Рекламу в Одноклассниках хорошо использовать, если ваша аудитория — это взрослые пользователи, около 40 лет. Но чтобы их привлечь, нужно правильно настроить кампанию. Точка расскажет, как это сделать.

Кому стоит выбрать рекламу в Одноклассниках

Одноклассники (ОК) — это не только соцсеть, но и рекламная платформа. Она подойдёт:

Бизнесу, ориентированному на взрослую аудиторию. Средний возраст пользователей Одноклассников — 38–40 лет. Из них 11% совершают покупки, листая ленту. Большинство пользователей имеет высшее образование и доход выше среднего — это надёжная и платёжеспособная аудитория.

Тем, кто продвигается в регионах. Одноклассники популярны за пределами крупных городов, поэтому здесь чаще продвигаются местные компании, а не федеральные бренды.

Можно настроить географический таргетинг. С ним реклама будет показываться людям, которые находятся, например, в радиусе 1 км от вашей точки продаж. Полезная функция, когда нужно привлечь людей из ближайших районов.

Тем, кто запускает рекламу с переходом на сайт. 73% пользователей заходят в соцсети со смартфонов. Поэтому, если вы запускаете рекламу в социальных сетях, убедитесь, что весь путь пользователя — от клика по объявлению до оформления покупки — прост и удобен с мобильного устройства. Сайт или посадочная страница тоже должны быть адаптированы под вертикальный формат.

Тем, кому важен точный таргетинг. Одноклассники собирают данные о пользователях со всех платформ, которые входят в экосистему VK. Например, с сайтов Юла, Дзен и Mail ru. Благодаря этому, можно тонко настраивать рекламные кампании.

Способы рекламы и продвижения в Одноклассниках

Расскажем о самых популярных инструментах продвижения в ОК.

Сообщества. Сообщество в ОК может стать полноценной витриной бизнеса: с каталогом товаров, контактной информацией, кнопками для связи и мини-лендингом. Его можно развивать бесплатно органически — за счёт контента, опросов, стримов и активности подписчиков. А можно — через платную рекламу или посевы, то есть размещать посты в других популярных группах.

В ОК есть три вида сообществ: публичные, по интересам и под мероприятия

Карточки товаров. В сообществе можно создать каталог товаров, как в интернет-магазине. У каждого товара будет фотография, наименование, описание и цена.

Карточки товаров в ОК можно рекламировать, чтобы больше людей о них узнали

Рекламные посты с таргетингом. В соцсети можно запускать платные объявления, которые ведут на сообщество или на внешний сайт. Настройка таргетинга позволяет показывать рекламу нужной аудитории по возрасту, региону, интересам, доходу и даже профессии.



В ОК клиенты могут даже звонить вам

Совместные эфиры и партнёрства. Чтобы выходить на новую аудиторию, нужно сотрудничать с другими сообществами, блогерами или экспертами. Главное, чтобы у вас была похожая целевая аудитория. Тогда можно проводить совместные эфиры, конкурсы, розыгрыши, писать экспертные статьи или снимать видео.

При выборе блогера или сообщества для сотрудничества обращайте внимание на кейсы, охваты и стоимость за 1 000 просмотров. Александр Третьяков таргетолог Точки

Подборки. В Одноклассниках есть специальные разделы с контентом по разным темам — например, спорт, музыка, путешествия. Если вы подготовите такой материал, то получите дополнительный трафик на посты и сможете привлечь новых подписчиков.

В ОК можно подготовить контент по интересам и попасть в подборку

Моменты. Короткие видео в Одноклассниках можно загружать в моменты — это местные сторис, которые исчезают через несколько часов. В них можно добавлять текст, стикеры, а также прикрепить ссылку или опрос.

Ролики должны быть вирусными и цепляющими, чтобы ими хотелось поделиться. Такой формат подходит для быстрого и живого общения с подписчиками и для продвижения акций.

Стикерпак с попаданием на витрину. Пользователи часто используют стикеры в переписках и комментариях, поэтому если ваш фирменный стикерпак станет популярным, вы получите много новых подписчиков.

Чтобы стикерпак увидело как можно больше людей, разместите его на официальной витрине. Для этого нужно подать заявку через сообщество «Стикеры в ОК»: в личных сообщениях написать чат-боту, выбрать «Создать новый набор», загрузить изображения и отправить на модерацию.

Марафоны. Чтобы люди не ленились принимать участие в вашем марафоне, тема должна быть актуальная. Например, это может быть марафон детских фотографий в преддверии Дня матери.

Опубликуйте пост с правилами и призами и попросите подписчиков выкладывать свои детские фотографии с определённым хештегом. Так вы соберёте много контента и повысите активность в группе. А если марафон завирусится — получите новых подписчиков.

Фоторамки. Это декоративные эффекты, которые пользователи могут добавить к своим аватаркам. Чтобы создать брендированные рамки, нужно отправить заявку на почту media@ok.ru

Видеоподарки. Это короткие видеоролики со звуком, которые пользователи отправляют друг другу по праздникам или просто так. Чтобы сделать свой видеоподарок, нужно отправить заявку на почту media@ok.ru.

Спецпроекты с Одноклассниками. Одноклассники регулярно запускают спецпроекты совместно с брендами, продвигая их на платформе. Изучите успешные кейсы, чтобы понять, какие форматы работают лучше всего, и предложите свой вариант администраторам платформы.

Требования к рекламе в Одноклассниках

Реклама в Одноклассниках должна соответствовать российскому законодательству, включая Федеральный закон «О рекламе». Перед публикацией реклама проходит обязательную проверку на соответствие как действующим законам Российской Федерации, так и внутренним правилам платформы.

Технические требования к рекламе

Рекламная публикация должна соответствовать следующим параметрам:

Объём текста — до 25 000 знаков. Из них заголовок не более 40 символов.

Можно добавить до 30 изображений с минимальным разрешением 640×320 пикселей в формате «Информационный пост». Формат «Карусель» допускает от 3 до 15 карточек, каждая размером 600×600 пикселей.

Один видеоролик как часть поста. Разрешение должно быть не ниже 640×360, а лучше 1280×720 или 1920×1080 пикселей.

Материалы проходят модерацию, которая обычно занимает до одного часа, но иногда дольше.

Обязательная маркировка

С 2022 года вся интернет-реклама подлежит обязательной маркировке. При размещении необходимо:

отметить публикацию как «Реклама»;

указать данные рекламодателя (наименование и ИНН);

добавить уникальный идентификатор рекламы (ERID), полученный от оператора рекламных данных (ОРД).

Маркировку можно оформить вручную или через встроенное мини-приложение ОРД VK в интерфейсе платформы.

Требования к содержанию рекламы

Изображения и видео должны быть высокого качества, без ярких раздражающих цветов.

Не должно быть элементов с сексуальным подтекстом, откровенных или пугающих сцен, непристойных, оскорбительных или вызывающих эстетический дискомфорт.

Запрещено использовать чужие товарные знаки, изображения денежных знаков, официальные государственные символы, а также фотографии людей без их согласия.

Текст на изображениях не должен занимать более 20% площади.

Ссылка в рекламе должна вести на открытую страницу или сайт рекламодателя без редиректов и закрытых групп.

Все ссылки должны быть безопасными (https://).

Призывы к действию должны быть понятными и корректными, запрещены агрессивные и принуждающие формулировки.

ПРИМЕР ✅ «Купить сейчас». ❌ «Я жду», «Ты должен это увидеть».

Форматы рекламных публикаций

Если вы не знаете, какой формат рекламы выбрать, проанализируйте свои обычные посты. Какой тип контента набирает больше всего охватов и реакций? Например, это может быть видео и короткое описание. Тогда подобный пост можно повторить в своей рекламе.

Пост с кнопкой действия

Такая публикация похожа на нативную, но в конце у неё всегда понятный призыв к действия и кликабельная кнопка. Например, «Вступить», «Связаться», «Открыть», «Посмотреть», «Играть», «Установить» и так далее.

Обязательно закрепите пост в группе, чтобы его увидело как можно больше человек.

Карусель

Это рекламный блок с несколькими карточками. В каждой — своя картинка, текст и ссылка. Можно использовать для рекламы нескольких товаров или услуг. Особенно полезен для магазинов и туристических агентств.

Продвижение товаров

Формат выглядит как карточка товара и подходит для онлайн-продаж. Нужно добавить конкретные товары с описанием, ценой, ссылкой на товар, изображением и способом доставки.

Тизеры

Формат рекламы с картинкой и коротким описанием, который размещается сбоку от основного контента в Одноклассниках. Такие объявления платные, но недорогие: минимальный дневной бюджет — от 200 рублей, а цена за 1000 показов всего от 5 копеек.

Тизеры не раскрывают всю информацию сразу, а интригуют и побуждают перейти по ссылке. Настроить рекламу можно в рекламном кабинете ОК.

Lead Ads, или сбор заявок

Этот формат помогает собирать заявки прямо в Одноклассниках — без перехода на сайт. Пользователь кликает по объявлению, перед ним открывается форма, куда он вносит своё имя, телефон и другие данные.

Lead Ads запускается через рекламный кабинет, и подходит для записи на услуги, регистрации на мероприятие или сбора контактов для онлайн-курса или рассылки.

Баннерная реклама

Баннеры показываются вверху страницы, сбоку или в ленте новостей. Заказать размещение можно через рекламный кабинет ОК или платформу myTarget: вы загружаете готовый баннер, указываете ссылку, настраиваете аудиторию, бюджет и запускаете кампанию.

Баннеры видят не только подписчики, но и все пользователи платформы — это помогает охватить новую аудиторию.

Запуск рекламной кампании в кабинете ОК

Запустить кампанию в ОК можно даже без опыта в digital-маркетинге — просто действуйте по пошаговой инструкции от Точки.

Шаг 1. Создайте группу под рекламу

Прежде чем запускать рекламу,создайте площадку, где потенциальные клиенты смогут получить больше информации о вас. Например, это может быть сообщество. И чем интереснее оно будет, тем выше будет конверсия с рекламы.

Чтобы создать сообщество, откройте раздел «Группы» в своём профиле и нажмите «Создать группу» → Выберите тип «Публичная страница» или «Бизнес-страница» → Заполните ключевую информацию → Добавьте несколько постов. Потенциальные подписчики должны видеть, что группа активна.

В описании кратко объясните, чем вы полезны

Шаг 2. Создайте рекламную публикацию

Перейдите в рекламный кабинет ОК и выберите, что будете продвигать:

Публикацию в группе

Если у вас есть оформленная группа, вы можете продвигать один из опубликованных постов.

Внешний сайт

Если вы хотите привести трафик на свой интернет-магазин, лендинг или блог — выбирайте этот формат. Объявление будет вести на указанный URL.

Lead Ads, или форма сбора заявок

Вы можете собрать контакты потенциальных клиентов прямо в Одноклассниках. Пользователю не придётся никуда переходить — он оставляет данные в пару кликов, а вы получаете лид.

Продвижение товаров

Если у вас подключён каталог, можно продвигать отдельные позиции в виде карусели или карточки с кнопкой. Такой формат хорошо работает для импульсивных покупок.

Допустим, вам необходимо прорекламировать свой пост. В таком случае в рекламном кабинете нажмите на «Продвинуть публикацию». Далее вас перебросит в кабинет настройки таргетинга.

Шаг 3. Настройте таргет

В этом разделе вы задаёте параметры аудитории, то есть кому именно, в каком регионе и в какое время будет показываться ваше рекламное объявление.

Таргетинг по демографии, географии и интересам

Первый этап настройки рекламы — это определение портрета целевой аудитории. Укажите основные параметры пользователей, которым будет показываться ваша реклама.

Демография: укажите пол и возрастную группу пользователей. Например, если вы продаёте косметику для женщин 25–40 лет, ограничьте показ именно этой группой.

География: можно выбрать всю страну, несколько регионов или отдельные города. Если ваш бизнес локальный, ограничьте показ теми городами, где вы работаете или куда сможете быстро доставить заказ.

Если вы не нашли нужный населённый пункт в списке, используйте функцию «Геолокация». Она позволяет задавать радиус от 500 м. Тогда аудитория, которая часто посещает это место, будет видеть вашу рекламу.

Интересы: отмечая нужные категории, вы задаёте ориентиры для платформы, кто может быть заинтересован в вашем предложении. Старайтесь раскрывать списки полностью, чтобы случайно не включить неподходящие категории — это поможет избежать лишних показов и сэкономить бюджет.

Контекстный таргетинг

С помощью контекстного таргетинга можно показывать рекламу тем, кто недавно искал в интернете определённые ключевые слова. То есть эти пользователи уже заинтересованы в покупке и ищут решения. Платформа использует данные поисковых запросов из сервисов VK, ВКонтакте, Юла и других.

ПРИМЕР Если вы продаёте шкафы-купе на заказ, вы можете настроить рекламу для людей, которые недавно искали «шкаф-купе в прихожую», «шкафы на заказ», «встроенный шкаф недорого» и другие смежные запросы.

По умолчанию анализируются запросы за последние 14 дней, но при необходимости период можно расширить до 30 дней. Используйте опцию, если ваша услуга требует обдуманного выбора. А если хотите сделать ставку на горячий спрос, выбирайте период 5–7 дней.

Ретаргетинг

Ретаргетинг показывает рекламу людям, которые уже взаимодействовали с вашим брендом — посещали сайт, смотрели товары или интересовались предложением. Для этого в рекламный кабинет загружают списки пользователей — реклама будет показываться именно им.

Загрузить аудиторию можно одним из способов:

Список телефонов.

Список email-адресов.

ID пользователей VK/ОК.

Файл в формате CSV или TXT.

Настройки стоимости рекламы в Одноклассниках

От модели оплаты зависит расход бюджета. В рекламном кабинете ОК есть два варианта:

Оплата за показы (CPM) — вы платите за каждую тысячу показов объявления. Подходит для широкого охвата и повышения узнаваемости.

Оплата за клики (CPC) — платите только за переходы по рекламе. Идеально для тех, кто хочет привлечь трафик на сайт или получить продажи.

По умолчанию включено автоматическое управление ставками, которое подбирает оптимальную цену с учётом конкуренции и активности аудитории.

Вы можете задать предельную цену за клик или 1 000 показов, если знаете экономику своей воронки.

ПРИМЕР Если вы продаёте товар с чистой прибылью 500 рублей и в среднем один клиент приходит после 10 кликов, ваша рентабельная цена за клик — не более 50 рублей. Чтобы не уйти в минус, установите это значение как верхнюю границу.

Шаг 4. Пополните рекламный бюджет

Перед запуском новой рекламной кампании зайдите в раздел «Баланс» и выберите удобный способ оплаты. При первом пополнении доступны два варианта:

оплата через банковские карты и СберОнлайн — для физических и юридических лиц;

безналичный расчёт — только для юридических лиц.

Изменить способ оплаты после выбора возможно только через обращение в службу поддержки.

Действия после запуска кампании

После запуска рекламной кампании нужно отслеживать результаты и вносить корректировки. Вот основные шаги:

Анализируйте результаты. Оценивайте, насколько вы приближаетесь к целям кампании. Следите за количеством просмотров, переходов, подписчиков и других конверсий.

Контролируйте ключевые метрики: охват аудитории, клики по объявлениям, переходы по ссылкам, лайки, комментарии, репосты, реакции на посты, CTR (кликабельность), просмотры и досмотры видео, жалобы пользователей, участие в опросах, заявки через Lead Ads.

Экспериментируйте с настройками. Меняйте параметры целевой аудитории, добавляйте новые интересы и ключевые слова для улучшения охвата и вовлечения.

Улучшайте креативы. Создавайте новые баннеры, изображения и видео. Тестируйте разные варианты объявлений, чтобы найти самые эффективные.

Управляйте ставками. Пробуйте автоматическое и ручное управление ставками. Регулируйте стоимость кликов или показов, чтобы оптимизировать бюджет и повысить эффективность рекламы.

Рекомендации по эффективной настройке

Следите за показателями в блоке «Охват» — он находится в правом верхнем углу экрана рекламного кабинета. Здесь отображается предполагаемое количество пользователей, которые увидят вашу рекламу исходя из текущих настроек.

Используйте цветовую индикацию, чтобы понимать, как изменение настроек влияет на охват

Чтобы избежать негатива к рекламе, ограничьте число показов для одного пользователя. По умолчанию в ОК стоит лимит — 3 показа в день.

Настраивайте расписание показов, особенно если у вас локальный бизнес и есть часы пик активности клиентов.