучше сразу разбить их по группам: коммерческие, информационные, транзакционные, или по высокочастотным, среднечастотным и низкочастотным. И для каждой группы ключей сделать отдельную группу объявлений при дальнейшей настройке рекламной кампании в Яндекс Директ. Ключевые запросы для своего сайта и запросы конкурентов можно объединить.

Группировка ключевых слов

Классифицировать ключевые слова по группам тоже лучше автоматическим способом, при помощи парсера. Например, в Click.ru для этого есть отдельный инструмент – «Кластеризация запросов». Вам нужно только указать адрес сайта и загрузить список собранных ключей в XLSX-файле, и система сама предложит вам группировку запросов. 

Дальнейшие шаги

Теперь, когда мы собрали семантическое ядро, можно переходить к созданию групп объявлений для запуска контекстной рекламы. Для каждой группы лучше выбрать один главный ключевой запрос и ещё 5-10 сопутствующих. Каждая группа объявлений может включать в себя ключи из одного кластера семантического ядра. 

С помощью сервиса Точка Реклама вы можете не только запустить рекламу в Директе, но и одновременно с ней в Одноклассниках, ВКонтакте и myTarget. Сервис создан специально для предпринимателей, поэтому вам не придётся разбираться со сложными настройками, а если что-то не получится, наш эксперт всегда поможет.

Подробнее

Другие статьи по теме

5 ФЕВРАЛЯ 2026
3834
Анастасия Пономарёва
Как создать интернет-магазин бесплатно
14 ИЮЛЯ 2025
11 297
Редакция Блога Точка Банк
Как сделать сайт-визитку

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как собрать семантическое ядро для Яндекс.Директ — Банк Точка